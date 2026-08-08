Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lluvias CatalunyaItaliaAemetCeutaRodriPaula BlasiGafas eclipseEclipse solarUrgencias eclipseGrecia
instagramlinkedin

Guerra en Ucrania

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev

Ataque con drones en una zona residencial en Kiev, Ucrania

Ataque con drones en una zona residencial en Kiev, Ucrania / PAVLO BAHMUT / CONTACTO / EUROPA PRESS

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Agencias

Madrid
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Al menos cuatro personas, entre ellas un niño, han fallecido y varias más han resultado heridas como consecuencia de una nueva ola de ataques rusos contra Kiev y sus alrededores, según ha informado este sábado el presidente Volodímir Zelenski, quien ha reclamado a sus socios "mayor" presión sobre Rusia. Además, una serie de ataques rusos, con drones y bombardeos de artillería, han dejado al menos dos civiles muertos y 24 heridos en las últimas 24 horas en la región ucraniana de Jersón.

El nuevo ataque sobre la capital ucraniana se produce apenas unos días después del que mató a otras a 17 personas e hirió a una treintena más también en Kiev. En esta ocasión, Zelenski ha vuelto a incidir en que es una muestra del desinterés de su homólogo ruso, Vladímir Putin, de acabar con la guerra. "Putin por sí solo no quiere y se aferra desesperadamente a sus misiles balísticos y drones para mantener la guerra en marcha. Hace falta más presión", ha instado Zelenski, que ha recalcado que estos nuevos ataques han ido dirigidos hacia población e infraestructura civil.

Zelenski ha explicado que sus socios necesitan seguir imponiendo a Rusia "nuevas sanciones que impidan la producción de estos misiles balísticos" y del mismo modo suministrar a Ucrania el armamento necesario para proteger a la población, incluidos misiles antibalísticas, interceptores para Patriot y aviones F-16. "Todo esto funciona y ayuda a proteger vidas cuando lo tenemos aquí, en Ucrania, en lugar de estar acumulando polvo en almacenes a miles de kilómetros de los ataques rusos contra la vida", ha reprochado Zelenski.

La ofensiva ha comenzado poco después de la medianoche, cuando la Fuerza Aérea ucraniana alertó de la aproximación de varias oleadas de drones hacia Kiev y su área metropolitana. Las primeras explosiones se escucharon en la capital alrededor de las 0.45 horas (hora local), según ha recogido el diario Kyiv Independent. Apenas unos minutos después se ha registrado una nueva sucesión de explosiones. Ya de madrugada, mientras los equipos de rescate trabajaban para controlar los incendios provocados en Brovari, se escucharon nuevas detonaciones en Kiev y la Fuerza Aérea ha advertido de ataques con misiles balísticos contra la capital.

Intensificación de los ataques

Brovari, situado al este de Kiev, había sufrido recientemente otro importante ataque ruso que causó ocho muertos en una estación de tren. El nuevo bombardeo se produce mientras la localidad continúa recuperándose de aquella ofensiva, considerada una de las más graves sufridas en la zona desde el comienzo de la invasión rusa a gran escala.

Los ataques contra Kiev y otras ciudades ucranianas se han intensificado durante los últimos meses en un contexto marcado por las dificultades de Ucrania para mantener una defensa aérea suficiente frente a los misiles balísticos rusos.

Zelenski ha informado también este sábado de más ataques rusos sobre las regiones de Donetsk, Járkov, Sumi, Dnipró, Zaporiyia, Odesa, Jersón, Mikolaiv, Chernígov y Poltava. En Jersón, las fuerzas rusas han atacado infraestructuras críticas y sociales, así como zonas residenciales en los asentamientos de la región. En concreto, han dañado siete edificios de gran altura y once viviendas particulares, según ha informado el jefe de la Administración Militar de la zona, Oleksandr Prokudin en Telegram.

Noticias relacionadas

En la región de Dnipropetrovsk ha habido un total de 10 ataques con drones en los resultó herida una persona, según el jefe de la Administración Militar regional, Oleksandr Ganzha. Los ataques, según la misma fuente, han afectado a seis distritos de la región

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto
  2. La huelga en el aeropuerto de Barcelona-El Prat continúa este 5 de agosto: vuelos afectados y aerolíneas con incidencias
  3. Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio
  4. Milei, en problemas: derrota parlamentaria, caída en las encuestas y crisis diplomática con Brasil
  5. Ucrania daña una de las refinerías más importantes de Rusia en un ataque récord de más de 600 drones
  6. La fiscalía de Tetuán procesa a 34 personas por organizar los cruces irregulares hacia Ceuta el pasado jueves
  7. Turquía, Arabia Saudí y Pakistán firman un acuerdo de defensa regional ante las amenazas de Irán e Israel
  8. Oasis térmicos de emergencia: Italia estudia reconvertir catacumbas, búnkeres o canteras romanas en refugios climáticos

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev

Al menos 4 muertos, entre ellos un niño, y varios heridos en un ataque ruso en las inmediaciones de Kiev

El partido del canciller Merz reitera la vigencia del cordón sanitario frente a la ultraderecha en Alemania

El partido del canciller Merz reitera la vigencia del cordón sanitario frente a la ultraderecha en Alemania

El lago Mead, el embalse más grande de EEUU, registra su nivel de agua más bajo

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El día en que Aretha Franklin y su sombrero reinaron en Washington

El día en que Aretha Franklin y su sombrero reinaron en Washington

"Orden y libertad". Con un saludo militar, Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia

"Orden y libertad". Con un saludo militar, Abelardo de la Espriella toma posesión como nuevo presidente de Colombia

La prensa británica asegura que cuentas vinculadas al Ejército ruso agitaron narrativas ultras durante la crisis de Ceuta

La prensa británica asegura que cuentas vinculadas al Ejército ruso agitaron narrativas ultras durante la crisis de Ceuta

Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto

Italia rechaza el ultimátum de España y anuncia que mantendrá los controles en sus fronteras al menos hasta el 15 de agosto