Desastres naturales
Juana Marín, vecina de Pereira, epicentro del terremoto de Colombia: "Estamos intentando sacar los escombros porque aquí estaban todos los vendedores de lotería"
Socorristas y voluntarios trabajan sin descanso para rescatar a los supervivientes tras el seísmo de magnitud 7,4 que sacudió el oeste del país cafetero
DIRECTO| Últimas noticias del terremoto que ha sacudido Colombia
AFP
Socorristas y voluntarios en Colombia remueven escombros con las manos en una carrera contra el tiempo para hallar supervivientes del terremoto más fuerte de la última década que dejó hasta ahora 132 muertos, 483 heridos y decenas de edificaciones colapsadas.
A primera hora de la mañana, las principales ciudades del oeste del país vivieron momentos de pánico, con miles de personas en las calles mientras edificios se derrumbaban o sufrían graves daños, constataron periodistas de la AFP.
El sismo de magnitud 7,4 ocurrió a las 07H34 locales (12H34 GMT), según el servicio geológico colombiano y el de Estados Unidos.
En la ciudad de Pereira, epicentro trágico del terremoto de este lunes en Colombia, hay 60 fallecidos, según la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales que entregó el más reciente balance.
"Me siento derrotada. Es demasiado triste ver a toda la ciudad así, sabiendo que hay allá gente todavía con vida", explica Juana Marín, especialista en marketing que vive en la ciudad cafetera.
El sismo revive la tragedia del fuerte terremoto de 1999 que dejó casi 1.200 muertos en la zona cafetera.
"Estamos intentando sacar los escombros porque quí estaban todos los vendedores de lotería", explica a Afp.
El presidente Abelardo de la Espriella, que asumió hace apenas tres días, declaró el estado de emergencia y se comprometió a llevar a cabo una operación de rescate coordinada.
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