El tifón Dolphin deja en Shanghái las mayores lluvias en 150 años y obliga a evacuar a más de un millón de personas

El tifón Dolphin ha obligado a evacuar al menos a 1,6 millones de personas en el este de China y ha acumulado precipitaciones en Shanghái no vistas en 150 años. Los principales aeropuertos del este de China acumulaban este lunes cientos de vuelos cancelados por las lluvias y vientos asociados al tifón, que se empieza a debilitar tras tocar tierra dos veces en la región de Zhejiang el domingo.

El Gobierno chino activó este lunes los mecanismos nacionales de emergencia para labores de rescate y asistencia en Zhejiang, una de las regiones más afectadas, y envió un equipo de trabajo a las zonas dañadas para verificar daños, atender a evacuados y garantizar suministros básicos.

Dolphin, el decimotercer tifón de la temporada según la nomenclatura china, tocó tierra hacia las 17:30 hora local del domingo (09:30 GMT) en la ciudad de Yuhuan, en Zhejiang, con vientos máximos de 42 metros por segundo (unos 151 kilómetros por hora), informó el Centro Meteorológico Nacional (NMC). El sistema volvió a tocar tierra poco más de una hora después en la ciudad de Yueqing, también en Zhejiang, ya con vientos de 38 metros por segundo, antes de avanzar hacia el interior y perder fuerza.

Evacuaciones masivas

Los balances disponibles elevan a más de 1,6 millones el número de desplazados preventivos, alcanzados con la suma de de 900.000 traslados en Wenzhou y más de 390.000 en Taizhou, ambas ciudades en Zhejiang; otros 215.600 en Shanghái, y 98.900 en la provincia de Fujian, según datos difundidos por medios estatales.

En Zhejiang, con 64 millones de habitantes, las autoridades habían activado el nivel máximo de alerta, con medidas de suspensión de trabajos, clases, negocios y transporte en zonas costeras, donde miles de embarcaciones fueron enviadas a refugio y se paralizaron rutas marítimas.

El NMC rebajó este lunes su alerta por tifón, pero mantuvo una alerta naranja, la segunda más grave, por lluvias intensas, con previsión de precipitaciones fuertes o torrenciales en varias zonas del este y el centro del país. En algunas zonas del este de Zhejiang y de las áreas montañosas del sur de Anhui podrían registrarse lluvias "extremadamente torrenciales".

Récord de lluvia en Shanghái

Según el diario local 'Shanghai Daily', una céntrica estación meteorológica de Shanghái registró 312,9 milímetros de lluvia acumulada en 24 horas, lo que supondría el máximo en más de 150 años de registros, mientras que al otro lado del río Huangpu, que divide la ciudad, se habrían superado los 400 milímetros.

El mismo medio agregó que esos registros situaron a Shanghái, que desde el sábado experimentó fuertes lluvias y vientos, calles inundadas y canales en riesgo de desbordamiento, como la segunda zona más afectada por Dolphin tras la vecina Zhejiang.

En la megalópolis, cuatro líneas de metro quedaron suspendidas este lunes, otras operaban parcialmente o con limitaciones de velocidad y todo el transporte acuático de pasajeros quedó paralizado, incluidos ferris urbanos y servicios turísticos.

Las autoridades locales han pedido a los ciudadanos que no salgan de casa a menos que sea absolutamente necesario, y los negocios han recibido órdenes de no contar como ausentes a los empleados que no puedan acudir a sus puestos.

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El tifón llegó en un verano marcado en China por lluvias torrenciales, riadas, deslizamientos y ciclones que han dejado decenas de muertos y evacuaciones preventivas de cientos de miles de personas en varias provincias.