250 días sin pisar tierra: desabastecimiento y alerta por salud mental en el portaaviones USS Abraham Lincoln

La tensión acumulada en las misiones navales en Oriente Próximo ha desatado una profunda crisis en la Armada de los Estados Unidos. El portaaviones de propulsión nuclear USS Abraham Lincoln, con unos 5.000 efectivos a bordo, atraviesa una situación límite tras completar más de 250 días consecutivos navegando sin realizar ni una sola escala en puerto. Al extremo agotamiento psicológico y los incidentes de marineros intentando lanzarse al océano, se añaden ahora graves denuncias sobre condiciones deficientes de habitabilidad, escasez de suministros básicos e interrupciones prolongadas en el servicio postal que mantienen aislados a los tripulantes.

Según revelaciones de los medios militares 'Navy Times' y 'Stars and Stripes', junto con testimonios presentados ante el Congreso de EEUU, las condiciones a bordo rozan la insostenibilidad. Un familiar de uno de los marineros reveló a la 'BBC', bajo anonimato, que su pariente ha llegado a perder 29 kilos desde el inicio del despliegue debido a la mala calidad y escasez de los alimentos, confirmando además la presencia constante de ruido y vibraciones por los motores y el despegue continuo de cazas.

Deterioro logístico y desgaste extremo

El Lincoln partió de San Diego (California) en noviembre para un despliegue rutinario antes de ser redirigido a la región de Oriente Medio en enero. Este portaaviones y su ala aérea jugaron un rol clave en la Operación Epic Fury, que dio inicio el 28 de febrero con el asesinato del ayatolá Ali Jamenei, y desde entonces ha participado en el bloqueo naval que comenzó en abril.

El buque tenía previsto regresar a su base en mayo, pero las sucesivas prórrogas han convertido la misión en un encierro sin precedentes en la era moderna. Además de las averías en las tuberías y los problemas con el agua dulce, el senador Richard Blumenthal, miembro del Comité de Servicios Armados, alertó sobre la pérdida de numerosos paquetes de ayuda enviados por las familias, los cuales quedan varados durante meses sin llegar a destino.

Durante una reunión en San Diego entre mandos de la Armada y más de 200 familiares, la tensión fue máxima. Varias esposas relataron que sus cónyuges tuvieron que intervenir de urgencia para evitar que compañeros saltaran al agua. "Mi marido intentó saltar porque el despliegue no paraba de extenderse. Está aterrorizado y piensa que su carrera de 13 años se ha arruinado por estar exhausto", declaró Annabelle Loma a Navy Times.

Exigencias al Pentágono

El deterioro a bordo ha provocado una dura reacción en el Capitolio. Congresistas como Ruben Gallego y Richard Blumenthal han exigido explicaciones urgentes al Pentágono y a la administración del presidente Donald Trump, cuestionando si la Armada está forzando la capacidad operativa de su flota a costa de la salud de sus tropas.

Mike Levin, congresista demócrata por California, también ha dado la voz de alarma sobre las condiciones a bordo del buque de guerra, que lleva cinco meses en operaciones de combate contra Irán. Describió la situación de la tripulación del X como «duchas con moho, inodoros rotos, lavandería sin lavar durante semanas, largos periodos sin agua caliente, una comida que se reducía a media taza de arroz y dos tortillas. Sin jabón, desodorante ni pasta de dientes».

Frente a las críticas, la portavocía naval y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, han rechazado de forma categórica que exista una crisis sistémica. La Marina aseguró no haber registrado un repunte estadístico en las ideaciones suicidas y sostuvo que el buque dispone de agua potable, aire acondicionado, raciones equilibradas, capellanes y terapeutas en salud mental. El responsable de la cartera de defensa considera las informaciones totalmente "tergiversadas", y ha añadido que "algunos despliegues son más largos que otros, y tengo más respeto y gratitud por esos marineros que por cualquier otra persona. Lo que hacen en alta mar, en esas condiciones austeras y con menos escalas en puerto, es increíble". No obstante, para los allegados, estas medidas son insuficientes ante el impacto humano de un aislamiento indefinido en alta mar.

'The Wall Street Journal' informó el jueves que otro buque, el USS George Washington, con base en Japón, se dirige a Oriente Próximo para relevar al Lincoln como parte de una rotación ya programada. Esta semana transitó el Estrecho de Malaca junto a destructores de misiles guiados, según datos de seguimiento de fuentes abiertos recogidos por WSJ.