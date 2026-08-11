Desastre natural
Vídeos del terremoto en Colombia: así se ha vivido el seísmo de 7,4 en varias partes del país
Terremoto en Colombia, en directo: muertos, heridos, nuevas replicas y última hora del seísmo
Colombia, estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de "desastre nacional"
El terremoto desata el pánico en Colombia: "Ha sido muy duro y demasiado largo"
Àlex Álvarez García
Un violento terremoto de magnitud 7,4 ha sacudido Colombia, sembrando el pánico en varias regiones del país y dejando escenas de angustia que han quedado registradas en decenas de grabaciones. Las redes sociales se han inundado de videos impactantes de ciudadanos y medios de comunicación que muestran la ferocidad del movimiento telúrico: desde pasajeros atrapados en sistemas de transporte suspendidos en las alturas y obreros aferrados a estructuras en construcción, hasta angustiosas evacuaciones masivas en calles y centros urbanos de ciudades como Pereira, Cali y Bogotá.
Toque de queda en Pereira
El alcalde de Pereira decreta toque de queda, desde las 18 h. de la tarde a las 5 h. de la madrugada, y se emociona al hablar de las víctimas del terremoto en Colombia. Asimismo, ha anunciado la suspensión de las clases y cancelación de la programación de las Fiestas de la Cosecha.
Impacto en Chocó
El departamento del Chocó, entre las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió a Colombia. El seísmo se sintó en las principales ciudades del país, incluso en regiones de Ecuador, Venezuela y Panamá, y provocó la muerte de un centenar de personas en todo el territorio.
Búsqueda de desaparecidos
Al menos 132 muertos, 570 heridos, hospitales desbordados y toques de queda tras terremoto en Colombia. Pereira, con 60 fallecidos, concentra la mayor cantidad de víctimas mortales; mientras Cali, Quibdó, Manisales y Armenia, le siguen como las más golpeadas por el sismo.
Los equipos de emergencia trabajan a contrarreloj durante la primera noche tras el seísmo en Colombia. Entre escombros y con maquinaria especializada, buscan a personas atrapadas tras el colapso de infraestructuras en Pereira. Las autoridades mantienen el despliegue de rescate en la zona afectada mientras se evalúan los daños de las réplicas.
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