Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Zelenski afirma que Rusia disparó "misiles balísticos norcoreanos" contra Ucrania

El presidente Volodimir Zelenski afirmó el martes que el ejército ruso disparó "misiles balísticos norcoreanos" para golpear la ciudad de Zaporiyia, en el sur de Ucrania, donde al menos seis personas murieron durante la noche.

El bombardeo en Zaporiyia, donde antes de la guerra vivían más de 700.000 personas, dejó seis muertos y 19 heridos, según el jefe de la administración militar regional, Iván Fédorov.

Las fuerzas rusas "atacaron instalaciones e infraestructuras industriales", había indicado en un mensaje anterior Fédorov, que también compartió una imagen de un auto totalmente destruido por las llamas. El ejército ruso lanzó además un ataque con drones y artillería contra cinco distritos de la región oriental de Dnipropetrovsk, donde tres personas murieron, incluido un adolescente de 15 años, informó el jefe de la administración militar local, Oleksandr Ganja.