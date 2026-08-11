Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel acelera el desminado de la divisoria con Jordania para construir el muro fronterizo El Ministerio de Defensa de Israel ha acelerado el proceso de desminado de su frontera con Jordania para facilitar la construcción del muro fronterizo, que ya está en proceso, según anunció en un comunicado. Los organismos competentes de Defensa "han iniciado los trabajos de desminado de extensas áreas de la región oriental. Esto permitirá ampliar las obras para establecer una barrera de seguridad en la frontera con Jordania, que se está construyendo paralelamente a lo largo de decenas de kilómetros", recoge la nota. El titular de Defensa, Israel Katz, aprobó en noviembre de 2024 el proyecto de construcción de una valla a lo largo de la frontera entre Jordania e Israel. Entonces, justificó el proyecto asegurando que Irán buscaba crear un "frente oriental" con Israel en Cisjordania (a través del contrabando de armas).

Oriente Medio no puede seguir en un limbo de "ni guerra ni paz", denuncia Emiratos El asesor diplomático del presidente de Emiratos Árabes Unidos (EAU), Anwar Gargash, aseguró este martes que la región de Oriente Medio no puede seguir para siempre en un estado de "ni guerra ni paz", ante el estancamiento de las negociaciones para el estrecho de Ormuz tras la ruptura de la tregua entre Washington y Teherán. Al mismo tiempo, advirtió que la próxima fase "no puede construirse sobre bases frágiles ni sobre acuerdos al margen del derecho internacional, de los principios de coexistencia pacífica, del respeto a la soberanía y de la lógica de la paz".

El brent sube casi un 5 % y supera 87 dólares ante las últimas exigencias iraníes a EE.UU. El precio del barril de brent para entrega en octubre subió este lunes un 4,99 %, hasta situarse en los 87,72 dólares al cierre de la sesión en el mercado de futuros de Londres, ante las últimas exigencias de Irán a Estados Unidos, que alejan la posibilidad cercana de un acuerdo de paz y la reapertura del estrecho de Ormuz. El crudo del mar del Norte, de referencia en Europa, avanzó hoy 4,17 dólares en el Intercontinental Exchange (ICE) londinense con respecto al precio de negociación de la última sesión, cuando terminó en 83,55 dólares.

Trump prorroga una exención para facilitar el flujo marítimo de petróleo entre puertos de EEUU El presidente Donald Trump volvió a prorrogar este lunes una exención que permite a buques extranjeros transportar petróleo y otros productos entre puertos de Estados Unidos, en momentos en que la guerra contra Irán sigue afectando los precios de la energía. Esta prórroga, de 90 días, tiene un alcance más limitado que la anterior. Se centra específicamente en el transporte de productos energéticos, confirmó este lunes un funcionario de la Casa Blanca. Según la funcionaria, la exención ha impulsado hasta ahora la entrega de productos esenciales como "gasolina, diésel y combustible para aviones". Según el Instituto Cato de Washington, más de 54 millones de barriles han sido transportados entre puertos estadounidenses por buques extranjeros desde marzo, cuando se estableció la exención. "La exención ha aumentado el comercio interno", señalaron los investigadores del instituto en un comunicado. "En la mayoría de los casos, estos viajes se realizaron en buques sin conexión con adversarios de Estados Unidos como China, y abastecieron a empresas estadounidenses con productos energéticos estadounidenses que, de otro modo, se habrían importado a un costo mucho más elevado", agregaron.

El Ejército israelí bombardea colinas en el sur del Líbano, según la agencia local El Ejército israelí lanzó este martes un nuevo bombardeo contra colinas del sur del Líbano, según la Agencia Nacional de Noticias (ANN) libanesa, a pesar de los avances en la ronda de negociaciones que ambos países mantuvieron la semana pasada en Roma sobre el alto el fuego, mediado por Estados Unidos. La ANN informó en la madrugada local que se estaba registrando "un intenso bombardeo de artillería" dirigido a las colinas de Ali Taher, en las afueras de la localidad meridional de Nabatieh al Fawqa. El Ejército israelí no emitió ninguna alerta por sus canales habituales de comunicación en redes sociales. El nuevo bombardeo reportado se produce después de que el domingo las fuerzas israelíes atacaran las localidades de Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, pertenecientes al distrito de Nabatieh, así como las colinas de Ali Taher.

Israel avanza en el desarrollo y expansión de tres colonias en Jerusalén Este La ONG israelí Ir Amim denunció este lunes que Israel ha acelerado en las últimas semanas el desarrollo de tres asentamientos en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado), algo que el grupo atribuye a la inminencia de las elecciones parlamentarias.

La ONU pide el cese de la escalada en el Yemen tras el ataque al puerto de Moca El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, pidió este lunes el cese de la escalada actual en el Yemen, la más significativa desde la tregua en 2022, después del ataque de ayer de los hutíes contra el puerto de Moca, controlado por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que provocó una decena de muertos y daños en la instalación. "Me preocupan profundamente los recientes ataques de los hutíes contra Moca, que causaron bajas civiles y militares y daños a la infraestructura, incluido el puerto", dijo en un escueto comunicado, en el que señaló que estos ataques se producen en medio de "la intensificación más significativa de la actividad militar desde la tregua negociada por la ONU en 2022". Estos ataques de los hutíes "también han puesto en grave riesgo a la población civil en Moca, Marib y otras zonas", según el diplomático sueco, que subrayó que esta escalada "debe cesar, y la población civil y la infraestructura civil deben ser protegidas".

Ejército yemení ataca posiciones hutíes en el este en medio de intensificación de combates El Ejército yemení bombardeó este lunes posiciones militares de los hutíes, respaldados por Irán, en el oeste de la provincia oriental petrolera de Marib, mientras se intensifican los combates en varios frentes después de los ataques de ayer de los rebeldes contra el puerto de Moca. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron posiciones y plataformas de lanzamiento de misiles en el monte Hailan, en el distrito de Sirwah, al oeste de Marib, y combatientes posicionados en el distrito de Al Jubah, al sur de la provincia, informaron a EFE fuentes militares. Los ataques se produjeron en respuesta a lo que describieron como "una escalada generalizada" de los insurgentes en los frentes de la provincia en las últimas horas.

Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en EEUU El Gobierno de Irán ha destacado este lunes que el acuerdo en materia de defensa que hace unos días ratificaron Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, es una muestra de que los países de la región han llegado a la conclusión de que no pueden confiar su seguridad a las "promesas" de Estados Unidos. El portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha celebrado que estos tres países hayan elaborado un acuerdo "alternativo" en base a sus propias capacidades y experiencias, "independientemente de las intervenciones destructivas de terceros", según recoge la agencia de noticias ISNA.