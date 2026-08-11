Mapa del terremoto en Colombia: epicentro en Pereira y San José del Palmar

Este contenido requiere JavaScript para su visualización. Por favor, habilite JavaScript para ver el contenido Gráfico que muestra la ubicación del terremoto en Colombia.

En el siguiente mapa se observa el terremoto de magnitud 7,4 en la escala de Richter que ha azotado gran parte de Colombia, con su epicentro a cinco kilómetros de la localidad de San José del Palmar, en el departamento de Chocó. Javier Pava, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo (UNGRD), dijo que nueve departamentos han sentido el seísmo con distinta intensidad. Luego llegaron 26 réplicas. El presidente Abelardo de la Espriella informó sobre la muerte de al menos 132 personas. Los heridos, según la cifra provisional, llegaban a 530 y se daba por hecho de que ambos números podían incrementarse.

Han quedado destruidas 1575 viviendas, 65 edificios colapsados y seis aeropuertos con daños en el norte del departamento del Chocó, el Valle del Cauca, Medellín, Quibdó, Manizales y, especialmente, Pereira, declarada zona de calamidad. Ante la emergencia, De la Espriella decretó el estado de "desastre nacional". La situación, añadió, es de "emergencia" y obliga a concentrar esfuerzos. "Eso incluye a la Fuerza Pública. Estaré al frente de la respuesta del Gobierno. Todos deben reportarme a mí".

El departamento del Chocó, entre las zonas más golpeadas por el terremoto que sacudió a Colombia / ERNESTO GUZMAN JR / EFE / VÍDEO: EFE

La prioridad es rescatar a las personas que todavía están debajo de los escombros. "Hemos estado en conversaciones con los gobernadores y con los alcaldes de las ciudades capitales más afectadas", informó el ministro del Interior, Rodrigo Lara. "Es lo más fuerte que se ha sentido en la última década y para esa zona hay antecedentes, particularmente el del 23 de noviembre de 1979, que fue de magnitud 7,2", señaló Julio Fierro, director del Servicio Geológico Colombiano.