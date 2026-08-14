Ucrania recupera terreno en el frente esta semana

El Comando de Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas liberaron más de 745 kilómetros cuadrados de territorio en la dirección de Oleksandrivka y despejaron más de 300 kilómetros cuadrados de infiltrados rusos desde el 29 de enero de 2026. Se estima que las fuerzas ucranianas han liberado aproximadamente 626,69 kilómetros cuadrados en la dirección de Oleksandrivka y la parte norte de la dirección de Hulyaipole (donde las fuerzas ucranianas también contraatacaron) entre el 29 de enero y el 12 de agosto de 2026. El comando militar ucraniano informó que las fuerzas ucranianas liberaron un total de 26 asentamientos en las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhia como parte de las operaciones de contraofensiva de Oleksandrivka. Estos asentamientos incluyen Sichneve, Maliivka, Stepove, Berezove, Ternove, Zaporizke, Novomykolaivka, Kalynivske, Pryvillya, Tsehelne, Zlohoda y Novoheorhiivka (todos al sureste de Oleksandrivka) en el Óblast de Dnipropetrovsk; Voskresenka, Oleksandrohrad, Myrne, Piddubne, Tovste, Zirka, Yalta, Hrushivske, Novokhatske y Zeleny Hai (todos al este o noreste de Oleksandrivka) en el Óblast de Donetsk; y Novohryhorivka, Rybne, Krasnohirske y Pryvilne (todas al sureste de Oleksandrivka) en el óblast de Zaporiyia. Fuente, ISW.