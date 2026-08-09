Rusia anuncia la toma de una localidad a 8 kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk

Rusia ha anunciado este domingo la toma de dos localidades en la región ucraniana de Donetsk, una de ellas a ocho kilómetros del bastión ucraniano de Kramatorsk, que es, junto a Sloviansk, el principal objetivo del avance ruso en estos momentos. "Las unidades de la agrupación Sur liberaron la localidad Vasiutinske de la república popular de Donetsk", ha informado en Telegram el Ministerio de Defensa de Rusia, que también ha reportado la toma de la localidad de Toretske por parte de las unidades de la agrupación Centro.

Vasiutinske se encuentra a 8 kilómetros al sudeste de Kramatorsk y a 12 kilómetros al sur de Sloviansk, mientras que Toretske está ubicada a unos veinte kilómetros al sur de Kramatorsk. La eventual toma de los bastiones de Kramatorsk y Sloviansk, los últimos de Donetsk que permanecen en poder de Ucrania, implicaría el control total de esta región, anexionada por Rusia en 2022.

El pasado miércoles, las autoridades ucranianas ordenaron la evacuación obligatoria de los menores de ciertos territorios de la zona de Kramatorsk, ante el avance de las fuerzas rusas. El jefe de la administración militar regional, Vadim Filashkin, explicó en las redes sociales que la orden afecta en total a 525 menores de edad de 424 familias, que serán evacuados de forma forzosa junto con sus tutores legales.

Es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos Vadim Filashkin — Jefe de la administración militar regional

"Es una decisión difícil, pero necesaria. La situación se está deteriorando, así que es inaceptable dejar a los niños bajo la amenaza constante de los bombardeos rusos. Pido a los padres que no retrasen, sino que faciliten la labor de los equipos de evacuación", escribió.

La réplica ucrania

El número de fallecidos en la región fronteriza rusa de Bélgorod a consecuencia del ataque de drones ucranianos de la pasada noche ascendió a cinco, según han informado hoy las autoridades locales. "Durante el escombreo de las ruinas de un edificio que había sufrido un incendio fue hallado el cuerpo de un hombre. Otro hombre que estaba en estado de extrema gravedad, falleció en el hospital. Los médicos lucharon hasta el final por su vida, pero las lesiones resultaron incompatibles con la vida", ha informado en Telegram el departamento de prensa del Gobierno local.

Anteriormente, las autoridades habían informado de la muerte de tres personas, una mujer y dos hombres. "Resultaron heridas 25 personas, incluyendo a dos menores de edad", añadieron.

Imagen reciente de las consecuencias de un ataque ruso nocturno contra una zona residencial de Odesa. / IGOR MASLOV / EFE

Este domingo el gobernador en funciones local, Alexandr Shuváyev, ha escrito en Telegram que "Bélgorod de nuevo sufrió un ataque masivo de los terroristas de Kiev. En estos momentos tenemos información de 13 heridos, incluyendo a dos menores de edad a consecuencia de los impactos. Un niño de cuatro años fue trasladado en una ambulancia al hospital pediátrico regional con heridas de esquirlas en el tórax".

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El Gobierno local ha señalado que durante la pasada noche la ciudad fue atacada por 16 drones, "tres de los cuales fueron derribados". Las defensas antiaéreas rusas reportaron este domingo el derribo de 153 drones ucranianos sobre 17 regiones rusas, la anexionada península de Crimea y los mares Negro y Azov, según informó este domingo el Ministerio de Defensa de Rusia. "Durante la pasada noche las defensas antiaéreas interceptaron y aniquilaron 153 drones ucranianos de ala fija", indicó el mando castrense ruso en sus canales de Telegram y MAX.