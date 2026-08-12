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Crisis en Ceuta

Marruecos estudia suspender el acuerdo de extradición con España, según un ministro

"Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", afirma el titular de Justicia

Algunos de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio.

Algunos de los migrantes que permanecen en Ceuta tras la entrada masiva de finales de julio. / EP

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EFE

Rabat
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El Gobierno de Marruecos estudia suspender la aplicación del acuerdo de extradición con España alegando problemas en la entrega de personas reclamadas por los tribunales marroquíes, afirmó este miércoles a EFE el ministro marroquí de Justicia, Abdellatif Ouahbi. "Estamos debatiendo ahora en el Ministerio de Justicia la posibilidad de suspender la aplicación del acuerdo de extradición entre Marruecos y España", declaró Ouahbi.

El ministro dijo que, cuando Marruecos solicita a España la entrega de una persona, esta es detenida inicialmente, pero que, una vez verificada su identidad y fijada una fecha para su traslado, las autoridades marroquíes envían agentes de seguridad para hacerse cargo de ella y, en ocasiones, la entrega no llega a producirse.

"Nos dicen que la persona se encontraba en libertad", señaló Ouahbi, quien consideró que este tipo de situaciones son "incomprensibles", aunque no precisó detalles de casos específicos en los que esto haya sucedido. "Nosotros también aplicamos el mismo procedimiento, mientras que sí entregamos a todas las personas cuya entrega solicitan los españoles", afirmó.

El ministro reclamó a España que trate "con seriedad" los procedimientos de extradición y advirtió de que Marruecos ya no acepta que se pongan en marcha operaciones de entrega que finalmente no se ejecutan. "No podemos enviar a nuestros agentes para recibir a las personas cuya entrega se solicita y que luego no se produzca con el argumento de que no se presentaron a la hora prevista para la salida del avión desde el aeropuerto", explicó.

Ouahbi añadió que Marruecos tampoco está dispuesto a aceptar incumplimientos en los procedimientos de repatriación. "Si España no quiere respetar los procedimientos de entrega ni los procedimientos de repatriación, podemos suspender estos acuerdos", concluyó.

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Esta declaración del ministro de Justicia de Marruecos se produce en un contexto de lo que consideró como el retraso por parte de las autoridades españolas en la repatriación de menores marroquíes no acompañados que entran en España de forma irregular.

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