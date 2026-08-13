El Conde Carabasura, el "guerrero intergaláctico" que aspira a arrebatar el escaño al ultra Farage en el Parlamento británico

Si hay un candidato que ha salido beneficiado de la convocatoria de elecciones anticipadas en la circunscripción de Clacton ese ha sido el Conde Carabasura (Count Binface). Este personaje satírico se ha convertido en la principal alternativa al ultra Nigel Farage en los comicios de este jueves tras el boicot del resto de partidos, que acusan al líder populista de maniobrar políticamente para tratar de desviar la atención sobre las donaciones opacas que recibió poco antes de regresar a la política activa en 2024. Ante la falta de rivales serios, todas las esperanzas de los detractores de Farage recaen en un candidato absurdo e hilarante a partes iguales.

Entre las estrambóticas propuestas incluidas en su programa electoral están "bajar tus impuestos y subir los de todos los demás", construir "al menos una vivienda a precio asequible" y "nacionalizar" a la cantante británica Adele. Unas medidas que ha repetido en las múltiples entrevistas que ha concedido en televisión, siempre ataviado con su traje intergaláctico y su característica máscara con forma de cubo de basura.

Personaje cómico

Detrás de este aparatoso atuendo se esconde Jon Harvey, un humorista que ha trabajado en programas de la BBC y de Times Radio, entre otros. Empezó a dar forma al personaje —un “guerrero espacial" de 5.900 años de edad procedente del planeta Sigma IX— en 2019, cuando se vio obligado a renunciar a su anterior alter ego, Lord Cabezacubo (Lord Buckethead), por motivos legales. Desde entonces ha participado en tres elecciones generales y dos a la alcaldía de Londres, unos comicios en los que nunca superó el 5% de los votos necesario para recuperar el depósito y que le han supuesto unas pérdidas económicas de más de 20.000 libras esterlinas (unos 23.000 euros).

La última vez que se presentó como candidato fue en las elecciones anticipadas en Makerfield, celebradas el pasado junio, y en las que el actual primer ministro, Andy Burnham, consiguió el acceso al Parlamento que precipitó la caída de su predecesor, Keir Strarmer. En esa ocasión, el satírico personaje fue el séptimo más votado con apenas un 0,2% de los sufragios; ahora, aspira a cosechar hasta el 20% de los votos debido a la ausencia de candidatos de los grandes partidos.

Apoyo de los principales partidos

Incluso los principales líderes políticos han dado su apoyo al histriónico candidato para evitar que Farage consiga recuperar su escaño en el Parlamento. "Mi consejo para todos es que depositen su voto en la basura", dijo Starmer en una de sus últimas intervenciones como primer ministro en la Cámara de los Comunes. "No puedo apoyar a personajes de broma con políticas ridículas, es por eso que daré mi apoyo al Conde Carabasura", aseveró en tono jocoso el líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey.

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Se da por hecho que su candidatura —junto a la de otros 32 políticos independientes y personajes pintorescos— no tiene opciones reales de vencer a Farage, a quien las encuestas dan hasta un 73% de los votos. Pero sí será una muestra del rechazo que el líder populista genera en una parte importante del electorado, incluso en una de las circunscripciones más favorables a su partido, Reform UK. Binface ha aprovechado el escándalo de las donaciones para cargar contra su rival y ha prometido que, a diferencia de él, no aceptará millones de libras en regalos si gana las elecciones.