La oposición italiana critica a Meloni por crear una crisis diplomática "sin fundamento" con España

La oposición italiana criticó este sábado la decisión del Gobierno de Giorgia Meloni de no levantar los controles en las fronteras marítimas y áreas con España, que impuso tras lo sucedido en Ceuta, al considerar que se ha creado "una crisis diplomática sin fundamento" y un perjuicio para sus ciudadanos.

"La cínica propaganda del gobierno de Meloni ha producido lo que era previsible: un bumerán que los italianos pagarán caro", explicó en una nota el líder de Alianza Verde e Izquierdas, Nicola Fratoiani. Y agregó: "Se trata de un error garrafal y deberían detenerla de inmediato y retirar inmediatamente el disparate de la suspensión del Schengen", especialmente después de que el Ejecutivo español introdujese desde la medianoche la misma medida.

Para la diputada de la mayor formación en la oposición, el Partido Demócrata (Pd), Laura Boldrini, la jugada de Meloni "no podía haber salido peor". "Esta vez, la crisis diplomática sin fundamento con España, provocada por el Gobierno de Meloni con el objetivo de hacer quedar en ridículo a España a nivel internacional, se ha convertido en un gol en propia puerta", opinó.

"¿Y cómo acaba todo esto? Que España introduce controles para todos los viajeros procedentes de Italia. Ojo por ojo, y medio más. Así es como Giorgia Meloni defiende el interés nacional", añadió la diputada del PD.

El líder del Movimiento 5 Estrellas (M5S), el exmandatario Giuseppe Conte, calificó la decisión de Meloni de "propaganda estéril de un gobierno que ha fracasado en los desembarcos y las repatriaciones". Subrayó que "en estos cuatro años de gobierno, hemos tenido 150.000 desembarcos más que España, por lo que deberían haber suspendido Schengen (...) Cuando Meloni se encontró con un número récord de desembarcos, escribió a Ursula von der Leyen, quien viajó a Lampedusa y pidió solidaridad a toda Europa. Cuando te ocurre a ti, pides solidaridad europea; si le ocurre a España, ¿suspendes Schengen?".

Los miembros del Gobierno defienden su postura

Mientras los ministros italianos y Meloni guardan silencio por el momento después de que España decidiera también imponer controles en las fronteras, algunos de los miembros de los partidos gubernamentales defendieron la decisión de mantener la suspensión de Schengen, después de que el Gobierno español diera 48 horas para que los retirasen.

"España sigue siendo un gran país amigo de Italia, pero las políticas de Pedro Sánchez han dado pie a la inmigración ilegal, y esto es algo que ni Italia ni Europa pueden aceptar. El problema no se resuelve con chantajes, sino cambiando de política, siguiendo las directrices de Europa y actuando de forma unida", dijo el presidente del partido Noi Moderati, Maurizio Lupi.

Nicola Calandri, senador del partido de Meloni, Hermanos de Italia, aseguró que "el restablecimiento temporal de los controles sobre las llegadas procedentes de España es una medida circunscrita y motivada por los hechos de Ceuta y por las alertas sobre un posible nuevo intento de entrada masiva el 15 de agosto".

Mientras, desde Forza Italia, partido del ministro de Exteriores, Antonio Tajani, explicaron que "como se desprende de las noticias procedentes de España, están llegando personas en situación irregular". Aseguraron, en concreto, que "unos quince migrantes irregulares que entraban en Italia desde España fueron interceptados durante los controles realizados en cinco aeropuertos del norte de Italia, establecidos tras la suspensión del Acuerdo de Schengen por parte de Roma frente a Madrid".

Los medios italianos informaron de que no se trataba en ninguno de los casos de personas procedentes de Ceuta. "Forza Italia ha apoyado y sigue apoyando plenamente la decisión de suspender el acuerdo de Schengen con España al menos hasta el 15 de agosto (fecha en la que se teme un nuevo intento organizado de cruzar a Ceuta), ya que las políticas migratorias en Europa deberían coordinarse en mayor medida", aseguró el portavoz nacional del partido, Raffaele Nevi.

"España regularizó a decenas de miles de inmigrantes ilegales hace unos meses y esto supone un factor de atracción para los migrantes irregulares de todo el mundo, que comprenden que España es un país vulnerable al que pueden llegar para intentar entrar en Europa, como hemos visto en Ceuta", agregó Nevi.