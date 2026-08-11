Terremoto en Colombia hoy, última hora en directo: el terremoto deja al menos 132 muertos, hospitales desbordados y toques de queda

Un temblor de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.

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Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del terremoto en Colombia.

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"Desesperados" "Estamos realizando todas las operaciones necesarias para sacar a la gente con vida", dijo Andrés Felipe Mejía, rescatista voluntario en la ciudad. "Mucha gente vino, con equipo y comida, para ayudar a los bomberos y a la gente", agregó a France Presse. Hasta el momento, se han registrado 47 réplicas, según el Servicio Geológico de Colombia. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en la región del Chocó. Wilmer Cuesta, estudiante de derecho que acudió a ayudar a los sepultados bajo los escombros, relató haber visto a “gente salir desnuda, saltando desde lo alto de sus casas, desde el segundo piso, gente desesperada”. Ante la magnitud del terremoto, llegaron mensajes de solidaridad de todo el mundo.

En Cali En Cali, en el suroeste, una de las ciudades más afectadas, rescatistas profesionales y aficionados removían escombros con las manos desnudas, buscando señales de vida. Nelson Moreno acudió a rescatar a un amigo atrapado bajo dos torres de cinco pisos. El padre de su amigo y el bebé de la joven fueron encontrados, heridos pero con vida. "Ahora necesitamos linternas y gafas protectoras" debido al polvo, para continuar las operaciones nocturnas, dijo, rodeado de cientos de voluntarios. Estos rescatistas formaron cadenas humanas para despejar los escombros del edificio, utilizando picos y herramientas rudimentarias. Según Asocapitales, 86 edificios se derrumbaron y las operaciones en siete aeropuertos fueron suspendidas debido a los daños causados por el terremoto. Solo en Cali, 188 personas están desaparecidas, según el presidente de Espriella. Informa France Presse.

"Una escena de película" "Sinceramente, todavía no me lo creo", dice Andrés Hernández, tatuador, en declaraciones a France Presse. "Me sentí como en una escena de película, porque veía los postes, los cables, todo moviéndose. Estoy preocupado por mi familia y mis amigos". En la ciudad vecina de Manizales, a unos 50 kilómetros de distancia, una de las torres de la catedral se derrumbó. En la capital, Bogotá, los residentes, algunos aún en pijama, evacuaron brevemente sus edificios el lunes por la mañana antes de regresar a casa, ya que no se reportaron daños mayores. "Salí corriendo a la calle, sin nada, había cientos de personas", algunas rezando, dijo Julián Peña, dentista de Quibdó, capital del Chocó.

David Bisbal estaba en Colombia David Bisbal estaba en Colombia cuando se produjo el terremoto y cuenta, muy afectado, cómo lo vivió: "Con el corazón en un puño". Ha relatado en las redes lo que le ha tocado vivir en sus carnes: "Empezaron a sonar un montón de alarmas por protocolo de otros edificios que estaban colindantes al mío y, por suerte, en Bogotá no ha pasado nada". Y pasa a advertir de esas zonas en las que la fuerza del temblor ha hecho estragos: "Pero ya habéis visto la magnitud de este desastre natural que, en Cali y en otras provincias del interior ha sido muy fuerte".

Save the Children alerta sobre los niños de Colombia En palabras de María Mercedes Liévano, directora nacional de Save the Children en Colombia: “Aunque aún se está evaluando el alcance total de los daños, sabemos que los terremotos pueden tener un impacto devastador en la infancia. Es un acontecimiento inesperado, que hace que niños y niñas puedan enfrentarse a mayores riesgos para su seguridad, su bienestar y su acceso a servicios esenciales. Las comunidades se enfrentan actualmente a la desestabilización y la incertidumbre”. Aún se está evaluando el alcance total del impacto, ya que los daños en las infraestructuras, los cortes de electricidad y las interrupciones en las comunicaciones dificultan las evaluaciones en algunas de las zonas más afectadas. Los informes indican que muchos edificios se han derrumbado, lo que suscita la preocupación de que pueda haber personas atrapadas bajo los escombros. Colegios y hospitales han sido evacuados, ya que muchos han sufrido daños graves, lo que ha interrumpido el acceso de niñas y niños a la educación, la atención sanitaria y los espacios seguros cuando más los necesitan.

Vídeos del terremoto en Colombia: así se ha vivido el seísmo de 7,4 en varias partes del país Lea el artículo de Àlex Álvarez García.

Ursula von der Leyen En la noche del lunes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, aseguró que "el corazón de Europa está con el pueblo colombiano tras el terrible terremoto ocurrido en la región del Chocó". "Ya hemos puesto en marcha Copernicus, nuestro servicio de satélites, para ayudar en las operaciones de rescate. Y estamos preparados para ofrecer más apoyo. Estamos con vosotros", enfatizó Von der Leyen en redes sociales. La presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se pronunció en los mismos términos. "Europa se solidariza con Colombia en estos difíciles momentos", añadió.

La UE activa su asistencia consular y ayuda de satélites tras el terremoto en Colombia La Unión Europea (UE) ha activado su sistema de asistencia consular y su servicio de satélites Copernicus para ayudar a Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ya ha dejado más de cien muertos, informó este martes la jefa de la diplomacia comunitaria, Kaja Kallas. "La UE ha movilizado Copernicus, nuestro servicio de satélites, para apoyar las operaciones de rescate y socorro. Estamos proporcionando financiación para respaldar la respuesta, entre otros medios a través de la Cruz Roja", indicó Kallas en un mensaje a través de redes sociales. Asimismo, dijo que la UE ha activado el mecanismo de asistencia consular en situaciones de crisis de la UE "para ayudar a los ciudadanos de la UE afectados por la catástrofe".

Navarra se pone a disposición del Gobierno para "colaborar" en la ayuda a Colombia, tras el terremoto La presidenta de Navarra, María Chivite, ha trasladado sus condolencias tras el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter registrado este lunes en Colombia y ha mostrado la disposición del Gobierno foral a "colaborar". Así lo ha indicado a través de un mensaje publicado en la red social 'X'. "Terribles las noticias que nos llegan de Colombia a causa del terremoto sufrido. Mis condolencias al pueblo colombiano", señala Chivite. En su publicación, la presidenta de Navarra también traslada su "apoyo y cariño especial a la comunidad colombiana de Navarra". "Nos ponemos desde @gob_na a disposición en lo que podamos colaborar", añade.