En Directo
Al minuto
Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Rusia y Japón reavivan disputa territorial tras visita de Putin a las islas Kuriles
Rusia y Japón intercambiaron duras críticas el jueves tras la primera visita del presidente ruso Vladimir Putin al archipiélago de las Kuriles, en el centro de una disputa entre ambos países desde hace décadas. Las relaciones ruso-japonesas están marcadas por tensiones en torno a cuatro de estas islas en el Pacífico Norte de las que se apoderó el ejército soviético en 1945, al final de la Segunda Guerra Mundial. Putin viajó el jueves a Iturup, una de las islas en disputa, llamadas Kuriles del Sur, por Rusia, y Territorios del Norte, por Japón. Allí visitó una escuela y una planta procesadora de pescado, e incluso degustó caviar. "Qué buen clima tienen aquí, es como un resort", dice Putin en un video difundido por el Kremlin.
Ataques rusos contra Ucrania dejan un muerto y varios heridos
Al menos una persona murió y otras 15 resultaron heridas en ataques rusos en Kramatorsk, en el este de Ucrania, informaron el jueves autoridades ucranianas. Más de cuatro años después del inicio de la ofensiva a gran escala de Rusia contra Ucrania, los dos países han intensificado los ataques de largo alcance, lo que provoca un número creciente de víctimas civiles. "Al menos una persona murió y 15 resultaron heridas como consecuencia de los ataques nocturnos contra la comunidad de Kramatorsk", declaró el gobernador de la región de Donetsk, Vadym Filashkin. Dijo que las fuerzas rusas atacaron Kramatorsk y la localidad de Bilenke ocho veces el jueves por la noche, y que se "registraron impactos en edificios residenciales". Otro ataque ruso en la región suroriental de Zaporiyia dejó dos heridos, incluido un niño de cinco años, dijo Ivan Fedorov, jefe de la administración militar local.
Ucrania recupera terreno en el frente esta semana
El Comando de Fuerzas de Asalto Aerotransportadas de Ucrania informó que las fuerzas ucranianas liberaron más de 745 kilómetros cuadrados de territorio en la dirección de Oleksandrivka y despejaron más de 300 kilómetros cuadrados de infiltrados rusos desde el 29 de enero de 2026. Se estima que las fuerzas ucranianas han liberado aproximadamente 626,69 kilómetros cuadrados en la dirección de Oleksandrivka y la parte norte de la dirección de Hulyaipole (donde las fuerzas ucranianas también contraatacaron) entre el 29 de enero y el 12 de agosto de 2026. El comando militar ucraniano informó que las fuerzas ucranianas liberaron un total de 26 asentamientos en las provincias de Donetsk, Dnipropetrovsk y Zaporizhia como parte de las operaciones de contraofensiva de Oleksandrivka. Estos asentamientos incluyen Sichneve, Maliivka, Stepove, Berezove, Ternove, Zaporizke, Novomykolaivka, Kalynivske, Pryvillya, Tsehelne, Zlohoda y Novoheorhiivka (todos al sureste de Oleksandrivka) en el Óblast de Dnipropetrovsk; Voskresenka, Oleksandrohrad, Myrne, Piddubne, Tovste, Zirka, Yalta, Hrushivske, Novokhatske y Zeleny Hai (todos al este o noreste de Oleksandrivka) en el Óblast de Donetsk; y Novohryhorivka, Rybne, Krasnohirske y Pryvilne (todas al sureste de Oleksandrivka) en el óblast de Zaporiyia. Fuente, ISW.
Takaichi ve "inaceptable" la visita de Putin a las islas Kuriles: "Hiere los sentimientos de Japón"
La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, ha valorado como "absolutamente inaceptable" la visita de este jueves del presidente ruso, Vladimir Putin, a una de las islas del disputado archipiélago de las Kuriles, la primera que realiza a la zona. "Hiere los sentimientos del pueblo japonés", ha manifestado. Takaichi ha dado una improvisada rueda de prensa desde su residencia oficial en Tokio para expresar su malestar por esta visita de presidente Putin a la isla de Iturup --Etorofu según la nomenclatura japonesa-- que ha incluido una parada en una planta de procesamiento de pescado y un encuentro con la población local. En ella, ha señalado que desde que se supo en enero de 2024 que Putin tenía previsto visitar el archipiélago han sido varias las ocasiones en las que se le ha instado a no hacerlo, pues es "incompatible" con la postura soberana que reclama Japón sobre los Territorios del Norte, como los denomina Tokio.
La tercera terminal rusa de carga de grano en el mar Negro suspende actividades tras ataques
La empresa que gestiona la terminal de carga de cereales KSK en la ciudad rusa de Novorosíisk, a orillas del mar Negro, comunicó este jueves haber suspendido sus operaciones, siendo así la tercera terminal que deja de operar tras los ataques ucranianos de ayer. "La terminal suspende la descarga de vehículos de carretera y ferrocarril, la carga de grano en buques marítimos y otras operaciones. Esta decisión se tomó para garantizar la seguridad de los trabajadores y la infraestructura", anunció la empresa Delo, citada por TASS. Según medios internacionales, KSK es la última gran terminal de grano que quedaba operativa en la ciudad.
Rusia reivindica el "derecho indiscutible" de las islas Kuriles que le reclama Japón
El asesor del Kremlin y exministro de Educación, Vladímir Medinski, reivindicó este jueves el "derecho indiscutible" de la pertenencia de las islas Kuriles, en el océano Pacífico y que reclama Japón, a Rusia tras la visita del presidente ruso, Vladímir Putin. "Las islas Kuriles pertenecen a Rusia por derecho indiscutible", escribió en redes sociales Medinski, quien ha reeditado los cuadernos de historia de los colegios rusos desde una perspectiva nacionalista. El asesor presidencial, quien fue jefe de la delegación rusa en las conversaciones de paz con Ucrania citó varios eventos históricos para justificar "por qué las islas Kuriles siempre han sido, son y serán nuestras".
Polonia aborta una supuesta "ejecución" ordenada por los servicios secretos rusos
Las autoridades polacas han detenido este mes a un ciudadano ruso que supuestamente planeaba la "ejecución" de un hombre de doble ciudadanía ucraniana y estadounidense en Varsovia por encargo de los servicios secretos rusos, anunció este jueves el primer ministro polaco, Donald Tusk. En una rueda de prensa en la capital polaca, señaló que la víctima del presunto complot es alguien que resulta "inoportuno" para el presidente ruso, Vladímir Putin, según declaraciones citadas por la agencia PAP.
Dos F-18 españoles de la OTAN en Rumanía despegan por alerta de dron en linde con Ucrania
Dos cazas F-18 españoles del despliegue de la OTAN en Rumanía han despegado este jueves ante la presencia de un dron no identificado cerca del espacio aéreo rumano en la frontera con Ucrania. Los aparatos despegaron a las 15.20, hora local (12.20 GMT) de la base 'Mihail Kogălniceanu' para vigilar la situación después de que un radar del Ministerio de Defensa rumano hubiera detectado tres minutos antes un objeto volador cerca de la frontera fluvial con Ucrania, según informaron las autoridades militares rumanas.
Ucrania solicita a la UE una subvención de 220 millones de euros para sus agricultores
Ucrania ha solicitado a la Unión Europea (UE) la concesión de una subvención de 220 millones de euros en apoyo de sus agricultores, que tienen dificultades para mantener su actividad debido a los ataques rusos y la sequía, indicó este jueves el Ejecutivo comunitario. "Hemos recibido una solicitud de las autoridades ucranianas para una subvención de unos 220 millones de euros. De hecho, Ucrania nos ha explicado en la solicitud cómo esta subvención podría utilizarse, y se destinará a reducir el tipo de interés de los préstamos bancarios a los agricultores, de modo que estos puedan mantener sus actividades", indicó el portavoz comunitario Guillaume Mercier en una rueda de prensa de la Comisión Europea.
Rusia admite que la refinería en Urales estará medio año paralizada tras los ataques ucranianos
Las autoridades de Rusia admitieron este jueves que la refinería rusa de Orsk (región de Oremburgo), al pie de los Urales y atacada por Ucrania el martes, quedó completamente inoperativa y se espera que las reparaciones duren hasta medio año. "La planta está completamente detenida. Nos preparamos para el peor escenario. Tendremos que contar con el combustible importado", comunicó en redes sociales el gobernador de Oremburgo, Yevgueni Sólntsev. El funcionario aclaró que los ataques alcanzaron "infraestructura clave que de momento no se puede reparar" debido a que el equipo es importado y, que a causa "de las sanciones, las reparaciones se dilatarán hasta seis meses". Esto afecta también a la disponibilidad de combustible en el territorio. Sólntsev aseguró que de las 287 gasolineras presentes en la región, "el 80% se encuentran operativas".
- Colombia estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de 'desastre nacional
- Aviones de combate interceptan aeronave en los Juegos Patrióticos a los que asistía Trump
- Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España, según un ministro
- Guerra en Oriente Medio, en directo: Irán y EEUU alcanzan un acuerdo de paz
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
- La derecha europea aprovecha la crisis de Ceuta para endurecer su discurso contra la inmigración
- Un brote por la bacteria 'devoradora de carne' pone en alerta la costa este de EEUU con las primeras muertes
- Una patera con 230 personas cruza el canal de la Mancha, la cifra más alta en un solo viaje