Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril, mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han llegado a cesar por ninguna de las partes y la inestabilidad en los mercados de crudo internacionales se mantiene.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán y la inestabilidad general en Oriente Medio.

EAU denuncia ataques iraníes contra dos buques de su petrolera estatal mientras transitaban por Ormuz Las autoridades de Emiratos Árabes Unidos (EAU) han condenado este jueves ataques, que ha atribuido a Irán, contra dos buques afiliados a su compañía petrolera estatal mientras transitaban por el estratégico estrecho de Ormuz, enclave convertido en la principal arma de presión en el conflicto en Oriente Próximo. "EAU condena y denuncia enérgicamente el ataque hostil iraní dirigido contra dos buques afiliados a la Corporación Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC, por sus siglas en inglés) mientras transitaban por el estrecho de Ormuz, sin que se hayan registrado heridos", ha manifestado el Ministerio de Exteriores emiratí en un comunicado. A renglón seguido, la cartera ha aseverado que "atacar la navegación comercial" y "utilizar" el estrecho de Ormuz como un "instrumento de coacción económica o chantaje" supone un "acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní" y una "amenaza directa para la estabilidad de la región, sus pueblos y la seguridad energética mundial".níes congelados.

EEUU amenaza a Irán con un "aislamiento económico como el mundo nunca ha visto" El secretario del Tesoro de Estados Unidos amenazó el jueves con someter a Irán a un aislamiento económico "como el mundo nunca ha visto", con nuevas medidas que se esperan para la próxima semana. "Será una combinación de aislamiento económico, como el mundo nunca ha visto", declaró Scott Bessent a la cadena de televisión conservadora Newsmax. Añadió que "el continuo el bloqueo en el estrecho de Ormuz impedirá que cualquier cosa entre o salga de los puertos iraníes". Bessent presentó la estrategia como la combinación de dos medidas: la asfixia financiera y el bloqueo físico, citando como comparación a La Habana y Caracas. "Venezuela se derrumbó de inmediato cuando impusimos el bloqueo", dijo. El vicepresidente JD Vance había declarado el jueves en Fox News que "el objetivo número uno" de Estados Unidos frente a Irán era "mantener el petróleo y el gas baratos para los estadounidenses en todo nuestro país", y que "el objetivo número dos" era asegurarse "que Irán nunca obtenga un arma nuclear".

Panamá no reporta heridos en el buque de su bandera atacado por EE.UU. en el golfo de Omán La Autoridad Marítima de Panamá (AMP) informó que no hay heridos en el buque de su bandera atacado el martes por Estados Unidos cuando intentaba violar el bloqueo naval vigente a las costas iraníes, según explicó ese mismo día el Comando Central (Centcom) estadounidense. En un comunicado difundido en las últimas horas, la autoridad panameña señaló que "la compañía operadora ha comunicado que no se reportan heridos entre los 17 tripulantes ni contaminación ambiental como consecuencia del incidente".

Turquía espera que Egipto se una al Acuerdo de La Meca junto a Arabia Saudí y Pakistán El ministro de Asuntos Exteriores turco, Hakan Fidan, afirmó este jueves que espera que Egipto se una a Arabia Saudí y Pakistán al Acuerdo de La Meca, un pacto militar firmado el pasado viernes, aunque El Cairo indicó que lo está estudiando. En una rueda de prensa en la ciudad de Al Alamein, en la costa mediterránea egipcia y sede estival del Gobierno egipcio, Fidan aseguró que espera que "Egipto sea un socio oficial y que el cuarteto continúe su labor", al ser preguntado por si el país árabe podría unirse a este pacto.

EEUU lanza primer grupo de trabajo multinacional de drones de ataque ante guerra con Irán El Ejército estadounidense anunció este jueves su primer grupo multinacional de drones de ataque de la historia, que operará con los países aliados en las regiones en las que opera el Comando Central de Estados Unidos (Centcom) en Oriente Medio y Asia, en medio de la guerra con Irán. El nuevo grupo, llamado Task Force Falcon Strike (Grupo de Trabajo Golpe de Halcón) usará drones de ataque unidireccionales con sistemas no tripulados desde el aire, la superficie del mar y el entorno submarino bajo la dirección de militares de Estados Unidos y socios regionales, indicó el Centcom en un comunicado. El organismo militar, con sede en Florida, apuntó que el lanzamiento del nuevo grupo de trabajo internacional ocurre nueve meses después de crear el Grupo de Trabajo Golpe de Escorpión (Task Force Scorpion Strike), el primer escuadrón del Ejército estadounidense para drones de ataque en Oriente Medio.

Israel envía tropas a un pueblo de Cisjordania en medio de críticas de EEUU Israel envió tropas este jueves a un pueblo de Cisjordania ocupada, donde un grupo de colonos asediaron casas palestinas, lo cual llevó al embajador de Estados Unidos a denunciar un "acto de terrorismo" en una declaración de tono inusualmente elevado. En paralelo, las autoridades israelíes inauguraron oficialmente una colonia en otra zona del territorio ocupado, más de 20 años después de que fuera desmantelada. Desde el domingo, colonos israelíes mantienen cercadas varias viviendas palestinas en Qusra, cerca de Naplusa, en el norte de Cisjordania, un territorio ocupado por Israel desde 1967. Entre las propiedades afectadas figura la de un ciudadano estadounidense.

El brent baja el 0,7 % y ronda los 88 dólares pendiente de hostilidades en Oriente Medio El precio del barril de brent para entrega en octubre, de referencia en Europa, bajaba el 0,7 % tras el cierre de los mercados bursátiles en el Viejo Continente y se cotizaba por encima de los 88 dólares, en una jornada de moderación ante la falta de nuevas hostilidades en Oriente Medio. A las 18:15 horas (16:15 GMT), el brent cedía el 0,7 % y rondaba los 88,3 dólares aunque ha llegado a tocar un mínimo en los 85,85 dólares por barril. El crudo intermedio de Texas, referente en Estados Unidos, perdía el 1,12 % y se movía en 82,33 dólares.

EEUU acusa a los hutíes de Yemen de imponer un embargo marítimo autoproclamado en mar Rojo La representante suplente de Estados Unidos ante la ONU, Jennifer Locetta, acusó este jueves a los rebeldes hutíes del Yemen de imponer "un embargo marítimo autoproclamado" con sus ataques en el mar Rojo y contra infraestructuras energéticas en Arabia Saudí. "Estos ataques, junto con los realizados con drones hutíes contra algunos aeropuertos de Arabia Saudí, demuestran un esfuerzo coordinado por imponer un embargo marítimo autoproclamado y dictar la dinámica de seguridad en torno al estrecho de Bab el-Mandeb", aseguró Locetta durante una sesión del Consejo de Seguridad sobre la situación en el Yemen. La estadounidense destacó que las fuerzas hutíes han atacado a más de siete buques comerciales vinculados a Arabia Saudí en el mar Rojo, y que además lanzaron "misiles balísticos y drones contra territorio controlado por el Gobierno de Yemen reconocido internacionalmente" en la última semana.

Los hutíes anuncian un nuevo ataque contra una refinería de Aramco en Arabia Saudí Los rebeldes chiíes hutíes atacaron este jueves una refinería de la petrolera saudí Aramco, en el suroeste de Arabia Saudí y fronteriza con el Yemen, con dos drones, en un nueva acción de los insurgentes contra el reino árabe. Los hutíes "atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan con dos drones, logrando un ataque preciso", dijo una fuente militar a la agencia de noticias yemení controlada por los hutíes, Saba. "Este ataque responde a la violación del espacio aéreo y la soberanía yemení por parte del enemigo saudí", según la fuente no identificada, que añadió que los insurgentes seguirán "respondiendo con contundencia a cualquier violación de la soberanía del país o agresión contra el Yemen".