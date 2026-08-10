Terremoto de magnitud 7,4 en Colombia, en directo: epicentro, afectación y última hora del temblor

El terremoto desata el pánico en Colombia: "Ha sido muy duro y demasiado largo"

Colombianos relatan a EL PERIÓDICO cómo han vivido el seísmo de 7,4 grados que ha hecho temblar gran parte del país

A las 7.34 horas de la mañana, la tierra tembló en Colombia y el pánico se adueñó de sus habitantes. Cristina se encontraba en su casa, un cuarto piso, en Armenia, la capital del departamento del Quindío, en el oeste de Colombia, que ya sufrió en 1999 un terremoto muy fuerte con 1.185 muertos en la zona cafetera del centro del país. Para Cristina, el de este lunes ha sido mucho peor. "Ha sido muy duro, muy duro, muy largo, demasiado largo", recuerda en declaraciones a EL PERIÓDICO.

El balance de muertos, aún provisional, ya supera el centenar en todo el país y decenas de edificios se han derrumbado en varias poblaciones. Armenia, situada en la cordillera de los Andes, bajo la cual friccionan las placas de Nazca y Sudamérica, no ha sido una de las localidades más afectadas y según explica Cristina, aún no se han reportado fallecidos.

Tras el seísmo, esta mujer decidió bajar a la calle y pudo comprobar la destrucción provocada por el movimiento telúrico. Las grietas son ahora un elemento común del paisaje. En su apartamento, en las escaleras, fachadas... "Fue un susto muy horrible, fue muy tenaz", añade antes de explicar que los comercios no han abierto. "Está todo cerrado, no hay supermercados o panaderías abiertas. Gracias que tenemos comida en casa. Esperamos que mañana se haya recuperado todo".

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