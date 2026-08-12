Defensa
Aviones de combate interceptan aeronave en los Juegos Patrióticos a los que asistía Trump
El comando NORAD envió cazas para interceptar una aeronave civil que violó la zona de exclusión aérea durante la visita del presidente estadounidense a Ohio
Efe
Una aeronave civil ingresó en el espacio aéreo sobre el recinto en Ohio en el que se celebraban los denominados Juegos Patrióticos a los que asistía anoche el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y fue interceptado por aviones de combate.
Según informa 'The New York Times', los aviones de combate tuvieron que lanzar bengalas como advertencia para que la aeronave abandonara la zona de exclusión aérea, en lo que supone el cuarto incidente de este tipo en una semana.
NORAD, el comando militar que monitorea y patrulla el espacio aéreo de EE.UU., informó que una aeronave de aviación general violó las restricciones temporales de vuelo —las zonas de exclusión aérea establecidas alrededor del presidente y otros altos funcionarios cuando viajan— sobre Geneva, la ciudad de Ohio que albergaba los Juegos Patrióticos, una competición deportiva juvenil.
El avión fue escoltado fuera del espacio aéreo por cazas estadounidenses, según informó NORAD en un comunicado.
Esta fue al menos la cuarta vez que una aeronave violó la zona de exclusión aérea alrededor de Trump esta semana. Tres aeronaves entraron en el espacio aéreo restringido alrededor del campo de golf del Trump en Bedminster, Nueva Jersey, el domingo pasado.
Las incursiones parecieron ser accidentales, y NORAD recordó posteriormente que los pilotos deben consultar periódicamente los avisos federales de espacio aéreo cerrado, cita el Times.
El incidente ocurrido el martes sobre Ohio pareció ser más significativo. Los cazas enviados para interceptar la aeronave en el espacio restringido desplegaron bengalas —contramedidas diseñadas para confundir y neutralizar misiles guiados por calor— para llamar la atención del piloto e indicarle que debía abandonar el espacio aéreo.
Una serie de incidentes similares ocurrió anteriormente en Bedminster. El 19 de julio, F-16 del NORAD interceptaron tres aeronaves y desplegaron bengalas en dos de esos encuentros para impedirles el acceso al espacio aéreo restringido sobre el campo de golf del presidente.
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