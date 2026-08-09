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Incidente aéreo

Un avión evita 'in extremis' la colisión con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney

Un avión evita 'in extremis' una colisión con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney

Un avión evita 'in extremis' una colisión con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney / Aussie | @9of3

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Un avión de la compañía australiana de bajo coste, Jetstar Airways, estuvo a punto de colisionar este domingo por la mañana con otra aeronave en el aeropuerto de Sídney, según ha informado la aerolínea, que ya ha abierto una investigación sobre el incidente.

Los pilotos de la aeronave australiana tuvieron que frenar de forma brusca, para evitar el choque con otra aeronave que se aproximaba peligrosamente en el tren de aterrizaje, según explicó el portavoz de la compañía. La otra aeronave pertenece a Qatar Airways, que aún no se ha pronunciado sobre el incidente, según ha informado la cadena australiana ABC.

"Nuestro avión seguía las instrucciones del control del tráfico aéreo cuando los pilotos se vieron obligados a frenar con fuerza después de que otra aeronave se aproximara demasiado", aseguró el portavoz de Jetstar Airways. "Hemos iniciado una investigación sobre el incidente", añadió.

Bajo investigación

Por su parte, Airservices Australia, el organismo responsable de los servicios de navegación aérea del país, ha confirmado que también está revisando lo ocurrido y que colaborará en cualquier investigación de seguridad.

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Aunque no se han registrado heridos entre los pasajeros, un miembro de la tripulación ha sufrido una fractura de muñeca tras la brusca frenada. El incidente se produce después de que los vuelos del aeropuerto de Sídney registraran retrasos durante el sábado, según ABC.

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