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Temperaturas extremas

El Reino Unido se prepara para la quinta ola de calor del año, con máximas de hasta 36°C

Tanto en mayo como en junio, durante episodios de ola de calor previos, se batieron los récords mensuales de temperatura, mientras que julio fue el mes más seco desde que existen registros públicos

Alerta sanitaria en Inglaterra por nuevo aumento de las temperaturas

Alerta sanitaria en Inglaterra por nuevo aumento de las temperaturas / EFE

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EFE

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El Reino Unido se prepara para su quinta ola de calor en lo que va de año, con temperaturas máximas de hasta 36°C previstas a mediados de la próxima semana en algunas partes del sur y el este de Inglaterra.

Mientras que este fin de semana las temperaturas han sido muy desiguales en el país, con chubascos en Irlanda del Norte, Escocia y el norte de Inglaterra; y un ambiente seco y soleado en el sur de Inglaterra y Gales, la próxima semana el mercurio volverá a alcanzar los umbrales de ola de calor en buena parte del territorio, de acuerdo con la oficina meteorológica británica Met Office.

El organismo prevé un "breve descenso" de las temperaturas el lunes, con máximas de 29°C, antes de que las temperaturas suban a diario en gran parte de Inglaterra y Gales, con máximas de hasta 34°C el miércoles y que podrían incluso alcanzar los 36°C el jueves en algunas zonas del sur y el este inglés.

Récord histórico de calor

Además, esta próxima semana, el Reino Unido podría superar un récord de ola de calor establecido hace 31 años. En lo que va de año, se han registrado 33 días con temperaturas superiores a los 30°C en el país, tan solo un día menos que las 34 jornadas registradas en 1995.

Tanto en mayo como en junio, durante otros episodios de ola de calor previos, se batieron los récords mensuales de temperatura del Met Office para el Reino Unido, mientras que julio fue el mes más seco desde que existen registros públicos, hace ahora 190 años.

Al mismo tiempo, las precipitaciones, que han alcanzado niveles mínimos históricos en algunas zonas del país, han provocado que Gales y la mitad de Inglaterra experimenten ahora una sequía que está afectando de manera importante al sector agropecuario.

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Por su parte, la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA) ha emitido alertas amarillas por calor hasta el próximo martes por la noche en gran parte de Inglaterra ante los posibles efectos sanitarios de las altas temperaturas, en particular para las personas mayores y aquellas con problemas de salud preexistentes.

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