Un brote por la bacteria 'devoradora de carne' pone en alerta la costa este de EEUU con las primeras muertes

Una nueva alerta sanitaria en EEUU por una bacteria "devoradora de carne" presente en aguas costeras vuelve a sacudir las urgencias norteamericanas. El estado de Luisiana está instando a quienes van a la playa a tomar precauciones ante el aumento de infecciones por esta bacteria, llamada 'Vibrio vulnificus', que ya ha causado el contagio de nueve personas durante este año, según informó el departamento de salud del estado en un comunicado recogido por 'Associated Press'. La preocupación, en este sentido, es máxima, pues todos los infectados fueron hospitalizados y cinco murieron: "Busque atención médica de inmediato si una herida expuesta a agua salobre o salada se vuelve roja, se hincha, duele, está caliente o cambia de color".

Este brote bacteriano resulta una preocupación, en tanto que se suma a la alerta emitida por los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) por otra infección, la ciclosporiasis (conocida como diarrea explosiva), causada por un parásito microscópico presente en alimentos frescos, concretamente en un tipo de lechuga servida en la cadena comida rápida Taco Bell, y que ya ha provocado las primeras muertes. La bacteria 'Vibrio vulnificus', en cambio, está presente en un tipo determinado de agua de baño.

Presentes en el agua del mar

Según las autoridades sanitarias, las bacterias Vibrio prosperan en el agua de mar y en la mezcla salobre de agua dulce y salada que se encuentra en estuarios o lagunas. La mayor parte de las infecciones se diagnostican en los meses de mayor calor, es decir, de mayo a octubre, y la mayoría tienen lugar en estados de la zona del Golfo de México, "un entorno ideal", según los expertos epidemiológicos.

El tipo más mortal de la variedad de bacterias Vibrio suele ser, precisamente, la Vibrio vulnificus, y posee una tasa de mortalidad mucho más alta que la de otros tipos de bacterias Vibrio. El estado de Florida ha reportado 14 casos y dos muertes en lo que va de año, en comparación con los 33 casos y cinco defunciones en todo el año pasado.

El gran porcentaje de personas contagiadas enferma cuando está en el océano o en agua salobre y el organismo entra por las heridas en la piel. Otras personas, en cambio, se infectan al comer mariscos crudos o poco cocidos. Cabe destacar que los casos graves se suelen observar con mayor frecuencia en pacientes con edad avanzada, enfermos con patologías crónicas o personas con enfermedades hepáticas.

Según los científicos, el cambio climático está acrecentando la proliferación de microorganismos y que se propaguen hacia el norte. De hecho, un estudio de 2023 encontró que el caso más septentrional se ha ido desplazando unas 30 millas cada año, con el consecuente aumento de casos.

Los CDC han indicado que los bañistas deberían lavar de inmediato y a fondo los cortes o raspaduras con jabón y agua limpia después de entrar en contacto con las aguas costeras. Además, recomiendan consultar a un médico si hay síntomas como escalofríos, fiebre y zonas rojas en la piel que comienzan a formar ampollas.

En cuanto a los potenciales contagios por contacto con mariscos, las ostras representan un riesgo particular. Según la mencionada agencia de noticias, las autoridades también ofrecen instrucciones de cocción para otros moluscos.

México desmiente a las autoridades sanitarias de EEUU

Paralelamente, el Gobierno de México insistió este viernes en que no está comprobado que la lechuga producida en el estado de Guanajuato, en el centro de México, sea el origen del brote de ciclosporiasis registrado en EEUU, pese a que las autoridades estadounidenses mantienen una asociación epidemiológica con el producto.

El comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, Víctor Hugo Borja, explicó que la investigación estadounidense surgió de entrevistas realizadas por los CDC a personas contagiadas, muchas de las cuales reportaron haber consumido lechuga procesada en restaurantes de comida rápida. A partir de esos testimonios, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) rastreó la cadena de distribución hasta una planta de Taylor Farms en Guanajuato y notificó a México de la posible asociación.

Tras recibir la alerta, las autoridades mexicanas inspeccionaron la planta y analizaron cinco muestras de lechugas enteras, otras cinco del producto ya procesado y agua utilizada en las instalaciones. "Encontramos que todos eran negativos. De tal manera que la hipótesis no se confirma con estos resultados del estudio de laboratorio", sostuvo el funcionario. Borja reconoció, no obstante, que la investigación continúa abierta: "La hipótesis todavía se mantiene y no se confirma la fuente directa".