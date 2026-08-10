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El terremoto en Colombia desata la alarma en la colonia colombiana en Valencia: "Estamos buscando a mis sobrinos"

La colonia colombiana en Valencia sigue con angustia las noticias del terremoto

Daños en Colombia por el temblor. Coches destrozados por los cascotes

Daños en Colombia por el temblor. Coches destrozados por los cascotes / EFE

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Íñigo Roy

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No solo ha temblado la tierra en Colombia. El terremoto de 7,4 grados que ha azotado ciudades como Pereira, Cali o Medellín ha provocado otro quizá mayor entre la amplísima colonia colombiana que reside en Valencia. Pegados a la televisión y al móvil, cientos de colombianos, muchos de ellos ya españoles que llevan residiendo en Valencia más de 15 años, siguen angustiados cada información que llega y cada mensaje que reciben.

Aunque apenas han pasado unas horas, las noticias de lo sucedido han llegado a Valencia con los primeros titulares: "Un terremoto como el de Venezuela pero en Cali, Pereira y Medellín. Horrible". Relata Andrés desde su casa sin saber muy bien qué decir. Parte de su familia está en Cali y el temblor los ha pillado de lleno. Afortunadamente, ha localizado a sus hermanos allí pero todavía no ha conseguido localizar a sus sobrinos. "Viven en Pereira y no localizamos a los niños", explica angustiado mientras teclea nervioso a la espera de noticias desde Colombia. "Es muy pronto, acaba de pasar y no sabemos nada". La fuerza del temblor ha tenido consecuencias devastadoras para los edificios. Las imágenes recuerdan dramáticamente a lo ocurrido en la Guaira, en Venezuela. Además de la angustia por su familia, el terremoto también ha provocado graves desperfectos en su apartamento de Cali: "el edificio se ha visto afectado. Todavía no sé hasta qué punto".

Mientras que Andrés y cientos de miembros de la colonia colombiana en Valencia esperan noticias, en la capital de colombia el temblor ha hecho saltar todas las alarmas. Jaime ha llamado a sus amigos en España para tranquilizarlos. El temblor se ha sentido también en la capital y han saltado las alarmas: "Nos han hecho evacuar los edificios por miedo a las réplicas".

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Desde su restaurante en Valencia, Luisa -con familia en Pereita y Cali- reconoce estar viviendo una pesadilla al no conseguir contactar con todos los miembros de su familias. "Es complicado, no sabemos nada de ellos. Siempre estamos con el nudo en la garganta. Hay mucha gente incomunicada. Solo sabemos que hay muchos muertos y lo que vemos por las redes". Por su parte, Esteban ha tenido más suerte. Ha localizado a toda su familia que reside en Medellín y explica que a diferencia de otros puntos del país donde el temblor ha sido más devastador "en Medellín no ha afectado tanto por el relieve montañoso pero en otros pueblos de alrededor sí".

Fuente: Levante - EMV

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