Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Israel avanza en el desarrollo y expansión de tres colonias en Jerusalén Este La ONG israelí Ir Amim denunció este lunes que Israel ha acelerado en las últimas semanas el desarrollo de tres asentamientos en Jerusalén Este (territorio palestino ocupado), algo que el grupo atribuye a la inminencia de las elecciones parlamentarias.

La ONU pide el cese de la escalada en el Yemen tras el ataque al puerto de Moca El enviado especial de la ONU para el Yemen, Hans Grundberg, pidió este lunes el cese de la escalada actual en el Yemen, la más significativa desde la tregua en 2022, después del ataque de ayer de los hutíes contra el puerto de Moca, controlado por el Gobierno yemení reconocido internacionalmente, que provocó una decena de muertos y daños en la instalación. "Me preocupan profundamente los recientes ataques de los hutíes contra Moca, que causaron bajas civiles y militares y daños a la infraestructura, incluido el puerto", dijo en un escueto comunicado, en el que señaló que estos ataques se producen en medio de "la intensificación más significativa de la actividad militar desde la tregua negociada por la ONU en 2022". Estos ataques de los hutíes "también han puesto en grave riesgo a la población civil en Moca, Marib y otras zonas", según el diplomático sueco, que subrayó que esta escalada "debe cesar, y la población civil y la infraestructura civil deben ser protegidas".

Ejército yemení ataca posiciones hutíes en el este en medio de intensificación de combates El Ejército yemení bombardeó este lunes posiciones militares de los hutíes, respaldados por Irán, en el oeste de la provincia oriental petrolera de Marib, mientras se intensifican los combates en varios frentes después de los ataques de ayer de los rebeldes contra el puerto de Moca. Las Fuerzas Armadas yemeníes atacaron posiciones y plataformas de lanzamiento de misiles en el monte Hailan, en el distrito de Sirwah, al oeste de Marib, y combatientes posicionados en el distrito de Al Jubah, al sur de la provincia, informaron a EFE fuentes militares. Los ataques se produjeron en respuesta a lo que describieron como "una escalada generalizada" de los insurgentes en los frentes de la provincia en las últimas horas.

Irán afirma que el acuerdo de defensa de Arabia Saudí, Pakistán y Turquía muestra que la región no confía en EEUU El Gobierno de Irán ha destacado este lunes que el acuerdo en materia de defensa que hace unos días ratificaron Arabia Saudí, Pakistán y Turquía, es una muestra de que los países de la región han llegado a la conclusión de que no pueden confiar su seguridad a las "promesas" de Estados Unidos. El portavoz iraní del Ministerio de Asuntos Exteriores, Esmaeil Baqaei, ha celebrado que estos tres países hayan elaborado un acuerdo "alternativo" en base a sus propias capacidades y experiencias, "independientemente de las intervenciones destructivas de terceros", según recoge la agencia de noticias ISNA.

Mohsen Rezaei, un veterano ultra de la Guardia Revolucionaria a cargo de seguridad en Irán Mohsen Rezaei, el nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es un excomandante ultraconservador de la Guardia Revolucionaria cuyo nombramiento supone, según analistas, que "el sector más radical del sistema está ganando terreno" en el país persa. Rezaei toma las riendas de órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, en un momento en que aún está en marcha la guerra iniciada hace casi seis meses con bombardeos de Estados Unidos e Israel, que acabaron con la vida de quien ostentaba entonces su cargo, Ali Lariyani. Su nombramiento se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos de países de la región, como Pakistán y Catar, para que Teherán y Washington sellen la paz y se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

Japón alaba el papel de Omán en el diálogo con Irán sobre la "crucial" reapertura de Ormuz La primera ministra de Japón, Sanae Takaichi, alabó este lunes el papel de Omán en las negociaciones en curso con las autoridades iraníes sobre la reapertura del estrecho de Ormuz, según trasladó al sultán omaní, Haizam bin Tarik, en una llamada después de que este concluyera una visita a Catar. Takaichi expresó su respeto por los "activos esfuerzos diplomáticos de Omán" y destacó que el país continúa coordinándose con Irán para garantizar la libre navegación por el estratégico paso marítimo, según un comunicado del Ministerio de Exteriores nipón. La jefa del Gobierno japonés subrayó que es "crucial" restablecer "lo antes posible" la libre navegación en Ormuz "sin incurrir en costes adicionales".

Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", responde Teherán a Trump Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", lanzó el lunes el portavoz de la diplomacia de la república islámica, en respuestaal presidente estadounidense Donald Trump, que había comparado la víspera el conflicto con "una partida de ajedrez". Tanto en las negociaciones oficiales como entre bastidores, "los iraníes han demostrado que son jugadores de ajedrez profesionales", declaró el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores iraní, Esmail Baqai, durante su rueda de prensa en Teherán. Desatada por una ofensiva estadounidense-israelí el 28 de febrero, la guerra en Oriente Medio se encuentra en punto muerto. A mediados de junio, Teherán y Washington firmaron un protocolo de acuerdo, pero este saltó por los aires a principios de julio y, desde entonces, a Donald Trump le cuesta encontrar una salida frente a las exigencias drásticas del poder iraní, curtido desde hace años en el arte de la negociación.

Mohsen Rezaei, un veterano ultra de la Guardia Revolucionaria a cargo de la seguridad en Irán Mohsen Rezaei, el nuevo responsable del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán, es un excomandante ultraconservador de la Guardia Revolucionaria cuyo nombramiento supone, según analistas, que "el sector más radical del sistema está ganando terreno" en el país persa. Rezaei toma las riendas de órgano responsable de definir las políticas de defensa, nucleares y de exterior de la República Islámica, en un momento en que aún está en marcha la guerra iniciada hace casi seis meses con bombardeos de Estados Unidos e Israel, que acabaron con la vida de quien ostentaba entonces su cargo, Ali Lariyani. Su nombramiento se produce mientras continúan los esfuerzos diplomáticos de países de la región, como Pakistán y Catar, para que Teherán y Washington sellen la paz y se reabra el estratégico estrecho de Ormuz, por donde antes del conflicto pasaba el 20 % del crudo mundial.

Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", responde Teherán a Trump Los iraníes son "jugadores de ajedrez profesionales", señaló el lunes el portavoz de la diplomacia iraní, respondiendo al presidente estadounidense Donald Trump, quien la víspera había comparado el conflicto con "una partida de ajedrez". Ya sea en las negociaciones oficiales o entre bastidores, "los iraníes han demostrado que son jugadores de ajedrez profesionales", declaró Esmaïl Baghaei durante su rueda de prensa semanal en Teherán. Por su parte, el Sr. Baghaei añadió: "No se puede esperar no mancharse cuando se lucha contra cerdos. Al fin y al cabo, a veces forma parte de la batalla que se le impone a uno". Ante los periodistas, reiteró el mensaje que las autoridades iraníes han venido repitiendo en los últimos días: no hay ninguna "negociación directa" en curso con Washington, sino únicamente "intercambio de mensajes" a través de intermediarios, y las conversaciones solo podrán reanudarse cuando Estados Unidos cese en sus "violaciones" del memorando de entendimiento.