Terremoto en Colombia, en directo | Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste

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Rosa Mari Sanz

Patricia López Avilés

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Un temblor de magnitud 7,4 sacudió el lunes, 10 de agosto, gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

Gráfico que muestra la ubicación del terremoto en Colombia.

EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.

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