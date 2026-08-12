La escritora Lilja Sigurdardóttir, ante el otro eclipse total, en Islandia: "He decidido no contribuir al colapso de tráfico y no lo veré"

La compañía aérea islandesa IcelandAir sorprendió este lunes a sus seguidores con un correo electrónico en el que les animaba a participar en un particular concurso de un viaje gratis al país a cuenta del histórico eclipse. “Este agosto, Islandia vivirá un fenómeno realmente único: un eclipse solar total. Para todos aquellos que se lo pierdan, lanzamos una oportunidad de ver el próximo eclipse solar total en Islandia, que tendrá lugar en 2196”, reza el anuncio que hace gala del sentido del humor islandés. “Ya sea llevando al ganador en avión, en cápsulas criogénicas o con alas exoesqueléticas de alta tecnología ( soñar es gratis), un afortunado ganador llegará hasta allí completamente gratis”. La campaña publicitaria, que se prolongará estos días en redes sociales, da idea de la expectación que se ha adueñado también de la pequeña gran isla atlántica, que se suma a la eclipsemanía que se vive en España y apenas dos puntos geográficos más del planeta, en Groenlandia y en una zona remota de Rusia.

También recurre al humor la revista más popular del país, 'Reykjavik Grapevine', cuando titula su último número de agosto con un flemático “Bienvenidos a un test de estrés a las infraestructuras” para contar que se espera que miles de personas colapsen las pocas carreteras del país, singularmente las del sur donde se extiende la capital Reikiavik, y es que aunque el eclipse total podrá experimentarse durante 59 segundos en Reikiavik, “la oscuridad superará los dos minutos si se viaja a las zonas occidentales de la península de Snæfellsnes o a la parte sur de los Fiordos Occidentales, lo que llevará a mucha gente a desplazarse allí en coche para disfrutar de ese minuto adicional”.

El último eclipse solar total que vivió la nación fue en 1954, y no se espera otro hasta dentro de 170 años, así que el país bulle de ganas de disfrutar del fenómeno, que además se produce en su temporada alta de turismo. La Administración Islandesa de Carreteras y Costas, está mentalizada de que va a ser un drama la gestión del tráfico y que las aglomeraciones y colapsos de carreteras serán inevitables, ya que la previsión meteorológica es muy cambiante y será en el último momento cuando se producirán los desplazamientos. Una operación escalonada es materialmente imposible.

Björk. CANTANTE / L.O. / LMA_EXTERNAS

En la playa o en el concierto de Björk

“Hoy los cielos están despejados, pero las nubes se avecinan y no se sabe si tendremos cielos despejados el miércoles por la tarde, igualmente estaremos preparados y todos con las gafas especiales en la mano” cuenta Uá Matthíasdóttir, traductora en la editorial Forlagid, que publica libros de Sævar Helgi Bragason, uno de sus divulgadores científicos más conocidos y que además ha escrito un libro sobre el eclipse que mantiene una página web para informar a los interesados. Uá pretende, “siempre que no diluvie”, llevarse la merienda a la playa de Ægisíða, a pocos minutos de casa, para ver el eclipse.

La islandesa explica que su hija tiene previsto ver el eclipse desde la ‘rave’ que ha organizado Björk en un parque Hafnarfjörður, al sur de Reikiavik y sede de un tradicional festival vikingo, junto a otras siete mil personas. La fiesta forma parte de un proyecto muy personal titulado Echolalia y que tiene una extensión en forma de exposición inmersiva en la National Gallery of Iceland. Para su festival de música contará con la intervención de invitados sorpresa y de conocidos dj de la zona, como Siiiiideproject, Arca y Ronja.

Hay planes para todos: “Mi sobrino Matthías, que está haciendo el doctorado en física, repetirá junto con cuatro estudiosos de astrofísica uno de los experimentos más famosos de la ciencia, el experimento de Eddinton, que confirmó la teoría de la relatividad de Einstein”, explica a EL PERIÓDICO.

Lilja Sigurdardóttir: "He decidido no contribuir al tráfico y no veré el eclipse total"

La novelista Lilja Sigurdardóttir no disfrutará este eclipse total: “Estaré en Akureyri, en mi casa de verano, durante el eclipse, así que solo podré ver un eclipse parcial”, cuenta a este diario. “Había pensado en volver a casa en coche para ver el eclipse total, pero la policía y las autoridades de transporte están diciendo ahora que habrá atascos y retrasos en todas las carreteras hacia el oeste, así que he decidido no contribuir al tráfico y quedarme aquí”.

No está muy apenada porque ya disfrutó en vivo del eclipse total de Reino Unido en 1999. “Fue un acontecimiento muy impresionante, porque no solo me sorprendió la oscuridad, sino también el repentino descenso de la temperatura. Entonces comprendí profundamente qué fuerza tan inmensa de la naturaleza es el Sol. Y qué lugar tan frío sería el planeta Tierra sin él.” Ahora confía en que los miles de turistas que han ido a Islandia a ver el eclipse no acaben decepcionados, porque las previsiones meteorológicas no son optimistas.

El eclipse sombreará el país durante 6,48 minutos, empezando a las 17,43 horas en su huso horario. Aún quedan hoteles para reservar en Reikiavik para el día del eclipse, pero los precios suben fácilmente a los 700 euros por noche, y aún hay disponibles tours especiales de 12 horas para disfrutar del eclipse y su entorno por 250 euros. El fenómeno astronómico dura en sí un puñado de segundos, pero Islandia ha organizado también todo un festival para recibirlo: se trata del Iceland Eclipse, que se organiza en la península de Snaefellsnes. Se trata de un festival que se extiende desde este martes hasta el 15 de agosto y que reúne a cantantes y grupos musicales como Berlioz, Dad Fyrir, el elenco que participó en Eurovisión, hasta Emiliana Torrini y Nick Warren.

Jordi Pujolà, escritor residente en Reikiavik y autor de ‘No hay tigres en Islandia’, también es uno de los que disfrutará del eclipse en la fiesta montada por Bjork, con entradas agotadas hace tiempo “y con gafas de protección incluidas con el acceso”.