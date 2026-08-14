Aumentan las muertes y desapariciones de migrantes en el Mediterráneo en 2026 pese al descenso en llegadas

Las muertes y desapariciones de migrantes han aumentado más del doble a lo largo de la Ruta del Mediterráneo Central y se triplicaron en la Ruta del Mediterráneo Oriental durante los primeros cuatro meses de 2026 en comparación con el mismo período de 2025, a pesar del descenso en llegadas. Así se desprende de los datos publicados por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), que muestran que las condiciones meteorológicas extremas, los conflictos, las presiones económicas y los cambios en las políticas migratorias reconfiguraron los trayectos migratorios en múltiples regiones durante los primeros cuatro meses de este año.

En este sentido, la OIM indica que 821 personas murieron o desaparecieron en el Mediterráneo Central, lo que supone un aumento del 111%, mientras que las llegadas cayeron un 46%, hasta 8.577. Más de la mitad de esas muertes, 430, señalan que se registraron en enero, cuando el ciclón 'Harry' azotó la región. Mientras tanto, en el Mediterráneo Oriental 244 personas murieron, un incremento del 259%, y muchas de las víctimas mortales estuvieron vinculadas a naufragios ocurridos durante travesías marítimas cerca de Creta (Grecia).

"Menos llegadas no significa trayectos más seguros", ha declarado la Directora General Adjunta de la OIM, Ugochi Daniels. "Detrás de cada una de estas cifras hay una familia que espera noticias que nunca llegan. A medida que los trayectos se vuelven más largos y peligrosos, salvar vidas en el mar y en tierra sigue siendo una responsabilidad compartida, que ningún país puede asumir en solitario", ha añadido.

Las llegadas a España cayeron un 78%

Los datos de la OIM también muestran que, a lo largo de la Ruta Atlántica de África Occidental, las llegadas a España cayeron un 78%, hasta 2.276, el descenso más pronunciado de todas las rutas hacia Europa. Los puntos de partida han seguido desplazándose más al sur a lo largo de la costa de África Occidental, lo que alarga la travesía marítima y aumenta los riesgos que enfrentan las personas.

Si bien, no todas las rutas registraron descensos. Las llegadas a España por la Ruta del Mediterráneo Occidental aumentaron un 66%, hasta 5.647, impulsadas en gran medida por un incremento del triple en los cruces terrestres hacia Ceuta y Melilla. Las llegadas a Yemen por la Ruta Oriental del Cuerno de África aumentaron un 9%, hasta 70.200, en línea con las pautas estacionales. En América Central, el movimiento hacia el norte a través del Darién, en Panamá, prácticamente se ha detenido, con 135 tránsitos registrados.

Según la OIM, las "hostilidades" en Oriente Medio también repercutieron en los patrones de movilidad en la región y más allá durante el período que abarca el informe. Tras la escalada iniciada a finales de febrero, ha informado de que se registraron desplazamientos "masivos" en el Líbano y aumentaron los retornos transfronterizos hacia la República Árabe Siria durante marzo y abril, mientras crecía la presión sobre los flujos de movilidad laboral y remesas en Asia Meridional, Oriente Medio y África.

La mitad de migrantes del mundo, dentro de su región

"La atención suele centrarse en un puñado de rutas, pero casi la mitad de los 304 millones de migrantes internacionales del mundo viven dentro de su propia región, desplazándose por motivos de trabajo, familia, educación y seguridad", ha afirmado Daniels.

El Panorama Mundial de las Rutas Migratorias (enero a abril de 2026) reúne datos de la Matriz de Seguimiento de Desplazamiento (DTM), el Proyecto Migrantes Desaparecidos de la OIM, los Centros Regionales de Datos y los gobiernos asociados para analizar las tendencias migratorias en las principales rutas del mundo.