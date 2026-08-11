Oriente Próximo
Condenan a muerte en rebeldía al exdictador sirio Bachar al Asad
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
EFE
Damasco
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
- La oposición italiana critica a Meloni por crear una crisis diplomática 'sin fundamento' con España
- Colombia estremecida por un terremoto de magnitud 7,4 que obliga al Gobierno a declarar la situación de 'desastre nacional
- El Gobierno de Meloni tacha de 'inaceptable e incomprensible' la reacción de España de imponer controles a los viajeros procedentes de Italia
- Un brote por la bacteria 'devoradora de carne' pone en alerta la costa este de EEUU con las primeras muertes
- Una patera con 230 personas cruza el canal de la Mancha, la cifra más alta en un solo viaje
- Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto
- Netanyahu rechaza el plan de Trump para desbloquear la situación en Gaza y deja todas sus opciones abiertas
- Lampedusa, Ceuta, Grecia, Canarias, Polonia... ¿Cómo ha sido la reacción de la UE a otras grandes crisis migratorias?