Terremoto en Colombia, en directo | Última hora del seísmo y mapa de las zonas afectadas: muertos, heridos y desaparecidos tras el temblor

Un temblor de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del terremoto en Colombia.

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El Banco Mundial El Banco Mundial destinó 200.000 dólares en una donación no reembolsable para apoyar la evaluación de los daños provocados por el terremoto, así como CAF - Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe -, que anunció una contribución de 500.000 dólares para atender las necesidades humanitarias generadas por el sismo. "Es una demostración de que el mundo hoy (...) está listo y dispuesto a apoyar a Colombia en medio de esta tragedia", afirmó Restrepo. El terremoto, de magnitud 7,4 según el Servicio Geológico Colombiano (SGC), ocurrió el lunes a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, y hasta ahora se han registrado más de un centenar de réplicas que no han superado la magnitud de 4,0.

Los despliegues La Cancillería, por instrucción del presidente, Abelardo de la Espriella, instaló un puesto de mando de cooperación internacional liderado por el ministro de Relaciones Exteriores, Omar Bula, para coordinar las ofertas de Gobiernos y organismos multilaterales. "Los países del mundo se han pronunciado", señaló Restrepo, quien mencionó entre ellos a Suecia, Turquía, Estados Unidos, El Salvador, Japón, México, Ecuador, Brasil y Suiza. Estados Unidos anunció el despliegue en Colombia de un Equipo de Respuesta de Asistencia ante Desastres (DART, por sus siglas en inglés) y una ayuda de 15,5 millones de dólares destinada a refugio de emergencia, alimentos, protección y evaluación de daños. Por su parte, Ecuador pondrá a disposición de Colombia 47 rescatistas, perros especializados y equipos de Bomberos de Quito, mientras El Salvador enviará dos aviones con 100 toneladas de ayuda humanitaria y Perú anunció un avión con 12,5 toneladas de suministros y el desplazamiento de 62 rescatistas.

Colombia recibirá ayuda internacional para responder a la emergencia por el terremoto Colombia se prepara para recibir ayuda internacional de países como Estados Unidos, México, Ecuador, El Salvador y Perú para atender la emergencia provocada por el terremoto que sacudió el lunes varias zonas del país y que deja al menos 240 muertos según el balance de autoridades departamentales. "Ya recibimos de organismos multilaterales propuestas de 1.300 millones de dólares de cooperación de distinto tipo en medio de esta tragedia", dijo este martes el vicepresidente colombiano, José Manuel Restrepo, quien destacó que varios países han ofrecido equipos de rescate, ayuda humanitaria y recursos económicos. La situación contrasta con la incertidumbre que había rodeado hasta ahora la llegada de asistencia internacional, ya que Naciones Unidas señaló que no había recibido una solicitud oficial de Colombia. "El Ministerio de Relaciones Exteriores informa que, luego del sismo que afectó varias zonas del país, la Cancillería hizo un llamado a la comunidad internacional para solicitar apoyo en la atención a la emergencia que permita contrarrestar los puntos críticos con mayor afectación y desastre", señaló por su parte la Cancillería en su cuenta de X.

El terremoto de Colombia, el peor del siglo XXI en el país El seísmo de magnitud 7,4 ha causado cerca de 240 muertos según los balances de las autoridades regionales, aunque el Gobierno cifra oficialmente los fallecidos en 181. El epicentro se situó en San José del Palmar, en el Chocó, y las zonas más golpeadas son Valle del Cauca, Risaralda y Chocó. El Servicio Geológico Colombiano ha contabilizado además 103 réplicas.

El aeropuerto de Pereira sigue cerrado a vuelos comerciales tras los daños del terremoto La terminal Matecaña mantiene suspendida su operativa comercial mientras continúan la retirada de escombros y las evaluaciones técnicas. Por ahora, solo aterrizan vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria, y no hay una fecha confirmada para la reapertura.

Iberia y Air Europa flexibilizan sus vuelos a Colombia e Inditex cierra 14 tiendas Las compañías españolas están adaptando su actividad tras el terremoto. Iberia y Air Europa permiten cambios de fechas y otras alternativas a los pasajeros afectados, mientras que Inditex ha cerrado temporalmente 14 establecimientos y Mango otros tres. BBVA también mantiene cerradas preventivamente oficinas en varias de las zonas golpeadas por el seísmo.

Rescatan con vida a una mujer tras pasar casi un día bajo los escombros en Cali Diana Troncoso, de 31 años, ha sido rescatada este martes de entre los restos de un edificio de cuatro pisos derrumbado por el terremoto en Cali. Los equipos de emergencia trabajaron durante toda la noche para llegar hasta ella, mientras continúan las labores de búsqueda de más de 20 personas que podrían seguir atrapadas.

Bukele envía 100 toneladas de ayuda humanitaria a Colombia tras el terremoto El Salvador enviará dos aviones de carga con insumos destinados a las familias afectadas por el seísmo, el primero este martes y el segundo el miércoles. La ayuda responde a las necesidades trasladadas por el Gobierno colombiano, que por ahora no ha solicitado personal de rescate o sanitario.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin ha expresado sus condolencias al Presidente de Colombia por las consecuencias devastadoras del sismo. "Reciba mis profundas condolencias en relación con las numerosas víctimas humanas y las graves destrucciones causadas por el terremoto ocurrido en las regiones occidentales de Colombia".