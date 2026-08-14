Una turista española muere en un accidente náutico en el Caribe colombiano

Las autoridades colombianas identificaron este jueves como española a la turista fallecida en el naufragio de una embarcación frente a las playas del Parque Nacional Natural Tayrona, en jurisdicción de Santa Marta.

De acuerdo con las informaciones preliminares entregadas por autoridades de Santa Marta, la mujer es residente en la Comunidad Valenciana y se encontraba de vacaciones en esta ciudad del Caribe colombiano.

Su muerte se produjo el martes, cuando la embarcación recreativa en la que viajaba volcó en aguas próximas a Cabo San Juan, uno de los sectores turísticos del Tayrona.

La Dirección General Marítima (Dimar), a través de la Capitanía de Puerto de Santa Marta, informó que más de 20 personas quedaron en el agua y fueron auxiliadas por pescadores de la zona.

Las autoridades iniciaron una investigación para establecer las circunstancias del accidente y determinar si la embarcación navegaba con un número de pasajeros superior al autorizado.

Una fotografía tomada antes de zarpar, difundida posteriormente en redes sociales y medios locales, muestra a más de 30 personas a bordo y ha sido considerada un elemento de interés para establecer las condiciones en las que se realizó el recorrido.

De acuerdo con lo declarado por los sobrevivientes, habían contratado junto con otras personas un paquete turístico en lancha para llegar a Cabo San Juan y allí caminaron durante unas dos horas hasta el sector turístico en donde almorzaron.

Para el regreso optaron por contratar otra embarcación y evitar la caminata de regreso hasta el punto donde inicialmente serían recogidos.

El accidente volvió a poner bajo la lupa las condiciones de seguridad del transporte marítimo utilizado por turistas para desplazarse hacia los diferentes sectores del Tayrona.

La investigación deberá establecer, entre otros aspectos, la capacidad autorizada de la embarcación, el número real de pasajeros, el uso de los elementos de seguridad y las condiciones del mar al momento de la navegación.

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Maximino Beltrán es, hasta ahora, la única víctima mortal reportada en el accidente.