Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.

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Rusia libera al exmarine estadounidense Robert Gilman tras cuatro años detenido Rusia liberó al exmarine estadounidense Robert Gilman, de 32 años y en un grave estado de salud, tras cuatro años de detención, anunció este martes la Administración de Donald Trump. "Me enorgullece anunciar que el ciudadano estadounidense Robert Gilman, exmarine de Estados Unidos, ¡regresa a casa!", escribió Trump en un mensaje en la red social Truth. El mandatario aseguró que mantuvo conversaciones con su homólogo ruso, Vladímir Putin, quien accedió a liberar a Gilman "por razones humanitarias" y sin pedir nada a cambio. Trump difundió además una fotografía de Gilman, visiblemente pálido y delgado, a bordo del avión que lo sacó de Rusia, envuelto en una bandera estadounidense y acompañado por su madre, Nancy, otros allegados y funcionarios. "Celebramos el regreso de Robert Gilman a Estados Unidos", declaró previamente a la prensa un portavoz del Departamento de Estado, quien reveló que Steve Witkoff, enviado especial de Trump, participó también en las negociaciones para lograr su liberación.

Más de 4,4 millones de ucranianos están bajo protección temporal en la UE, récord histórico Un total de 4.407.675 personas huidas de Ucrania tras la invasión rusa en ese país en febrero de 2022 disfrutaban del estatus de protección temporal en algún país de la UE a finales del pasado mes de junio, lo que supone un nuevo récord histórico. Según los datos difundidos este martes por Eurostat, los países con mayor número de personas beneficiarias de esta protección temporal procedentes de Ucrania son Alemania (1.286.230, un 29,2% del total de la UE), Polonia (1.286.230, 21,8%), Chequia (390.810, 8,9%) y España (269.690, 6,1%).

El Comité Antiterrorista ruso llama a reforzar la seguridad de la infraestructura crítica El Comité Antiterrorista de Rusia (CAR) llamó este martes a reforzar la seguridad de la infraestructura crítica ante el incremento de los ataques de drones ucranianos y los sabotajes organizados por los servicios de inteligencia de Ucrania. "Se destacó la necesidad de fortalecer la seguridad íntegra y la protección de las instalaciones ante amenazas terroristas y sabotajes, de organizar un control eficaz del cumplimiento in situ de las recomendaciones del CAR y de las autoridades regionales", informó la entidad a la agencia rusa TASS, al comentar los resultados de una reunión del comité celebrada en la capital rusa.

Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista. "Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.

Zelenski afirma que Rusia disparó "misiles balísticos norcoreanos" contra Ucrania El presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que el ejército ruso disparó "misiles balísticos norcoreanos" para golpear la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde al menos seis personas murieron durante la noche. El bombardeo en Zaporiyia, donde antes de la guerra vivían más de 700.000 personas, dejó seis muertos y 19 heridos, según el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov. Las fuerzas rusas "atacaron instalaciones e infraestructuras industriales", había indicado en un mensaje anterior Fédorov, que también compartió una imagen de un auto totalmente destruido por las llamas. El ejército ruso lanzó además un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.

Ucrania atacaalmacenes de Wildberries y una refinería en el sur de Rusia Ucrania lanzó un ataque durante la pasada noche a centros logísticos de Wildberries, el Amazon ruso, y una refinería en las sureñas regiones rusas de Voronezh y Oremburgo, en el marco del cual falleció al menos un civil, según informaron las autoridades locales y medios ucranianos. "A consecuencia de la caída de fragmentos (de drones derribados) en el distrito Novousmanski resultó gravemente herido y falleció en el hospital un hombre de 49 años que se encontraba en la calle", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev. También resultaron heridas y están hospitalizadas otras dos personas, una de las cuales se encontraba "en un importante centro logístico" durante el ataque, indicó.

Perú convoca al embajador de Rusia para pedir información sobre sus connacionales en la guerra con Ucrania El Ministerio de Exteriores de Perú ha convocado al embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov, para pedirle información sobre los ciudadanos peruanos que han fallecido o desaparecido mientras luchaban del lado de Moscú en la guerra con Ucrania. En ella, el ministro de Exteriores peruano, Carlos Espá, ha trasladado a Ushakov la "preocupación" de la presidenta del país, Keiko Fujimori, en aras de que "proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia" por, ha subrayado la cartera en un comunicado, "ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".

Ataques nocturnos rusos dejan nueve muertos en Ucrania Ataques rusos contra Ucrania dejaron al menos nueve muertos durante la noche, seis de ellos en la ciudad suroriental de Zaporiyia y tres en la región de Dnipropetrovsk, en el este, informaron este martes las autoridades. En tanto, la capital Kiev fue sacudida por explosiones tras una alerta de misiles. En la región de Járkov (este), en Zlatopil, un ataque ruso dañó "infraestructuras civiles" e hirió al menos a una persona, reportó el alcalde de la ciudad, Mikola Bakcheiev. Estos bombardeos se producen luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara que Rusia se preparaba para desplegar más soldados norcoreanos en su territorio y había recibido nuevos misiles balísticos procedentes de Pyongyang. La escasez de proyectiles interceptores PAC-3 destinados a estas baterías se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.

Cinco muertos y 20 heridos en ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia Un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó cinco muertos y 20 heridos, informó la madrugada de este martes el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov. "Cinco personas muertas y otras 20 heridas: lamentablemente, el número de víctimas sigue aumentando tras el ataque enemigo contra Zaporiyia", aseguró el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram, mientras que, más al norte, la capital Kiev se encontraba bajo alerta de misiles.