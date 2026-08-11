Vídeos del terremoto en Colombia: así se ha vivido el seísmo de 7,4 en varias partes del país

Un violento terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Colombia, sembrando el pánico en varias regiones del país y dejando escenas de angustia que han quedado registradas en decenas de grabaciones. Las redes sociales se han inundado de videos impactantes de ciudadanos y medios de comunicación que muestran la ferocidad del movimiento telúrico: desde pasajeros atrapados en sistemas de transporte suspendidos en las alturas y obreros aferrados a estructuras en construcción, hasta angustiosas evacuaciones masivas en calles y centros urbanos de ciudades como Pereira, Cali y Bogotá.

Toque de queda en Pereira

El alcalde de Pereira decreta toque de queda y se emociona al hablar de las víctimas del terremoto en Colombia / VÍDEO: EFE

El alcalde de Pereira decreta toque de queda, desde las 18 h. de la tarde a las 5 h. de la madrugada, y se emociona al hablar de las víctimas del terremoto en Colombia. Asimismo, ha anunciado la suspensión de las clases y cancelación de la programación de las Fiestas de la Cosecha.

Impacto en Chocó

El departamento del Chocó, entre las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió a Colombia / ERNESTO GUZMAN JR / EFE / VÍDEO: EFE

El departamento del Chocó, entre las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió a Colombia. El seísmo se sintó en las principales ciudades del país, incluso en regiones de Ecuador, Venezuela y Panamá, y provocó la muerte de un centenar de personas en todo el territorio.

Al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de queda tras terremoto en Colombia / ERNESTO GUZMAN JR / EFE / VÍDEO: EFE

Búsqueda de desaparecidos

Al menos 132 muertos, 570 heridos, hospitales desbordados y toques de queda tras terremoto en Colombia. Pereira, con 60 fallecidos, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales; mientras Cali, Quibdó, Manisales y Armenia, le siguen como las más golpeadas por el sismo.

Trabajos de búsqueda de personas atrapadas en Pereira en la primera noche tras terremoto en Colombia / Carlos Ortega / EFE / VÍDEO: EFE

Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj durante la primera noche tras el seísmo en Colombia. Entre escombros y con maquinaria especializada, buscan a personas atrapadas tras el colapso de infraestructuras en Pereira. Las autoridades mantienen el despliegue de rescate en la zona afectada mientras se evalúan los daños de las réplicas.