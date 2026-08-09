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Ceremonia

Nagasaki pide abolir las armas nucleares en el 81 aniversario de la bomba atómica

"Las armas nucleares no son un mal necesario sino un mal absoluto, y la humanidad y las armas nucleares nunca podrán coexistir", defiende el alcalde Shiro Suzuki

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del bombardeo de Nagasaki.

Minuto de silencio en memoria de las víctimas del bombardeo de Nagasaki. / JIJI PRESS / EFE

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EFE

Tokio
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La ciudad japonesa de Nagasaki conmemoró este domingo el 81 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica con una ceremonia en la que el alcalde, Shiro Suzuki, pidió la abolición de las armas nucleares y criticó a los países que las utilizan como elemento disuasorio.

"Las armas nucleares no son un mal necesario sino un mal absoluto, y la humanidad y las armas nucleares nunca podrán coexistir", dijo Suzuki en un discurso recogido por la cadena pública de televisión japonesa NHK.

El alcalde pidió además al Gobierno japonés que mantenga los conocidos como "tres principios no nucleares", adoptados como resolución por el Parlamento japonés en 1971 pero nunca incorporados a la ley japonesa: no poseer, no producir y no permitir que se introduzcan armas nucleares en el país.

La primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, aseguró durante su intervención que su Ejecutivo "defiende" los tres principios, pero sin aclarar si el país los seguirá respetando en el futuro.

NAGASAKI (Japan), 09/08/2026.- Attendees lay flowers during a memorial ceremony for peace at Peace Park in Nagasaki, southwestern Japan, 09 August 2026. In 1945, the United States dropped two nuclear bombs over the cities of Hiroshima and Nagasaki on 06 and 09 August respectively, killing more than 200,000 people. (Japón, Estados Unidos) EFE/EPA/JIJI PRESS JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/. JAPAN OUT EDITORIAL USE ONLY/

Los asistentes depositan flores durante una ceremonia conmemorativa por la paz en el Parque de la Paz de Nagasaki. / JIJI PRESS / EFE

Como ya hizo durante su discurso del jueves para marcar el 81 aniversario del lanzamiento de la bomba atómica contra Hiroshima, la mandataria dijo que el Gobierno defenderá medidas "realistas y prácticas" para lograr un mundo libre de armas nucleares.

El Ejecutivo japonés prepara una revisión de sus documentos clave de seguridad nacional para este año que ha generado interrogantes sobre si los principios nucleares permanecerán intactos, especialmente después de que el ministro de Defensa, Shinjiro Koizumi, planteara recientemente un debate nuclear "sin tabúes".

Durante la ceremonia en Nagasaki se leyó en alto un mensaje del secretario general de la ONU, António Guterres, quien hizo un marcado alegato antibelicista y a favor de la diplomacia.

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"La humanidad no debería vivir bajo amenaza permanente", aseguró Guterres, que pidió "liderazgo" y "voluntad política" para reducir riesgos y avanzar hacia el desarme nuclear.

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