Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 265 muertos y 496 desaparecidos

Un temblor de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del terremoto en Colombia.

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Al menos 265 muertos y 496 desaparecidos en el terremoto de Colombia, según el Gobierno La cifra de muertos por el terremoto que el lunes sacudió Colombia ascendió a 265 y la de heridos a 3.494, mientras que 496 personas permanecen desaparecidas, informó este miércoles el presidente, Abelardo de la Espriella, quien declaró la "emergencia económica" para afrontar la crisis provocada por el sismo. "Tenemos 25.872 familias afectadas, 53.816 personas, lamentablemente 265 fallecidos, 3.494 heridos y el número de desaparecidos ha subido de manera alarmante a 496", dijo De la Espriella en una declaración a medios en el Palacio de San Carlos, antigua sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, en Bogotá. El mandatario aseguró que los esfuerzos del Gobierno están concentrados principalmente en localizar a los desaparecidos y señaló que para ello están actuando con todas sus capacidades y con la ayuda internacional que empieza a llegar a Colombia.

Declaración de emergencia económica De la Espriella anunció que la emergencia económica permitirá crear un "fondo milagro" destinado a canalizar recursos "para la reconstrucción de hospitales, centros educativos, inmuebles, vías y aeropuertos" afectados por el sismo. Además, aseguró estar poniendo en marcha medidas de alivio temporal para las familias damnificadas que incluyen el pago de servicios públicos, subsidios de arrendamiento para quienes perdieron sus viviendas, alivios tributarios y financieros y ayudas económicas para las familias más vulnerables, además de mecanismos de respaldo para comerciantes y pequeños empresarios afectados. "La afectación es grandísima y requiere de una gran determinación y voluntad política por parte del Gobierno", afirmó De la Espriella, quien agregó que la tragedia se produce en un momento de "crisis fiscal" para Colombia.

Siguen los esfuerzos de rescate El sismo sacudió a Colombia a las 07:34 hora local del lunes (12:34 GMT), por lo que las primeras 72 horas se cumplirán en la mañana del jueves. Los esfuerzos se concentran ahora en aprovechar ese periodo, denominado 'ventana de vida', en el que existen mayores probabilidades de encontrar con vida a personas atrapadas bajo los escombros. Las ciudades de Cali y Pereira continúan entre los puntos más críticos. En la capital del Valle del Cauca, unos 700 rescatistas colombianos y medio centenar de extranjeros trabajan a contrarreloj, mientras las autoridades concentran los esfuerzos en edificios donde consideran que todavía existe una alta probabilidad de encontrar supervivientes. Solo en Cali ya han sido encontradas con vida 85 personas entre los escombros, aunque más de 150 permanecen desaparecidas.

Colombia agota la 'ventana de vida' y el Gobierno declara la emergencia económica Colombia apura este miércoles la 'ventana de vida', las primeras 72 horas cruciales para encontrar supervivientes tras el terremoto de magnitud 7,4, que deja 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, mientras el Gobierno ha declarado la emergencia económica para hacer frente a la crisis. El ultraderechista Abelardo de la Espriella, el presidente del país, que ofreció este nuevo balance de víctimas en horas de la tarde, agregó que el terremoto ha provocado la destrucción de 11.347 viviendas y la avería de 53.526 más, así como 140 edificios colapsados. Previamente, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) había señalado además que 24.324 familias resultaron afectadas y que 403 municipios de catorce de los 32 departamentos del país sufrieron algún tipo de daño.

Chile enviará 20 toneladas de ayuda a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 Chile enviará este jueves 20 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia para atender la emergencia provocada por el terremoto de magnitud 7,4 del lunes, informó la Cancillería chilena. "La ayuda consiste en alimentos, kits higiénicos para niños, mujeres y hombres, y productos de aseo domiciliario. Además, se enviará una donación de medicamentos efectuada por privados", anunciaron en un comunicado. El Gobierno chileno explicó que el envío se hará en una coordinación entre los ministerios de Relaciones Exteriores, Interior y Defensa Nacional, junto con la Fuerza Aérea de Chile y el Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred). "Este jueves partirá un avión de la Fuerza Aérea rumbo a Colombia con ayuda de emergencia y alimentos. Es la forma en que Chile, en estos momentos tan difíciles para el pueblo de Colombia, se hace presente", expresó el subsecretario de Relaciones Exteriores, Patricio Torres.

El chef José Andrés destina más de 860.000 euros a pequeños negocios de alimentos afectados por el terremoto El chef español José Andrés, fundador del World Central Kitchen (WCK) ha anunciado este miércoles una ayuda de un millón de dólares (unos 867.900 euros) para pequeños negocios de alimentos que se hayan visto afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el lunes a Colombia. "Anuncio una ayuda de un millón de dólares para Colombia, con el fin de ayudar a los pequeños negocios del sector de la alimentación a reabrir", ha señalado el chef en un mensaje en redes sociales. De este modo, ha precisado, WCK ayudará "en su momento" a 'Long Tables Fund' --iniciativa creada por el propio José Andrés con la que se busca abordar cuestiones urgentes relativas a sistemas alimentarios, justicia social o la educación, al tiempo que potencia a las comunidades-- a "identificar dónde puede tener el dinero un mayor impacto a corto plazo".

Difundir el mensaje El futbolista pidió además a sus seguidores compartir el mensaje y contribuir para que las ayudas lleguen a las personas que más las necesitan, al tiempo que expresó su solidaridad con las familias afectadas por el terremoto: "Hoy Colombia nos necesita unidos". El mensaje del futbolista se suma a las muestras de solidaridad de otros jugadores colombianos tras el terremoto, entre ellos Jhon Arias, quien anunció el martes el envío de un avión con personal sanitario e insumos médicos a Quibdó, capital del Chocó y su ciudad natal. El terremoto, el más fuerte sufrido por Colombia en lo que va de este siglo, tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar (Chocó) y deja hasta ahora 265 muertos, 3.494 heridos y 496 desaparecidos, según el último balance divulgado este miércoles por el presidente Abelardo de la Espriella.

El futbolista colombiano Luis Díaz anuncia que enviará ayudas a afectados por el terremoto El futbolista colombiano Luis Díaz llamó este miércoles a sus compatriotas a unirse para ayudar a los damnificados por el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes al país y anunció que su fundación ya trabaja en el envío de ayudas a las zonas más afectadas. "Hoy más que nunca tenemos que estar unidos. No importa dónde estemos, todos podemos hacer algo para ayudar. Al final, todos llevamos la misma camiseta, Colombia", afirmó Díaz en un mensaje difundido en sus redes sociales. La iniciativa contempla la recolección de alimentos no perecederos, kits de aseo e insumos médicos en un punto habilitado en el hotel Ritz Carlton de Barranquilla, que se sumó a la iniciativa para recibir y organizar las donaciones. Díaz agradeció además a la aerolínea Latam por colaborar con el transporte de los insumos hacia las zonas afectadas y explicó que ya han contactado a clubes en los que ha jugado, patrocinadores y otras empresas para ampliar la ayuda.

Colombia niega haber rechazado ayuda por el terremoto por motivos ideológicos El gobierno ultraderechista de Colombia negó el miércoles los rumores sobre un supuesto rechazo de ayuda para atender a las víctimas de un potente terremoto por "consideraciones ideológicas". "Trabajamos con países sin ninguna consideración ideológica ni política", declaró el canciller colombiano, Omar Bula, en rueda de prensa, ante versiones de algunos medios de prensa y críticas de opositores que señalan que Colombia rechazó ayuda de gobiernos con los que el presidente Abelardo de la Espriella no tiene cercanía ideológica.