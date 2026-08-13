Zelenski vincula la supervivencia de Ucrania este invierno a la venta del 5% de misiles Patriots de EEUU

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, ha asegurado este jueves que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si Estados Unidos no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. "Tengo el 1%. Para pasar del 1% al 5%, me tomará algunos meses y millones de llamadas telefónicas y todo lo demás", ha lamentado el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos lanzados contra el país eslavo.

"Este año tenemos dos veces y media menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles", ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista a la CNN.

Esfuerzos

El líder del país de los girasoles ha emitido la alerta coincidiendo con el hecho de que este pasado julio ha sido el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, y con ataques a gran escala en Kiev o Zaporiyia. Asimismo, Zelenski ha afirmado que necesita el 10% de estos misiles interceptores para acabar con todos los proyectiles balísticos de Rusia. "Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar", ha dicho. De hecho, en uno de los bombardeos más recientes, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados.

Unos esfuerzos que también se han visto mermados por la alta demanda de estos sistemas avanzados en Oriente Medio, por la guerra entre Estados Unidos e Irán, un país que ha extendido el conflicto hacia los intereses e instalaciones que Washington tiene en varios países de la región.

Zelenski también ha señalado que supone todo un "desafío" saber cómo podrá poner en marcha el aparente visto bueno que el presidente estadounidense, Donald Trump, concedió dos meses antes en la cumbre de la OTAN para fabricar de manera independiente los proyectiles Patriot en suelo ucraniano. Así, el líder de Ucrania ha reclamado más implicación a Washington en la resolución del conflicto.

Presiones

En ese sentido, ha vuelto a incidir en que solo Trump es capaz de presionar lo suficiente al presidente ruso, Vladímir Putin, para que cese los ataques. "No quiere detener esta guerra y no se le está presionando lo suficiente", ha advertido Zelenski, que no descarta que Moscú extienda el conflicto hacia la OTAN. "No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Le resulta más sencillo encontrar un país más pequeño, no importará si ese país pertenece o no a la OTAN. Quiere una victoria rápida, con la certeza absoluta de que ganará, ocupará, destruirá o controlará", ha aseverado.

Los misiles balísticos son mucho más difíciles de neutralizar que los proyectiles de crucero o los drones, porque se mueven más rápido y siguen trayectorias empinadas. El mes pasado, Rusia lanzó más de 450 misiles contra Ucrania, casi 200 de ellos con trayectorias balísticas.