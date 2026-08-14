Estados Unidos
Luigi Mangione se declara culpable de las acusaciones de asesinato del CEO de UnitedHealthcare
"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años
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EFE
Nueva York
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Luigi Mangione, acusado de asesinar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, en 2024, se declaró este viernes culpable de la muerte del CEO durante una vista en un tribunal federal de la ciudad de Nueva York, de acuerdo con The New York Times y CNN.
"Disparé al señor Thompson y murió. Sabía que lo que estaba haciendo era ilegal", expresó el joven de 28 años, imputado por dos cargos de acoso relacionados con el asesinato de Thompson, a la juez que supervisa el caso, Margaret Garnett, de acuerdo con CNN.
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