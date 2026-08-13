Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Trump apuesta de forma "discreta" por la presión económica contra Irán Mantener un perfil bajo no le resulta natural al presidente estadounidense Donald Trump. Aún así, es la estrategia que ahora privilegia el mandatario en la guerra contra Irán, apostando por la presión económica en lugar de la diplomacia o de nuevos bombardeos. "Lo estamos tomando con discreción", le dijo Trump al medio estadounidense Axios en una llamada el domingo. "Solo estamos negociando a medias con ellos. Simplemente observamos a Irán, con su enorme inflación y el hecho de que no tienen dinero", agregó. Desde entonces, el multimillonario ha repetido que mantiene sobre la mesa la opción de atacar a Teherán, pero prefiere enfatizar el daño contra el país a través de sanciones económicas. "Irán está en quiebra, totalmente en quiebra y no les están pagando a sus soldados", dijo Trump el lunes en la Oficina Oval.

Trump acusa a Irán de "hablar mucho y hacer poco" e insiste en que EE.UU. controla Ormuz El presidente de EE.UU., Donald Trump, acusó este miércoles a Irán de "hablar mucho y hacer poco" e insistió en que su país mantiene un control total sobre el estrecho de Ormuz pese a lo dicho por Teherán, e incluso sugirió que Washington podría optar por gobernar el paso marítimo de manera permanente. "Estados Unidos tiene el control total del estrecho de Ormuz. ¡Creo que nos lo quedaremos!", escribió en su red Truth Social, asegurando que "no hay nada que Irán pueda hacer al respecto" ya que, según él, los ataques estadounidenses realizados desde febrero han diezmado sus capacidades militares.

Adrià Rocha Cutiller Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo Pakistán confirma tres muertos en un ataque hutí contra un carguero en el mar Rojo, por Adrià Rocha Cutiller.

Cinco años de la caótica salida de Afganistán: el fantasma que pesa sobre EEUU ante Irán Cinco años después de la caótica retirada de Estados Unidos de Afganistán, que puso fin a la guerra más larga de su historia, el fantasma de aquella salida vuelve a sobrevolar Washington mientras la Administración de Donald Trump busca una vía para poner fin al conflicto con Irán sin proyectar la misma imagen de debilidad, informa Efe. Ambos conflictos tienen naturalezas y dimensiones muy distintas, pero la profunda herida política y militar que dejó la retirada de Kabul en 2021 sigue condicionando el debate estadounidense sobre el uso de la fuerza en el exterior y sobre la credibilidad de Estados Unidos en el tablero global.

La Bolsa española sube el 0,15 % a mediodía, mientras el crudo se gira a la baja La Bolsa española cotiza con cautela este miércoles y a mediodía sube el 0,15 %, en una jornada en la que se conocerá el dato de inflación de Estados Unidos de julio, mientras el precio del crudo se ha girado a la baja, pendiente de las tensiones en Oriente Medio.

Saar califica acercamiento consular con Venezuela como "otra buena noticia de Sudamérica" El ministro israelí de Exteriores, Gideon Saar, calificó este martes la decisión de su país y Venezuela de retomar las relaciones consulares casi diecisiete años después como "otra buena noticia de Sudamérica", en referencia al reciente reconocimiento por parte de Colombia de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán sirios. El anuncio se produjo tras una serie de conversaciones mantenidas en las últimas semanas entre Saar y su homólogo venezolano, Félix Plasencia, detallaba el comunicado.

La ONU aboga por una justicia transicional en Siria centrada en las víctimas tras la condena a muerte de Al Assad El portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Farhan Haq, ha abogado por una rendición de cuentas en Siria que se apoye en un proceso de justicia transicional centrado en las víctimas y que sea respetuoso con los Derechos Humanos, después de la decisión, este mismo martes, de un tribunal sirio de condenar a muerte 'in absentia' al expresidente Bashar al Assad por crímenes de guerra y lesa humanidad. Asimismo, tras subrayar que la ONU está comprometida a apoyar los esfuerzos de justicia transicional en Siria, Farhan Haq ha recordado el llamamiento de la Asamblea General de la ONU para que se establezca una moratoria de las ejecuciones con vistas a la abolición de la pena de muerte.

Irán lanza misiles y drones contra bases de opositores en el Kurdistán iraquí, según medio Irán lanzó este miércoles misiles y drones contra bases de grupos opositores kurdos iraníes en la provincia de Erbil, en la región semiautónoma del Kurdistán iraquí, en el norte de Irak, sin causar víctimas, informó el medio kurdo Rudaw. Según Rudaw, dos drones cayeron en la zona sin causar víctimas, mientras que otro impactó en una vivienda en el distrito de Soran. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en abril que su país envió armas a los kurdos iraníes para que fueran utilizadas durante las protestas antigubernamentales que tuvieron lugar en Irán el pasado enero, pero que estas nunca llegaron a los manifestantes, según el mandatario.

Exteriores palestino dice a Colombia que el Golán ocupado es "parte inalienable" de Siria El Ministerio de Asuntos Exteriores palestino urgió a Colombia a retractarse tras haber reconocido la "soberanía de Israel" sobre los Altos del Golán ocupados y afirmó que son "parte inalienable de los territorios sirios". El ministerio instó al gobierno colombiano, del nuevo presidente Abelardo de la Espriella, a retractarse de "su postura ilegal" y a no hacer un uso "selectivo" de los principios del derecho internacional y las resoluciones de la legitimidad internacional. También reiteró la posición del Estado de Palestina "junto a la República Árabe Siria hermana, en su derecho legítimo a recuperar la totalidad de sus territorios ocupados", de acuerdo con el derecho internacional y la resolución 497 del Consejo de Seguridad de la ONU de 1981. Colombia anunció el lunes el reconocimiento de la soberanía israelí sobre los Altos del Golán, un territorio sirio ocupado por Israel desde 1967 y anexionado unilateralmente en 1981, lo que convierte al país andino en el segundo del mundo en respaldar oficialmente esta posición, después de Estados Unidos, que lo hizo en 2019.