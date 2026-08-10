Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

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15/04/2026 Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington POLITICA ASIA ASIA NORTEAMÉRICA IRÁN ORIENTE PRÓXIMO ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CENTCOM EN X

15/04/2026 Un destructor de la Armada de Estados Unidos desplegado en la misión de bloqueo del estrecho de Ormuz emprendida por Washington POLITICA ASIA ASIA NORTEAMÉRICA IRÁN ORIENTE PRÓXIMO ESTADOS UNIDOS INTERNACIONAL CENTCOM EN X / CENTCOM EN X / Europa Press

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Montse Martínez

Eduardo López Alonso

Àlex Álvarez García

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El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

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