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Terremoto en Colombia, en directo | Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste
Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la mayor parte de Colombia
Fotogalería | Imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido a la mayor parte de Colombia
Un temblor de magnitud 7,4 sacudió el lunes, 10 de agosto, gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC). El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
CONMEBOL y Federación Colombiana donan un millón de dólares para la reconstrucción por el seísmo en Colombia
La Confederación Sudamericana de Fútbol (CONMEBOL) y la Federación Colombiana de Fútbol (FCF) han anunciado este jueves una donación conjunta de un millón de dólares (más de 860.000 euros) para apoyar las labores de reconstrucción tras el devastador terremoto que afectó recientemente a Colombia. "En momentos de dolor y dificultad, la familia del fútbol sudamericano reafirma su compromiso y extiende una mano solidaria al pueblo colombiano, acompañando a las familias y comunidades afectadas por esta emergencia", ha señalado la CONMEBOL en un comunicado. El organismo ha apuntado que esta contribución económica será canalizada a través de la campaña 'Colombia, un solo corazón', que lidera la Primera Dama de la República de Colombia, Ana Lucía Pineda. "Con esta acción, la CONMEBOL y la FCF ratifican que el fútbol trasciende las canchas y permanece cerca de su gente, especialmente en los momentos más difíciles", han subrayado
China enviará a Colombia material humanitario valorado en dos millones de euros
Las autoridades chinas han anunciado este jueves una ayuda de un millón de dólares (860.000 euros) y bienes básicos para responder a emergencias por valor de 15 millones de yuanes (cerca de dos millones de euros) para hacer frente a los efectos del terremoto de magnitud 7.4 registrado a principios de esta semana en el noroeste de Colombia, que ha dejado más de 270 muertos y cerca de 500 desaparecidos. El embajador de China en Bogotá, Zhu Jingyang, ha anunciado que el gigante asiático "ofrecerá una ayuda financiera de un millón de dolares e insumos de asistencia humanitaria por valor de 15 millones de yuanes". El represetante diplomático ha destacado en sus redes sociales esta ayuda de Pekín como gesto de "solidaridad hacia el pueblo colombiano". También en las últimas horas ha anunciado una nueva ayuda a Colombia el Gobierno de Suecia, que ha decidido incrementar su "asistencia humanitaria" al país latinoamericano en 525.000 dólares (455.370 euros).
Drama en un hospital de Cali: médicos que salvan vidas y familias que buscan a los suyos
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia el pasado lunes dejó su rastro de destrucción en el Hospital Universitario del Valle (HUV), uno de los principales de Cali, donde se mezclan historias de heroísmo y de tragedia. Cuando la tierra empezó a temblar, el lunes por la mañana, médicos, enfermeras y trabajadores del hospital se convirtieron en protagonistas de una evacuación contrarreloj para poner a salvo a pacientes ingresados, pero tres familias permanecen a la espera de noticias de cinco personas que quedaron atrapadas en una torre colapsada del centro asistencial. En la torre de seis pisos había pabellones de hospitalización, entre ellos uno de pediatría y un espacio destinado a mujeres embarazadas. "Cuando comenzó el terremoto pusimos en práctica lo que hemos aprendido: salvar vidas. Cada uno cogió pacientes y salimos, sin importar que estuviésemos en riesgo", señaló a EFE una de las trabajadoras del hospital que, al igual que sus compañeros, habló con la condición de omitir su nombre. La respuesta de los trabajadores de la salud permitió evacuar rápidamente a unas 800 personas, que fueron trasladadas inicialmente a los jardines del hospital para continuar allí su atención mientras se verificaban las condiciones de seguridad de la edificación, y luego fueron reubicadas en otros espacios habilitados para garantizar la continuidad de los servicios.
Unas 200 familias duermen en carpas en Cali temerosas de volver a sus casas tras terremoto
En la Reserva de Meléndez, un conjunto de apartamentos situado en una de las laderas de la ciudad colombiana de Cali, unas 200 familias intentan dormir desde hace dos noches bajo carpas levantadas frente a los edificios que hasta hace pocos días llamaban hogar. "Cuando comenzó a temblar, muchos no sabíamos hacia dónde correr. Algunos bajaron a toda prisa por las escaleras, otros salieron con lo que alcanzaron a tomar y algunos apenas tuvieron tiempo de sacar a sus hijos", dijo a EFE Katherine Almeida, una joven que se ha convertido en una de las voceras de la comunidad. Ahora, las carpas se han convertido en sus habitaciones y refugios. Allí guardan la ropa, fotografías, documentos y los pocos objetos que pudieron rescatar. También duermen sus mascotas, que permanecen junto a las familias en medio de la incertidumbre. La mayoría de estos vecinos compró sus apartamentos mediante créditos que todavía están pagando. Otros viven de alquiler y aseguran que no tienen otro lugar a dónde ir. "Las torres quedaron destruidas, no sabemos si podremos volver a entrar. Nos falta que el Gobierno mande personas expertas en suelos para que nos diga si podemos volver a ellas, pero las grietas son enormes", cuenta Almeida.
De la Espriella convoca al sector privado para su plan de reconstrucción tras terremoto
El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este jueves el primer plan de reconstrucción del país tras el terremoto de 7,4 que sacudió el territorio el lunes, para el que convoca a la empresa privada. "Necesitamos a la empresa privada para reconstruir entre todos a Colombia, porque esta patria la reconstruimos entre todos los colombianos", dijo el mandatario en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, sede del Ejecutivo en Bogotá. El terremoto dejó además 127 edificios colapsados, 65.841 viviendas averiadas y 10.677 destruidas, detalló De la Espriella. Asimismo, se han visto dañados 236 centros de salud, 2.136 centros educativos, 1.168 centros comunitarios, 198 vías, 71 acueductos, 34 puentes vehiculares, 12 puentes peatonales y cinco aeropuertos.
Ecuador enviará 35 rescatistas y expertos a Colombia
Ecuador enviará a Colombia un equipo especializado de 35 rescatistas, cerca de cinco toneladas de equipamiento y un grupo de ingenieros para apoyar en las zonas afectadas por el terremoto de 7,4 registrado en el país el lunes, informó este jueves el presidente del Comité de Operaciones de Emergencia (COE) Nacional y ministro de Infraestructura y Tecnología, Roberto Luque. El contingente, perteneciente al Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, contará con autonomía operacional para siete días y fue desplegado en respuesta a las solicitudes realizadas por el Gobierno colombiano a través de la Cancillería ecuatoriana. A los rescatistas se sumará un equipo de especialistas en estructuras, ingeniería sísmica y geotecnia, que apoyará en la evaluación de daños y en la clasificación de las edificaciones como habitables o no habitables en las zonas que determinen las autoridades colombianas.
Ayuda entre controversias
La llegada de ayuda internacional avanza en medio de una polémica por los criterios del Gobierno para autorizar el ingreso de equipos extranjeros especializados en búsqueda y rescate, después de que una brigada del Ejército mexicano quedara por ahora fuera de las operaciones pese a la amplia experiencia de México en este tipo de emergencias. La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, explicó este jueves que Colombia exigió una certificación adicional para permitir el despliegue del equipo militar que, según destacó, está certificado y ha participado en operaciones de rescate en 98 países. La decisión contrasta con la autorización dada a equipos especializados de EE.UU., El Salvador, Ecuador e Israel, aunque Colombia sí ha recibido asistencia mexicana: los rescatistas de los Topos Aztecas llegaron el miércoles a Cali procedentes de Venezuela y México comenzó el envío de 58,5 toneladas de alimentos, agua, medicamentos y otros insumos solicitados por las autoridades colombianas.
Entre la esperanza y la desesperanza
Pasadas ya las 72 horas críticas para encontrar a supervivientes entre los escombros, los equipos de rescate siguen trabajando en las principales ciudades afectadas, como en Cali, donde el personero de la ciudad, Gerardo Mendoza, ha rechazado utilizar maquinaria pesada en los edificios colapsados para priorizar las tareas de búsqueda. Cali tiene al menos un centenar de fallecidos y decenas de edificios residenciales y comerciales que se desplomaron o sufrieron severos daños. Centenares de familias duermen en carpas por temor de volver a sus casas. En Manizales, otra de las ciudades afectadas donde fallecieron seis personas, el sismo dejó con riesgo de derrumbe las viviendas de barrios enteros. Según la Alcaldía, hay 1.970 casas con daños parciales y 1.449 inhabitables. Felipe Varela, un ciudadano que lo perdió todo en el terremoto, aseguró a EFE estar esperando las ayudas gubernamentales: "Todavía no nos han dicho nada, solamente nos tienen censados y estamos esperando a que nos den la ayuda", relata.
Colombia suma 281 muertos tras el terremoto mientras la emergencia humanitaria persiste
El terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes buena parte de Colombia deja 281 muertos, 3.824 heridos y 379 desaparecidos, mientras la población civil todavía mantiene la esperanza de encontrar supervivientes a la vez que lidia con la emergencia humanitaria desatada por el sismo. El nuevo balance, divulgado este jueves por el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, cifra en 44.936 familias y 102.105 personas las damnificadas, en un total de 426 municipios de 15 departamentos del país. El terremoto provocó además 127 edificios colapsados, 65.841 viviendas averiadas y 10.677 destruidas, detalló De la Espriella, que ha preferido centralizar en el Ejecutivo la gestión comunicativa de la tragedia.
La distribución
El embajador señaló que la ayuda se distribuirá en las localidades afectadas en función de las necesidades y en coordinación con la Cancillería colombiana, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) y otros organismos encargados de gestionar la emergencia. "Estamos en plena coordinación con las autoridades colombianas para que nuestra ayuda llegue a aquellas localidades y aquellas personas que más lo necesitan en estos momentos", aseguró el diplomático, quien explicó que desde el martes mantiene contacto con el canciller colombiano, Omar Bula Escobar, y con el vicepresidente José Manuel Restrepo, para acelerar la llegada de los suministros. Jiménez señaló además que más de 1.300 empresas españolas se han volcado a atender la emergencia mediante aportes económicos, maquinaria, ingenieros y servicios de conectividad satelital, entre otras formas de colaboración.
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