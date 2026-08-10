Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Las exportaciones rusas de derivados del petróleo registraron en julio un mínimo histórico Las exportaciones rusas de derivados del petróleo registraron en julio un mínimo histórico y se situaron en 4,7 millones de toneladas, un 23 % menos que el mes anterior y un 51 % menos que en julio de 2025, según un informe publicado este lunes por el Centro de Investigación sobre Energía y Aire Limpio (CREA). Este organismo independiente, con sede en Finlandia, achacó esta caída a los continuos ataques con drones de Ucrania contra las refinerías rusas, que han limitado su capacidad de producción y han obligado a Moscú a dar prioridad a la demanda interna para asegurar el suministro de gasolina y gasoil.

Drones ucranianos matan a 13 rusos en un centro petroquímico a 1.000 kilómetros del frente Los drones ucranianos lograron golpear este lunes uno de los principales centros de la industria petroquímica rusa a más de mil kilómetros de distancia del frente, ataque en el que murieron 13 personas y 75 resultaron heridas."Hasta el momento, el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov.

Moldavia llama a consultas a su embajador en Moscú tras la caída de un dron en el sur del país El Ministerio de Exteriores de Moldavia ha llamado a consultas este lunes a su embajador en Moscú, Lilian Darii, tras la caída de un dron ruso en Crocmaz, en el distrito de Stefan Voda, lo que ha causado daños a varios edificios en esta localidad del sur del país, si bien no ha habido que lamentar víctimas. La cartera ha tildado el incidente de "grave violación a la soberanía y la integridad territorial" de Moldavia, aludiendo a que ha puesto "en peligro" la seguridad de los ciudadanos. "Moldavia condena la guerra de agresión de Rusia contra Ucrania y sus consecuencias para la seguridad de nuestro país y de toda la región", ha sentenciado.

Putin viaja a Siberia por tercera vez en menos de tres semanas El presidente ruso, Vladímir Putin, viajó este lunes a la república de Buriatia, 4.500 kilómetros al este de Moscú, en su tercer viaje a Siberia en menos de tres semanas, lejos del alcance de los drones ucranianos. Según informó la agencia oficial RIA Nóvosti, asistirá hoy a una exposición organizada por la universidad estatal de Ulán-Udé, capital regional. Buriatia, región budista bañada por el lago Baikal, es uno de los entes de la Federación Rusa que ha contribuido con más hombres para la guerra en Ucrania.

Condenan a hombre a 13 años de cárcel en Rusia por donar dinero a una organización ucraniana La justicia rusa condenó este lunes a un hombre a 13 años de cárcel por alta traición por donar dinero a una organización ucraniana, que el tribunal no precisó en su fallo. Según la acusación, el condenado, de 34 años, realizó hasta once transferencias de dinero de unas 100 grivnas cada una (2,2 dólares), informa el portal Mediazona. El individuo, que fue detenido en el aeropuerto cuando fue a visitar hace un año a su madre en Yekaterinburgo, capital de los Urales, vivió largo tiempo en Ucrania.

Asciende a 13 número de muertos tras ataque ucraniano contra refinería en Tatarstán Al menos 13 personas murieron y medio centenar resultaron heridas en el ataque con drones perpetrado este lunes por Ucrania contra la localidad de Nizhnekamsk (república de Tatarstán), que tendría como objetivo la refinería local. "Hasta el momento el número de fallecidos es de 13", informó el servicio de prensa del gobernador de Tatarstán, Rustam Minnijánov, citado por la agencia TASS, que cifró en 48 el número de heridos. Anteriormente había informado de la muerte de 12 personas y de 39 heridos en Nizhnekamsk, uno de los principales centros de la industria química nacional que se encuentra unos 150 kilómetros al este de la capital regional, Kazán.

Explosión en un almacén de una empresa búlgara que suministra municiones a Ucrania Una fuerte explosión, seguida e varias detonaciones posteriores, ha sacudido este lunes un almacén de la compañía búlgara EMKO, propiedad de un empresario que ha suministrado armas a Ucrania y que en 2015 sufrió un intento de asesinato del que Bulgaria acusa a Rusia. La explosión se ha producido en los alrededores de la planta que EMKO tiene en la localidad de Belitsa, según informan varios medios búlgaros, que señalan que no hay datos aún sobre posibles víctimas. En el año 2023 ya se produjo una explosión en una planta de esta empresa en la localidad de Karnobat, donde se almacenaban municiones para ser enviadas a Ucrania.

Mueren cinco personas en un ataque ruso sobre un área rural de la provincia de Járkov La Fiscalía Regional de Járkov ha informado este lunes de la muerte de cinco personas, víctimas de un bombardeo efectuado durante la pasada noche por las Fuerzas Armadas de Rusia sobre el área rural de Bugaivka. "El 10 de agosto, las fuerzas militares rusas llevaron a cabo un bombardeo de artillería masivo contra la zona residencial de la aldea de Bugaivka, en el distrito de Chujúyiv", ha detallado la Fiscalía en un mensaje en redes sociales.

El Banco Central de Rusia pide apoyar a las pymes afectadas por ataques contra Wildberries El Banco Central de Rusia (BCR) recomendó este lunes a los bancos del país apoyar a las pequeñas y medianas empresas (pymes) que sufrieron daños a consecuencia de la campaña de ataques de drones lanzada por Ucrania contra el gigante de comercio electrónico Wildberries, el Amazon ruso. En una carta publicada por el regulador bancario en su canal de Telegram, el BCR señaló que las pymes "que sufrieron pérdidas a consecuencia de los ataques terroristas en centros logísticos, almacenes, locales de producción, oficinas u otros locales podrán solicitar la reestructuración de sus créditos y empréstitos".