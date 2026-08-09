Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

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Àlex Álvarez García
El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.
EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.
Egipto llama a no obstaculizar progresos en Gaza tras rechazo de Israel al plan de Trump
l ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, pidió este domingo que no se obstaculicen los progresos para implementar la tregua en la Franja de Gaza, después de que Israel rechazara el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.
"El ministro Abdelaty subrayó la necesidad de que todas las partes cumplan sus compromisos y se abstengan de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar el proceso de implementación o socavar los avances logrados", dijo en una llamada con el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, también coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.
En este sentido, el egipcio afirmó "la importancia de continuar los esfuerzos para consolidar la estabilidad en la Franja de Gaza y crear las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente fase del plan de paz".
Egipto -mediador en la guerra de Gaza junto a EE.UU., Catar y Turquía- emitió esta advertencia después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazara este domingo el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, aún no implementada.
Netanyahu rechaza el plan de Gaza y se desmarca nuevamente de Trump
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, rechazó el domingo el plan para Gaza auspiciado por Estados Unidos y aceptado por Hamás, en un nuevo distanciamiento de su aliado Donald Trump en medio de una reñida carrera electoral en Israel.
El mandatario israelí, presionado por sus aliados de extrema derecha, llevaba más de una semana elevando las críticas hacia el plan anunciado a finales de julio por Trump, que contempla el desarme de Hamás y la retirada israelí del territorio palestino.
Este domingo, durante una reunión de su gabinete, expresó su oposición de forma explícita: "Israel rechaza el documento de 15 puntos", aseguró.
Las fuerzas israelíes "no llevarán a cabo ninguna retirada hasta que Hamás esté realmente desarmado y continuarán neutralizando las amenazas contra nuestras fuerzas y nuestros ciudadanos", declaró.
El documento es en teoría la última etapa de un alto el fuego impulsado por Estados Unidos y anunciado en octubre, que redujo pero no puso fin a las operaciones israelíes en Gaza.
Pezeshkian se reúne con Jameneí en medio de especulaciones sobre su salud
El presidente iraní, Masud Pezeshkian, se reunió con el líder supremo del país, Mojtaba Jameneí, según informaron los medios iraníes, en medio de las especulaciones sobre el estado de salud de la máxima autoridad política y religiosa de Irán, que no ha aparecido en público desde su nombramiento en marzo.
La televisión estatal iraní informó este domingo de que Pezeshkian mantuvo una reunión con Jameneí con motivo del inicio de su tercer año al frente del Gobierno, en la que ambos abordaron los problemas del país, incluidos asuntos como la deteriorada economía, con una inflación del 88 %, y la guerra con Estados Unidos e Israel.
Ejército israelí continúa bombardeando sur del Líbano pese a avances en las negociaciones
El Ejército israelí continuó bombardeando con artillería varias localidades del sur del Líbano durante este domingo, pese a los avances en las conversaciones entre Beirut y Tel Aviv que terminaron el pasado jueves en Roma para el alto el fuego.
La Agencia Nacional de Noticias (ANN) informó este domingo de que la zona comprendida entre las localidades de Mayfadoun y Zawtar al Sharqiya, ubicadas en el distrito meridional de Nabatieh, "está siendo objeto de bombardeos intermitentes de artillería".
Irán dice que no negociará con EEUU mientras siga incumpliendo el memorando de junio
Irán reafirmó este domingo que no mantiene negociaciones con Estados Unidos y que no está dispuesto a reanudarlas mientras Washington siga incumpliendo el memorando de entendimiento alcanzado en junio.
"Ahora no tenemos ninguna negociación con Estados Unidos", afirmó el ministro iraní de Exteriores, Abás Araqchí, en declaraciones a los periodistas, y aseguró que, mientras "no terminen las violaciones del memorando de entendimiento por parte de Estados Unidos y Washington no compense aquello que ha incumplido", desde su punto de vista "no existe posibilidad de reanudar las negociaciones".
Aun así, Araqchí dijo que los intermediarios "siguen intentando encontrar nuevamente vías para entablar negociaciones", según informó la agencia Tasnim.
Sofocado un incendio en refinería saudí que procesa 400 barrilles de crudo diarios
El Ministerio de Petróleo saudí informó este domingo de que equipos de bomberos extinguieron un incendió que se desató en la madrugada en una de las instalaciones de la refinería de la petrolera Aramco en Jazán, en el suroeste de Arabia Saudí y frontera con el Yemen, sin que se registren heridos.
El departamento del ramo señaló en un breve mensaje en su cuenta de X "que las autoridades competentes están completando los procedimientos necesarios para abordar el incidente".
Irán celebra que el Acuerdo de La Meca es un buen indicio para la región pero le falta una "hoja de ruta"
Irán ha celebrado este sábado, no sin algo de recelo, el acuerdo defensivo alcanzado entre Turquía, Pakistán y Arabia Saudí en La Meca como un ejemplo a seguir al tratarse de un pacto exclusivo en países de la región, pero sigue faltando una "hoja de ruta" para concretar sus objetivos y, ha avisado, "los fallos de cálculo" se pagan caro.
En un mensaje particularmente dirigido a Arabia Saudí y a Estados Unidos, el destacado portavoz iraní Ebrahim Azizi, presidente de la Comisión de Seguridad del Parlamento iraní, ha celebrado que el acuerdo es prueba de que "los estados árabes finalmente comprenden que la seguridad no se puede importar, sino que debe construirse dentro de la región", ha indicado.
Ejército israelí avanza en una zona de la que se retiró en sur del Líbano, según medios
El Ejército israelí avanzó esta madrugada hacia la localidad meridional libanesa de Zawtar al Gharbiya, una de las zonas de las que las tropas de Israel se habían retirado a finales de julio en cumplimiento de un acuerdo para permitir el despliegue de las Fuerzas Armadas Libanesas en ese territorio, informaron medios oficiales.
La Agencia Nacional de Noticias libanesa (ANN) dijo que los avances de tropas en Zawtar al Gharbiya se produjeron "poco después de la medianoche del viernes al sábado", y que los efectivos israelíes erigieron una barrera de tierra alrededor de la plaza principal de la localidad.
Irán avisa a EEUU que solo reabrirá Ormuz cuando acabe la guerra y levante sus sanciones económicas
El Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán ha insistido este sábado que solo reabrirá el estrecho de Ormuz cuando constate la finalización de las operaciones militares de Estados Unidos e Israel contra Irán y sus aliados en Líbano, Palestina, Yemen e Irak, el levantamiento de las sanciones a la economía iraní y el pago de indemnizaciones por daños de guerra.
"Hasta que Estados Unidos no corrija su comportamiento, el estrecho de Ormuz no se abrirá", ha avisado en un comunicado el secretario y portavoz principal del Consejo, Mohammad Baqir Zolqadr.
Omán afirma que negociaciones con Irán sobre Ormuz son positivas y advierte contra ataques
Omán, país ribereño del estrecho de Ormuz junto a Irán, afirmó este sábado que las conversaciones con Teherán sobre la navegación en esta estratégica vía son "positivas", pero advirtió de que los ataques contra buques que transitan por la ruta marítima, donde Irán ha hecho varias operaciones recientemente, podrían "afectar" a dichas negociaciones.
"Omán afirma que las actuales negociaciones respecto a las gestiones de la navegación en el estrecho de Ormuz continúan en un ambiente positivo y constructivo", indicó el Ministerio de Exteriores omaní en un comunicado, en el que instó a "evitar cualquier acción que afecte dichas negociaciones y los avances logrados, que tienen en cuenta los intereses de todas las partes".
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