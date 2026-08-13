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El chef José Andrés destina más de 860.000 euros a pequeños negocios de alimentos afectados por el terremoto

Terremoto en Colombia, en directo | El terremoto de Colombia deja al menos 265 muertos y 496 desaparecidos

El cocinero José Andrés

El cocinero José Andrés / ESHOB/FERRAN NADEU - Archivo

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MADRID
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El chef español José Andrés, fundador del World Central Kitchen (WCK) ha anunciado este miércoles una ayuda de un millón de dólares (unos 867.900 euros) para pequeños negocios de alimentos que se hayan visto afectados por el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que sacudió el lunes a Colombia.

"Anuncio una ayuda de un millón de dólares para Colombia, con el fin de ayudar a los pequeños negocios del sector de la alimentación a reabrir", ha señalado el chef en un mensaje en redes sociales.

De este modo, ha precisado, WCK ayudará "en su momento" a 'Long Tables Fund' --iniciativa creada por el propio José Andrés con la que se busca abordar cuestiones urgentes relativas a sistemas alimentarios, justicia social o la educación, al tiempo que potencia a las comunidades-- a "identificar dónde puede tener el dinero un mayor impacto a corto plazo".

Este mismo miércoles, el portavoz adjunto del secretario general de la ONU, Fahan Haq, ha anunciado, sin especificar detalles, que la organización "está tramitando" una asignación del Fondo Central para la Acción en Casos de Emergencia (CERF, por sus siglas en inglés).

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"Esperamos poder dar los detalles en el transcurso de los próximos días. Sin duda, en cuanto tengamos más información sobre la magnitud de los daños, intentaremos organizar un llamamiento porque es evidente que las necesidades serán muy, muy graves", ha agregado el portavoz en rueda de prensa.

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