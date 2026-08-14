Desastres naturales
Un incendio forestal obliga a evacuar por mar a cientos de turistas en Grecia
En 24 horas se registraron 40 incendios forestales en todo el país, de los cuales nueve seguían fuera de control a última hora del jueves.
AFP
Una flotilla de pequeñas embarcaciones evacuó a casi 500 turistas de playas en el norte de Grecia el jueves, cuando un incendio forestal al sur de la ciudad de Salónica amenazó a dos populares destinos turísticos.
Aviones y helicópteros cisterna y más de 200 bomberos lucharon para evitar que las llamas se propagaran por la península de Calcídica. Dos bomberos heridos fueron trasladados al hospital.
Pocas horas después de declararse, el incendio avanzó hacia las viviendas en torno a los concurridos balnearios de Siviri y Fourka, repletos de veraneantes. La región tiene bosques de pinos altamente inflamables.
La agencia de protección civil de Grecia envió avisos de evacuación por teléfono a las personas en los dos balnearios.
Más de 480 turistas en traje de baño, muchos con niños en brazos, fueron evacuados por mar en embarcaciones de la guardia costera y de los bomberos, según funcionarios del servicio de incendios y la televisión pública ERT.
Un portavoz de los bomberos señaló que la evacuación tuvo que hacerse por mar porque las llamas se acercaban a las playas.
Algunos fueron trasladados a playas cercanas, mientras que unos 200 turistas fueron llevados a un barco que los esperaba mar adentro.
"Estamos en la playa y buscamos una manera de irnos. Desde donde estamos vemos (...) casas ardiendo", declaró por teléfono a la AFP Sophia, de 52 años, propietaria de una casa en la región.
Muchos intentaron salir de la zona en coche, lo que provocó importantes atascos, informó ERT.
ERT reportó que un muro de llamas de tres kilómetros de largo y hasta 30 metros de altura se acercaba a los balnearios.
Nivel máximo de alerta
Las autoridades griegas emitieron un nivel máximo de alerta 5 por incendios para gran parte del territorio continental. Los meteorólogos han pronosticado vientos de hasta 100 kilómetros por hora el viernes.
Grecia sufre graves incendios forestales todos los años. Y los expertos señalan que el riesgo aumenta debido al cambio climático provocado por la actividad humana, que ha hecho más extremas las sequías y otros fenómenos meteorológicos.
En 24 horas se registraron 40 incendios forestales en todo el país, de los cuales nueve seguían fuera de control a última hora del jueves.
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