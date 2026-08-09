Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

Egipto llama a no obstaculizar progresos en Gaza tras rechazo de Israel al plan de Trump

l ministro de Exteriores de Egipto, Badr Abdelaty, pidió este domingo que no se obstaculicen los progresos para implementar la tregua en la Franja de Gaza, después de que Israel rechazara el plan de 15 puntos anunciado por el presidente de EE.UU., Donald Trump.

"El ministro Abdelaty subrayó la necesidad de que todas las partes cumplan sus compromisos y se abstengan de realizar cualquier acción que pueda obstaculizar el proceso de implementación o socavar los avances logrados", dijo en una llamada con el representante de la Junta de Paz, Nikolai Mladenov, también coordinador de la ONU para el Proceso de Paz en Oriente Medio.

En este sentido, el egipcio afirmó "la importancia de continuar los esfuerzos para consolidar la estabilidad en la Franja de Gaza y crear las condiciones necesarias para avanzar a la siguiente fase del plan de paz".

Egipto -mediador en la guerra de Gaza junto a EE.UU., Catar y Turquía- emitió esta advertencia después de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, rechazara este domingo el plan de 15 puntos anunciado por Trump y publicado por la Junta de Paz para avanzar hacia la segunda fase del alto el fuego, aún no implementada.