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Luigi Mangione se declara culpable de las acusaciones de asesinato del CEO de UnitedHealthcare

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años

Una imagen de Luigi Mangione junto al logo de UnitedHealthcare.

Una imagen de Luigi Mangione junto al logo de UnitedHealthcare. / EFE

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EFE

Nueva York
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Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con The New York Times y CNN.

"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años, imputado por dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson, a la juez que supervisa el caso, Margaret Garnett, de acuerdo con CNN.

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