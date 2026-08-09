Incidente aéreo
Un avión evita 'in extremis' la colisión con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney
Un avión de la compañía australiana de bajo coste, Jetstar Airways, estuvo a punto de colisionar este domingo por la mañana con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney, según ha informado la aerolínea, que ya ha abierto una investigación sobre el incidente.
Los pilotos de la aeronave australiana tuvieron que frenar de forma brusca, para evitar el choque con otra aeronave que se aproximaba peligrosamente en el tren de aterrizaje, según explicó el portavoz de la compañía. La otra aeronave pertenece a Qatar Airways, que aún no se ha pronunciado sobre el incidente, según ha informado la cadena australiana ABC.
"Nuestro avión seguía las instrucciones del control del tráfico aéreo cuando los pilotos se vieron obligados a frenar con fuerza después de que otra aeronave se aproximara demasiado", aseguró el portavoz de Jetstar Airways. "Hemos iniciado una investigación sobre el incidente", añadió.
Bajo investigación
Por su parte, Airservices Australia, el organismo responsable de los servicios de navegación aérea del país, ha confirmado que también está revisando lo ocurrido y que colaborará en cualquier investigación de seguridad.
Aunque no se han registrado heridos entre los pasajeros, un miembro de la tripulación ha sufrido una fractura de muñeca tras la brusca frenada. El incidente se produce después de que los vuelos del aeropuerto de Sídney registraran retrasos durante el sábado, según ABC.
- Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto
- La huelga en el aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa este 5 de agosto: vuelos afectados y aerolíneas con incidencias
- Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
- Milei, en problemas: derrota parlamentaria, caída en las encuestas y crisis diplomática con Brasil
- Ucrania daña una de las refinerías más importantes de Rusia en un ataque récord de más de 600 drones
- Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora
- La fiscalía de Tetuán procesa a 34 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves
- Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel