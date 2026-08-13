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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania necesita 5% de los misiles Patriot que tiene EEUU para pasar el invierno, dice Zelenski
Ucrania necesita el 5% de los misiles interceptores Patriot que Estados Unidos tiene en su inventario para superar el invierno y el 10% para destruir todos los proyectiles balísticos de Rusia, afirmó el presidente Volodimir Zelenski en una entrevista publicada este jueves. Moscú ha lanzado recientemente ataques masivos contra la capital ucraniana Kiev una vez por semana que han causado la muerte de civiles, y ha dañado o destruido viviendas. En uno de los bombardeos más recientes, Ucrania no logró interceptar ninguno de los 28 misiles balísticos disparados. Este año Ucrania "tiene dos veces y media menos misiles interceptores que los que teníamos en 2025", alertó Zelenski en declaraciones a la cadena estadounidense CNN. "Rusia tiene el doble de misiles balísticos por mes de los que tenía antes". "Les pido a nuestros socios estadounidenses que nos vendan el 5% de los misiles que tienen en sus inventarios. Si nos venden el 5%, podremos pasar el invierno y salvar vidas. Si nos pueden vender el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos de los rusos", clamó.
La ONU pide a Rusia que permita al partido opositor Yabloko participar en las elecciones
El alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk, pidió a las autoridades rusas que revoquen la reciente decisión de su Tribunal Supremo y permitan al partido opositor Yabloko participar en las elecciones del próximo mes. "Estamos profundamente preocupados por la prohibición de Yabloko, uno de los partidos políticos más antiguos de Rusia, en las elecciones parlamentarias de septiembre", indicó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en su cuenta oficial de X. "Llamamos a las autoridades a revocar la prohibición", agregó el alto comisionado austríaco.
Se multiplica por seis la demanda del equipo de defensa contra drones por parte de empresas rusas
En la primera mitad de 2026 se multiplicó por 6,6 la demanda de sistemas de defensa antiaérea contra drones por parte de empresas privadas en Rusia en comparación con el mismo periodo del año anterior, informó este miércoles la prensa local. La demanda de equipo de defensa contra aparatos aéreos no tripulados, que asolan cada vez más el país siendo lanzados por el bando ucraniano, alcanzó los 441,3 millones de rublos (5,32 millones de dólares) en la primera mitad de este año, según el diario Védomosti. Ello incluye barreras y redes de protección; sistemas de comunicación, detección y guerra radioelectrónica; y drones interceptores no explosivos.
Ucrania cifra en más de 1.051 millones los daños causados a rusa Wildberries por ataques Berlín, 12 ago (EFE).- Ucrania cifra en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados al gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, con sus ataques de drones contra los almacenes y centros logísticos de la compañía. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania aseguró en un mensaje en Telegram que la campaña de ataques contra Wildberries, que provocó el incendio y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa, "ha destruido el modelo de negocio de la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, que cada año vendía productos por un valor equivalente al 3 % del PIB nacional".
Ucrania cifra en más de 100.000 millones de rublos (1.051 millones de euros o 1.214 millones de dólares) los perjuicios económicos causados al gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso, con sus ataques de drones contra los almacenes y centros logísticos de la compañía. El Servicio de Inteligencia Exterior de Ucrania aseguró en un mensaje en Telegram que la campaña de ataques contra Wildberries, que provocó el incendio y la destrucción de al menos 14 centros logísticos de la empresa, "ha destruido el modelo de negocio de la mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, que cada año vendía productos por un valor equivalente al 3 % del PIB nacional".
Rumanía detona dos drones de fabricación rusa a la deriva cerca de un yacimiento de gas
Buzos del Ejército rumano han detonado de forma controlada dos drones aéreos de fabricación rusa que flotaban a la deriva cerca de una explotación de gas natural en construcción a 90 millas naúticas (166 kilómetros) de la ciudad de Constanza, en el mar Negro, recogen este miércoles los medios. Los dos aparatos, interceptados el martes, son sistemas aéreos no tripulados del modelo Gerbera, de fabricación rusa, informó el jefe del Estado Mayor Naval, el vicealmirante Mihai Panait. Los drones estaban flotando cerca del perímetro de Neptun Deep, el mayor proyecto de gas natural dentro de la zona económica exclusiva de Rumanía en el Mar Negro.
Al menos un muerto y varios heridos en una nueva ola de ataques masivos de Rusia sobre Zaporiyia
Al menos una persona ha muerto y varias más han resultado heridas en el último día como consecuencia de una nueva ola de ataques de las Fuerzas Armadas de Rusia sobre la ciudad de Zaporiyia, escenario en los últimos días de una renovada ofensiva que ha dejado otros siete fallecidos y decenas de afectados.
Marc Marginedas
Al Gobierno de Andorra "no" le consta que Rusia quiera abrir una embajada
Al Gobierno de Andorra "no" le consta que Rusia quiera abrir una embajada, por Marc Marginedas.
Putin amenaza con interceptar buques occidentales, a modo de represalia
El presidente ruso, Vladimir Putin, amenazó este miércoles con confiscar buques occidentales a modo de represalia por la reciente intercepción, por parte de países europeos, de barcos sospechosos de integrar la "flota fantasma" de Moscú. Suecia y Francia, entre otros países, han interceptado embarcaciones sospechosas de formar parte de esta flota que Moscú utiliza para sortear las sanciones occidentales impuestas tras el inicio de su ofensiva a gran escala contra Ucrania. Las nuevas sanciones aprobadas por la Unión Europea a finales de julio para debilitar esta importante fuente de ingresos de Rusia abren además la puerta a la venta del petróleo y de otras mercancías incautadas a bordo de esos barcos. "Constatamos que las autoridades de algunos países (...) contemplaron recientemente la posibilidad de incautar nuestros barcos y vender los bienes que nos robaron", declaró Vladimir Putin, quien calificó esas acciones de "piratería".
Zelenski informa de ataques de Ucrania sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro"
El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha informado este miércoles de ataques de las fuerzas de su país sobre "el último gran bastión de la flota rusa en el Mar Negro", ubicada en la base naval de Novorosisk, en la provincia de Krasnodar, que de acuerdo con Moscú han provocado dos muertos. Zelenski ha destacado el éxito de los ataques sobre estas instalaciones situadas a más de 300 kilómetros de la línea del frente y para los que se emplearon drones 'Palianitsia' y misiles 'Neptune'. "Se han confirmado impactos en posiciones de defensa aérea, muelles e infraestructura del puerto marítimo", ha escrito en redes.
Las exportaciones petroleras de Rusia se redujeron en 2.000 millones de dólares en julio
Rusia exportó petróleo y derivados por valor de 13.760 millones de dólares en julio, lo que significa casi 2.000 millones menos que en junio por el doble efecto de la caída del precio de venta y, sobre todo, por los ataques ucranianos a sus infraestructuras, en particular las refinerías. En su informe mensual sobre el mercado del petróleo publicado este miércoles, la Agencia Internacional de la Energía (AIE) explica que las exportaciones de derivados del petróleo se redujeron en 430.000 barriles diarios en julio a 1,4 millones de barriles diarios (mb/d).
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