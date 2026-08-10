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Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: epicentro, afectación y última hora del temblor
Un terremoto de magnitud 7,4 sacude la mayor parte de Colombia
Fotogalería | Imágenes del terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido a la mayor parte de Colombia
Un temblor de magnitud 7,4 ha sacudido este lunes gran parte de Colombia, según el Servicio Geológico Colombiano (SGC).
El seísmo se sintió a las 07.34 hora local (14.34 en horario peninsular español) y tuvo como epicentro la localidad de San José del Palmar, en el departamento del Chocó, situado en la costa del Pacífico, a una profundidad de 82 kilómetros, indicó el SGC en un primer boletín.
EL PERIÓDICO abre un hilo informativo sobre las últimas noticias de la situación.
El Gobierno colombiano denuncia intentos de "desprestigiar" su gestión del terremoto
El Ejecutivo de Abelardo de la Espriella atribuye a sectores vinculados a la anterior administración de Gustavo Petro actuaciones destinadas a desacreditar su respuesta ante la emergencia. El Gobierno asegura que seguirá centrado en atender las necesidades derivadas del seísmo.
El terremoto desata el pánico en Colombia: "Ha sido muy duro y demasiado largo"
Colombianos relatan a EL PERIÓDICO cómo han vivido el seísmo de 7,4 grados que ha hecho temblar gran parte del país
A las 7.34 horas de la mañana, la tierra tembló en Colombia y el pánico se adueñó de sus habitantes. Cristina se encontraba en su casa, un cuarto piso, en Armenia, la capital del departamento del Quindío, en el oeste de Colombia, que ya sufrió en 1999 un terremoto muy fuerte con 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país. Para Cristina, el de este lunes ha sido mucho peor. "Ha sido muy duro, muy duro, muy largo, demasiado largo", recuerda en declaraciones a EL PERIÓDICO.
El balance de muertos, aún provisional, ya supera el centenar en todo el país y decenas de edificios se han derrumbado en varias poblaciones. Armenia, situada en la cordillera de los Andes, bajo la cual friccionan las placas de Nazca y Sudamérica, no ha sido una de las localidades más afectadas y según explica Cristina, aún no se han reportado fallecidos.
Tras el seísmo, esta mujer decidió bajar a la calle y pudo comprobar la destrucción provocada por el movimiento telúrico. Las grietas son ahora un elemento común del paisaje. En su apartamento, en las escaleras, fachadas... "Fue un susto muy horrible, fue muy tenaz", añade antes de explicar que los comercios no han abierto. "Está todo cerrado, no hay supermercados o panaderías abiertas. Gracias que tenemos comida en casa. Esperamos que mañana se haya recuperado todo".
Petro reclama una respuesta inmediata del Estado tras el terremoto en Colombia
El expresidente colombiano ha pedido movilizar todos los recursos disponibles para las labores de búsqueda y rescate, atención médica, evacuación, alojamiento y suministro de agua y alimentos. También ha llamado al Pacto Histórico y a sus simpatizantes a coordinar esfuerzos para ayudar a las comunidades afectadas.
El terremoto revive en Colombia el recuerdo del devastador sismo de Armenia de 1999
El terremoto de magnitud 7,4 que ha sacudido este lunes Colombia, con al menos 111 muertos, ha hecho revivir el recuerdo del gran sismo de Armenia de 1999. Aquel temblor, de magnitud 6,1, causó 1.185 fallecidos y más de 8.500 heridos en la zona cafetera del centro del país.
El Servicio Geológico Colombiano señala que el terremoto de este lunes es el de mayor magnitud registrado en el país en el siglo XXI. Hasta el momento se han contabilizado 21 réplicas, mientras que el seísmo de Armenia llegó a registrar 138 durante el mes posterior.
Exteriores no tiene constancia de españoles afectados por el terremoto en Colombia
Fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores han informado de que, por el momento, no se tiene constancia de ciudadanos españoles afectados por el terremoto que ha sacudido Colombia. La Embajada de España, el Consulado General y la red de consulados honorarios están "plenamente activados" y siguiendo la situación.
Exteriores recomienda a los españoles que se encuentran en el país seguir las indicaciones de las autoridades locales y consultar la información difundida por la Embajada y el Consulado General. Los teléfonos de emergencia habilitados son el +57 316 473 3216 y el +34 910 001 249.
España moviliza a su Embajada y al Consulado para asistir a los españoles en Colombia
Pedro Sánchez ha trasladado su solidaridad al pueblo colombiano tras el terremoto de magnitud 7,4. Exteriores ha informado de que la Embajada de España, el Consulado General en Bogotá y su unidad de emergencia están movilizados para atender a los españoles que se encuentran en el país.
El Real Madrid se suma a las muestras de apoyo a Colombia tras el terremoto
El club blanco ha trasladado sus condolencias a los familiares de las víctimas y al pueblo colombiano, además de desear una pronta recuperación a los heridos por el seísmo de magnitud 7,4.
La cifra de víctimas del terremoto en Colombia asciende a 111 muertos
El último balance eleva a 111 los fallecidos y 87 los heridos por el seísmo de magnitud 7,4. Además, se contabilizan 61 edificios colapsados, 37 viviendas completamente destruidas y daños en centros de salud y educativos.
Shakira expresa su apoyo a las víctimas del terremoto en Colombia
La cantante colombiana ha enviado un mensaje de solidaridad a los afectados y a sus familias y ha asegurado que está pendiente de las indicaciones para poder ayudar "tan pronto como sea posible".
Francia y Honduras trasladan su apoyo a Colombia tras el terremoto
Emmanuel Macron y Nasry Asfura han expresado su solidaridad con Colombia tras el terremoto de magnitud 7,4 que ha dejado al menos 71 muertos. El presidente francés ha ofrecido la ayuda de Francia, mientras que el mandatario hondureño ha enviado sus condolencias a las familias afectadas.
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