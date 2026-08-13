Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Ucrania necesita 5% de los misiles Patriot que tiene EEUU para pasar el invierno, dice Zelenski

Ucrania necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot que Estados Unidos tiene en su inventario para superar el invierno y el 10% para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, afirmó el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista publicada este jueves. Moscú ha lanzado recientemente ataques masivos contra la capital ucraniana Kiev una vez por semana que han causado la muerte de civiles, y ha dañado o destruido viviendas. En uno de los bombardeos más recientes, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados. Este año Ucrania "tiene dos veces y media menos misiles interceptores que los que teníamos en 2025", alertó Zelenski en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. "Rusia tiene el doble de misiles balísticos por mes de los que tenía antes". "Les pido a nuestros socios estadounidenses que nos vendan el 5% de los misiles que tienen en sus inventarios. Si nos venden el 5%, podremos pasar el invierno y salvar vidas. Si nos pueden vender el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos de los rusos", clamó.