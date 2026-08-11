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Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
Directo GUERRA DE IRÁN | Última hora
Àlex Álvarez García
El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.
Sigue al minuto con EL PERIÓDICO las últimas noticias de las negociaciones de paz, el avance militar de Rusia y la respuesta de Kiev y sus aliados.
Ucrania critica la inhabilitación del único partido en contra de la guerra en las elecciones a la Duma rusa
Las autoridades ucranianas han criticado este martes la decisión del Tribunal Supremo de Rusia de inhabilitar al partido Yabloko de las elecciones legislativas que se celebran dentro de un mes en ese país como una muestra de que el presidente ruso, Vladimir Putin, teme las posibles muestras de apoyo antibelicista.
"Esto demuestra una vez más que el régimen de Putin no concibe un futuro sin guerra", ha reprochado en sus redes sociales Andri Kovalenko, jefe del centro contra la Desinformación de Ucrania, quien ha destacado que son cada vez más los sectores de la población rusa que se oponen a seguir con la guerra.
Zelenski afirma que Rusia disparó "misiles balísticos norcoreanos" contra Ucrania
El presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que el ejército ruso disparó "misiles balísticos norcoreanos" para golpear la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde al menos seis personas murieron durante la noche.
El bombardeo en Zaporiyia, donde antes de la guerra vivían más de 700.000 personas, dejó seis muertos y 19 heridos, según el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov.
Las fuerzas rusas "atacaron instalaciones e infraestructuras industriales", había indicado en un mensaje anterior Fédorov, que también compartió una imagen de un auto totalmente destruido por las llamas. El ejército ruso lanzó además un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.
Ucrania atacaalmacenes de Wildberries y una refinería en el sur de Rusia
Ucrania lanzó un ataque durante la pasada noche a centros logísticos de Wildberries, el Amazon ruso, y una refinería en las sureñas regiones rusas de Voronezh y Oremburgo, en el marco del cual falleció al menos un civil, según informaron las autoridades locales y medios ucranianos.
"A consecuencia de la caída de fragmentos (de drones derribados) en el distrito Novousmanski resultó gravemente herido y falleció en el hospital un hombre de 49 años que se encontraba en la calle", informó en MAX, la red de mensajería rusa, el gobernador de Voronezh, Alexandr Gúsev. También resultaron heridas y están hospitalizadas otras dos personas, una de las cuales se encontraba "en un importante centro logístico" durante el ataque, indicó.
Perú convoca al embajador de Rusia para pedir información sobre sus connacionales en la guerra con Ucrania
El Ministerio de Exteriores de Perú ha convocado al embajador de Rusia en el país andino, Alekséi Ushakov, para pedirle información sobre los ciudadanos peruanos que han fallecido o desaparecido mientras luchaban del lado de Moscú en la guerra con Ucrania.
En ella, el ministro de Exteriores peruano, Carlos Espá, ha trasladado a Ushakov la "preocupación" de la presidenta del país, Keiko Fujimori, en aras de que "proporcione toda la información necesaria respecto de la ubicación y situación de los peruanos que se encuentran en Rusia" por, ha subrayado la cartera en un comunicado, "ser de justicia y un derecho humano a la información que la comunidad internacional reconoce".
Ataques nocturnos rusos dejan nueve muertos en Ucrania
Ataques rusos contra Ucrania dejaron al menos nueve muertos durante la noche, seis de ellos en la ciudad suroriental de Zaporiyia y tres en la región de Dnipropetrovsk, en el este, informaron este martes las autoridades. En tanto, la capital Kiev fue sacudida por explosiones tras una alerta de misiles.
En la región de Járkov (este), en Zlatopil, un ataque ruso dañó "infraestructuras civiles" e hirió al menos a una persona, reportó el alcalde de la ciudad, Mikola Bakcheiev.
Estos bombardeos se producen luego de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmara que Rusia se preparaba para desplegar más soldados norcoreanos en su territorio y había recibido nuevos misiles balísticos procedentes de Pyongyang.
La escasez de proyectiles interceptores PAC-3 destinados a estas baterías se ha agravado desde la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán en febrero.
Cinco muertos y 20 heridos en ataque ruso contra la ciudad ucraniana de Zaporiyia
Un ataque ruso contra la ciudad de Zaporiyia, en el sureste de Ucrania, dejó cinco muertos y 20 heridos, informó la madrugada de este martes el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov. "Cinco personas muertas y otras 20 heridas: lamentablemente, el número de víctimas sigue aumentando tras el ataque enemigo contra Zaporiyia", aseguró el funcionario en la plataforma de mensajería Telegram, mientras que, más al norte, la capital Kiev se encontraba bajo alerta de misiles.
Las exportaciones rusas de derivados del petróleo registraron en julio un mínimo histórico
Las exportaciones rusas de derivados del petróleo registraron en julio un mínimo histórico y se situaron en 4,7 millones de toneladas, un 23 % menos que el mes anterior y un 51 % menos que en julio de 2025, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). Este organismo independiente, con sede en Finlandia, achacó esta caída a los continuos ataques con drones de Ucrania contra las refinerías rusas, que han limitado su capacidad de producción y han obligado a Moscú a dar prioridad a la demanda interna para asegurar el suministro de gasolina y gasoil.
Drones ucranianos matan a 13 rusos en un centro petroquímico a 1.000 kilómetros del frente
Los drones ucranianos lograron golpear este lunes uno de los principales centros de la industria petroquímica rusa a más de mil kilómetros de distancia del frente, ataque en el que murieron 13 personas y 75 resultaron heridas."Hasta el momento, el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov.
Moldavia llama a consultas a su embajador en Moscú tras la caída de un dron en el sur del país
El Ministerio de Exteriores de Moldavia ha llamado a consultas este lunes a su embajador en Moscú, Lilian Darii, tras la caída de un dron ruso en Crocmaz, en el distrito de Stefan Voda, lo que ha causado daños a varios edificios en esta localidad del sur del país, si bien no ha habido que lamentar víctimas. La cartera ha tildado el incidente de "grave violación a la soberanía y la integridad territorial" de Moldavia, aludiendo a que ha puesto "en peligro" la seguridad de los ciudadanos. "Moldavia condena la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias para la seguridad de nuestro país y de toda la región", ha sentenciado.
Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas
El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes a la república de Buriatia, 4.500 kilómetros al este de Moscú, en su tercer viaje a Siberia en menos de tres semanas, lejos del alcance de los drones ucranianos. Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional. Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.
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