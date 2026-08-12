Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

El Ejército de EEUU abrió fuego contra barco de bandera panameña que intentó romper bloqueo en Irán El ejército de Estados Unidos dijo el martes que abrió fuego contra un buque de bandera panameña que intentaba acercarse a un puerto iraní bloqueado por fuerzas estadounidenses. Un helicóptero lanzó dos misiles contra la sala de máquinas del carguero, el Vela Nova, después de que su tripulación "ignorara" las advertencias estadounidenses, precisó el mando militar para Oriente Medio, el Centcom, en un comunicado publicado en X. Es la tercera vez que Estados Unidos detiene por la fuerza un buque desde que reinstauró el bloqueo a puertos iraníes el 14 de julio. El Centcom informó que hasta el martes se han desviado 55 barcos que intentaron romper el cerco y han abordado otros dos. Las fuerzas estadounidenses ya habían bloqueado los puertos iraníes entre el 13 de abril y el 18 de junio. En ese lapso inhabilitaron nueve barcos y desviaron 140 más, de acuerdo con el Centcom.

EE.UU. dispara contra un buque que intentaba burlar el bloqueo naval a Irán Fuerzas de Estados Unidos han disparado este martes contra un buque de bandera panameña que intentaba burlar el bloqueo de Washington a las costas y puertos de Irán, según fuentes citadas por The Wall Street Journal. Un helicóptero militar estadounidense ha disparado contra el timón del navío después de que la tripulación ignorara advertencias de que estaba violando el cerco naval reimpuesto por el presidente, Donald Trump, desde mediados de julio pasado, afirmó un funcionario de la nación norteamericana al diario.

Mueren dos rescatistas al impactar un misil cerca del buque atacado por los hutíes de Yemen Dos rescatistas han muerto este martes al impactar un misil cuando realizaban operaciones de salvamento cerca del buque mercante Tihama, en el que fallecieron cuatro tripulantes tras ser atacado en el estrecho de Bab al Mandeb, la puerta de entrada del mar Rojo, por los rebeldes hutíes del Yemen, informó el Gobierno internacionalmente reconocido del país. Previamente, el Ministerio de Transportes yemení había denunciado que los hutíes lanzaron otro misil mientras los equipos de rescate intentaban llegar hasta la tripulación del Tihama, algo que denunció que tenía como objetivo "obstaculizar" las operaciones de los rescatistas.

El Gobierno yemení afirma que cuatro personas han muerto en un ataque hutí contra un buque en el mar Rojo Un presunto ataque de los rebeldes hutíes, respaldados por Irán, contra un buque de carga ha causado la muerte de al menos cuatro personas cerca del estrecho de Bab el Mandeb, frente a las costas del sur de Yemen, según ha informado este martes el Gobierno del país reconocido internacionalmente. Este es el último ataque mortal contra un buque en las disputadas aguas del mar Rojo, después de que los hutíes anunciaran el mes pasado un bloqueo naval contra Arabia Saudita.

Pakistán afirma que EEUU e Irán están cerca de "algún tipo de acuerdo" pese la retórica beligerante de Trump El ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, ha asegurado este martes que Washington y Teherán están cerca de "algún tipo de acuerdo", en contraste con los mensajes que las dos partes vienen lanzando en las últimas semanas, incluyendo una retórica cada vez más beligerante por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "Las cosas vuelven a perfilarse a favor de un acuerdo de paz. Las señales de los últimos dos o tres días indican que estamos cerca de llegar a algún tipo de acuerdo", ha dicho el ministro de Defensa en declaraciones a la agencia Bloomberg.

Israel acelera el desminado de la divisoria con Jordania para construir el muro fronterizo El Ministerio de Defensa de Israel ha acelerado el proceso de desminado de su frontera con Jordania para facilitar la construcción del muro fronterizo, que ya está en proceso, según anunció en un comunicado. Los organismos competentes de Defensa "han iniciado los trabajos de desminado de extensas áreas de la región oriental. Esto permitirá ampliar las obras para establecer una barrera de seguridad en la frontera con Jordania, que se está construyendo paralelamente a lo largo de decenas de kilómetros", recoge la nota. El titular de Defensa, Israel Katz, aprobó en noviembre de 2024 el proyecto de construcción de una valla a lo largo de la frontera entre Jordania e Israel. Entonces, justificó el proyecto asegurando que Irán buscaba crear un "frente oriental" con Israel en Cisjordania (a través del contrabando de armas).

Oriente Medio no puede seguir en un limbo de "ni guerra ni paz", denuncia Emiratos El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este martes que la región de Oriente Medio no puede seguir para siempre en un estado de "ni guerra ni paz", ante el estancamiento de las negociaciones para el estrecho de Ormuz tras la ruptura de la tregua entre Washington y Teherán. Al mismo tiempo, advirtió que la próxima fase "no puede construirse sobre bases frágiles ni sobre acuerdos al margen del derecho internacional, de los principios de coexistencia pacífica, del respeto a la soberanía y de la lógica de la paz".

El brent sube casi un 5 % y supera 87 dólares ante las últimas exigencias iraníes a EE.UU. El precio del barril de brent para entrega en octubre subió este lunes un 4,99 %, hasta situarse en los 87,72 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante las últimas exigencias de Irán a Estados Unidos, que alejan la posibilidad cercana de un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 4,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 83,55 dólares.

Trump prorroga una exención para facilitar el flujo marítimo de petróleo entre puertos de EEUU El presidente Donald Trump volvió a prorrogar este lunes una exención que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos entre puertos de Estados Unidos, en momentos en que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía. Esta prórroga, de 90 días, tiene un alcance más limitado que la anterior. Se centra específicamente en el transporte de productos energéticos, confirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca. Según la funcionaria, la exención ha impulsado hasta ahora la entrega de productos esenciales como "gasolina, diésel y combustible para aviones". Según el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles han sido transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando se estableció la exención. "La exención ha aumentado el comercio interno", señalaron los investigadores del instituto en un comunicado. "En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado", agregaron.