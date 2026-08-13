En la región de Sussex Este
Descarrila un tren de pasajeros en el sur de Inglaterra, no hay muertos ni heridos graves
Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos
EFE
Un tren de pasajeros ha descarrilado este jueves en Lewes, en la región de Sussex Este, en el sur de Inglaterra, sin que el accidente haya causado muertos ni heridos graves, según han dicho fuentes del Ministerio de Transportes a varios medios británicos.
El tren, de la compañía Southern Rail, cubría el trayecto entre Haywards Heath y Lewes (parte de la ruta Brighton-Londres). Como consecuencia del accidente, varias de las líneas de esa compañía han quedado cortadas, y las demás sufren serios retrasos.
El convoy se componía de ocho vagones, y fueron los tres vagones de cola los que descarrilaron y acabaron volcados a un lado de la vía, por razones aún desconocidas.
Una imagen de un helicóptero y transmitida por la BBC muestra tres vagones volcados. En otra imagen tomada de las redes sociales, se ve a personal de emergencias encaramado en la parte de arriba de los vagones.
Un pasajero de uno de los vagones que se quedaron en la vía contó a la BBC que vio a otros pasajeros sangrando y con cortes, pero todos ellos salieron de los vagones por su propio pie.
El diario The Sun cree saber que cuarenta pasajeros quedaron atrapados en los vagones volcados en un primer momento, antes de poder ser evacuados.
El accidente se ha producido en el día más caluroso del año 2026, con termómetros que han alcanzado los 38,1 grados centígrados en un parque de Londres. Precisamente la zona donde se produjo el accidente ha sido una de las más afectadas por esta ola de calor de hoy.
- Colombia estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de 'desastre nacional
- Aviones de combate interceptan aeronave en los Juegos Patrióticos a los que asistía Trump
- Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España, según un ministro
- Guerra en Oriente Medio, en directo: Irán y EEUU alcanzan un acuerdo de paz
- La derecha europea aprovecha la crisis de Ceuta para endurecer su discurso contra la inmigración
- Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
- Un brote por la bacteria 'devoradora de carne' pone en alerta la costa este de EEUU con las primeras muertes
- Una patera con 230 personas cruza el canal de la Mancha, la cifra más alta en un solo viaje