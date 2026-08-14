Última hora del volcán Etna y Kilauea en erupción, en directo | Vuelos cancelados a Sicilia y alerta naranja en Hawai

La actividad eruptiva del volcán Etna continúa siendo elevada. El Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) ha informado de la presencia de varias bocas activas a distintas cotas de la montaña, con coladas de lava que avanzan por la ladera oriental hasta la zona deshabitada del Valle del Bove. Desde ayer, el aeropuerto de Catalania permanece cerrado al tráfico aéreo con numeros vuelos cancelados.

Mientras tanto, el volcán Kilauea, uno de los más activos del planeta, ha iniciado una nueva fase de erupción en Hawái en las últimas horas.

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EL PERIÓDICO abre un directo con la última hora de las erupciones en el volcán Etna (Sicilia) y Kilauea (Hawai).

Problemas de movilidad Con el cierre del aeropuerto en plena temporada turística la situación que se ha creado tiene importantes repercusiones en la movilidad. La erupción del volcán lleva varios días en curso, generando una nube de ceniza desde la cima que está inundando numerosas poblaciones de la zona. Desde el domingo pasado, la nube de humo se ha desplazado hacia el sur-suroeste, afectando así al aeropuerto y ayer la nube de ceniza alcanzó por completo la localidad del Etna y las pistas del aeropuerto.

Los riesgos alrededor del cráter El análisis de peligros enumera tres amenazas centrales en este episodio: gas volcánico, tefra y flujos de lava. El observatorio explicó que el volcán libera de forma continua vapor de agua, dióxido de carbono y dióxido de azufre. Este último reacciona en la atmósfera y forma la neblina volcánica conocida como vog, asociada a molestias respiratorias y otros problemas de salud en zonas bajo el viento.

Y en Hawái El volcán Kilauea, en Hawái, se reactivó el pasado martes 28 de julio tras expulsar lava desde su cumbre. A día 13 de agosto, el volcán permanece activo con intensas coladas.

Dos flujos Según datos del Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología (INGV) de Italia, densos flujos de lava de dos conductos situados a 2.360 y 2.750 metros de altitud. Desde entonces se han formado otros dos nuevos flujos de lava. El volcán Etna, que supera los 3.300 metros de altura, entra en erupción con regularidad y se encuentra bajo vigilancia constante.

Vuelos desviados Debido a esta situación, los vuelos se han desviado a otros aeropuertos de la isla, como Palermo, Trapani o Comiso, en tanto que algunos viajeros se han visto obligados a pasar la noche en las instalaciones y otros han tenido que recurrir a autobuses y trenes. En cuanto a la respuesta de las aerolíneas, Ryanair, la dominante en Catania, ha indicado en su página web que los pasajeros deben esperar importantes retrasos, cancelaciones y desvíos. De su lado, easyjet ha comunicado que ha cancelado su único vuelo de ida y vuelta desde Londres-Gatwick este jueves. En el caso de Wizz Air, ha señalado que ha estado intentando desviar aviones.