Guerra de Irán, en directo | Situación en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

Al menos siete muertos en un ataque de Israel contra una vivienda en el sur del Líbano Al menos siete personas murieron este sábado en un ataque israelí contra una vivienda en las afueras de la ciudad de Ansar, en el sur del Líbano, en una de las acciones más mortíferas desde finales de junio, informaron fuentes oficiales. "El enemigo israelí perpetró una masacre al amanecer de hoy en la ciudad sureña de Ansar, donde siete personas murieron y tres resultaron heridas en un ataque aéreo lanzado por aviones de guerra enemigos contra una casa en las afueras de Ansar, en dirección a Zrarieh, que la destruyó por completo", indicó la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa. Indicó que diferentes equipos de rescate, entre ellos la Defensa Civil libanesa, trabajan para retirar los escombros, y trasladar a los fallecidos y heridos a los hospitales de Nabatieh.

Canadá sanciona a cinco "altos cargos" iraníes por "amenazar" la seguridad en el estrecho de Ormuz El Gobierno de Canadá ha anunciado este viernes la imposición sanciones "adicionales" contra cicno personas vinculadas a las autoridades de Irán, incluida la Guardia Revolucionaria, por sus "amenazas" a la seguridad de tráfico en el estrecho de Ormuz. El Ministerio de Exteriores ha indicado en un comunicado que los afectados son "altos funcionarios de la República Islámica", algunos de los cuales son miembros de la Guardia Revolucionaria, si bien no ha brindado más detalles sobre ellos.

Seis muertos en un ataque de los hutíes en Yemen Al menos seis personas murieron este viernes en Yemen en un ataque atribuido a los rebeldes hutíes en la ciudad portuaria de Moca, a orillas del mar Rojo, controlada por el gobierno yemení apoyado por Riad, indicó a la AFP una fuente militar. Los hutíes, respaldados por Irán, "dispararon cinco misiles contra barcos comerciales que estaban descargando en el puerto, y dos navíos están ardiendo", dijo la fuente.

Netanyahu tilda al Reino Unido de "República Islámica de Gran Bretaña" en una entrevista El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, calificó al Reino Unido de "república islámica" al criticar la postura del país sobre Israel durante una entrevista. Las declaraciones van en la línea de otras realizadas por políticos y comentaristas de extrema derecha que afirman, infundadamente, que algunas partes del Reino Unido han pasado a regirse por la ley islámica debido a la inmigración, lo que les valió acusaciones de islamofobia. En una entrevista, el conservador primer ministro israelí habló de cómo el nieto de Winston Churchill apoyó públicamente a Israel durante la guerra árabe-israelí de 1967.

Trump niega que condiciones de vida a bordo del portaaviones Lincoln sean preocupantes El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, negó que haya preocupaciones sobre las condiciones de vida de la tripulación del portaaviones Abraham Lincoln, que lleva más de ocho meses desplegado, pero confirmó que el buque de guerra reemplazado por otro, el George Washington. "No, no están preocupadas", respondió el mandatario este viernes a una periodista que le preguntaba por las familias de los marinos, algunas de las cuales habían expresado inquietudes a la prensa. El Lincoln "se está trasladando, o se trasladará muy pronto, y será reemplazado por un barco muy similar", declaró durante una rueda de prensa previa a un viaje al estado de Nueva York. Cuando se le preguntó si el despliegue no había sido demasiado largo, replicó: "No, no, no. Está lejos de haber sido demasiado largo".

Los hutíes reanudan los ataques contra Moca, ciudad controlada por el gobierno yemení Los rebeldes chiíes hutíes del Yemen, respaldados por Irán, lanzaron este viernes una nueva andanada de ataques con misiles balísticos contra la ciudad portuaria de Moca, en el mar Rojo, controlada por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, informaron medios militares gubernamentales. Los sucesivos impactos dificultaron el paso de las ambulancias y las labores de rescate de las víctimas de los bombardeos anteriores, dijeron los medios militares de las Fuerzas Conjuntas del Yemen, que añadieron que hay "víctimas", aunque no precisaron detalles, tras el último ataque con misiles, dirigido principalmente contra el ya dañado puerto de Moca.

Hizbulá arremete contra el Gobierno libanés por el "fracaso" del acuerdo marco con Israel El líder del grupo chií libanés Hizbulá, Naim Qassem, arremetió este viernes contra el Gobierno libanés por los "fracasos" acumulados tras la firma del acuerdo marco con Israel, mediado por Estados Unidos y rubricado a finales de junio, que estipula, entre otros puntos, la retirada gradual de Israel de las zonas que invadió. "¡Oh, autoridades (libanesas), dejad de acumular fracasos. ¿Acaso no basta con el fracaso interno? Ahora también estáis fallando en la cuestión de soberanía. Esta acumulación de fracasos está destruyendo y perjudicando al país", dijo el clérigo en un discurso televisado de más de media hora, realizado en conmemoración de los veinte años del alto el fuego con Israel en la guerra de 2006.

Israel sanciona a cinco militares por desnudar y atar vendado a una barra de madera a un preso palestino El Ejército israelí ha sancionado este viernes a cinco militares de la unidad Netzah Yehuda, compuesta mayoritariamente por judíos ultraortodoxos, por desnudar a un detenido palestino, atarlo a una camilla, vendarle los ojos, sujetarle las manos a una barra de madera a la espalda y fotografiarlo. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han explicado en un comunicado que el detenido palestino "intentaba autolesionarse" y que, debido a ello, los militares le ataron. No obstante, la autoridad castrense ha reconocido que la forma en que gestionaron la situación contraviene los "valores" del Ejército.

Turquía, Arabia Saudí y Pakistán, una alianza defensiva simbólica y disuasoria El acuerdo de defensa firmado la semana pasada por Turquía, Arabia Saudí y Pakistán supone un paso en la construcción de un arquitectura regional propia de cooperación defensiva con enorme simbolismo, pero con un carácter más disuasorio que de participación en los conflictos que afectan a sus propios miembros. El príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán; el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, y el primer ministro paquistaní, Shehbaz Sharif, firmaron el 7 de agosto el acuerdo en La Meca, el lugar más sagrado del islam, reforzando su dimensión simbólica como marco de cooperación defensiva basado en la solidaridad islámica, los intereses estratégicos compartidos y la búsqueda de estabilidad regional.