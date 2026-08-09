GUERRA DE UCRANIA
Zelenski afirma que habrá entre 30.000 y 50.000 norcoreanos en Rusia
El presidente ucraniano asegura haber hallado misiles de Corea del Norte en su territorio
El máximo mandatario del país pidió una mayor cooperación a Corea del Sur
EFE
El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirma que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso, donde estudiarán la guerra contra Ucrania para acumular experiencias y usarlas en operaciones contra otros países asiáticos.
"Los norcoreanos aparecen de cuando en cuando en el territorio de la Federación Rusa. Lo vemos, lo sabemos. Primero hemos hablado de cientos, luego de miles y ahora se ha tomado la decisión de que entre 30.000 y 50.000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso", ha dicho Zelenski en una entrevista con United News Telethon que él mismo ha recogido en su cuenta de X.
"Si hablamos de crisis y escaladas en otras regiones, como el Pacífico, que pueden representar una amenaza para otros países asiáticos, Corea del Norte sin duda acumulará experiencias en Rusia sobre formas modernas de hacer la guerra. Ya hemos encontrado misiles norcoreanos en territorio ucraniano", ha agregado.
Cooperar con Corea del Sur
Según el mandatario, "es absolutamente claro que Corea del Norte seguirá aumentando sus capacidades y recibirá material militar de Rusia y todo tipo de licencias".
"Por eso, desde mi punto de vista, la República de Corea (Corea del Sur) debería tener una cooperación estrecha con Ucrania. Nos gustaría mucho tener apoyo de Corea del Sur en un campo en el que tenemos escasez, que son los sistemas de defensa antiaérea", ha sostenido.
Ucrania, por su parte, está dispuesta a trabajar sobre un acuerdo sobre drones y sobre otras cuestiones. "Ellos tienen limitaciones jurídicas a través de su Constitución. Pero nos gustaría tener esa cooperación y contamos con ella. Nuestros diplomáticos están en contacto", ha afirmado Zelenski.
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