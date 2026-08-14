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Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai

La actividad eruptiva del Etna mantiene cerrado el aeropuerto siciliano de Catania en plena temporada turística

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava

Los excursionistas, impresionados mientras el Etna expulsa lava / Emilio Messina / EFE / VÍDEO: ATLAS

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Rosa Mari Sanz

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La actividad eruptiva del volcán Etna continúa siendo elevada. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña, con coladas de lava que avanzan por la ladera oriental hasta la zona deshabitada del Valle del Bove. Desde ayer, el aeropuerto de Catalania permanece cerrado al tráfico aéreo con numeros vuelos cancelados.

Mientras tanto, el volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, ha iniciado una nueva fase de erupción en Hawái en las últimas horas.

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EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora de las erupciones en el volcán Etna (Sicilia) y Kilauea (Hawai).

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