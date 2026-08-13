Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 265 muertos y 496 desaparecidos

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Rosa Mari Sanz

Patricia López Avilés

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Un temblor de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín. 

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