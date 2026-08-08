Una nube de cenizas del Etna obliga a suspender los vuelos de llegada al aeropuerto de Catania

El Etna, uno de los volcanes más activos del mundo, registró este sábado una nueva erupción que expulsó grandes cantidades de humo y ceniza, lo que obligó a suspender las llegadas al aeropuerto de Catania, en la isla italiana de Sicilia.

"Debido a la actividad eruptiva del Etna y a la consiguiente emisión de ceniza volcánica a la atmósfera, se cerró el espacio aéreo correspondiente a la nube de ceniza", informó el aeropuerto de Catania en un comunicado.

"Todos los vuelos de llegada al aeropuerto de Catania quedan suspendidos hasta las 12.00 hora local (10.00 GMT). Los vuelos de salida de las aeronaves que ya se encuentran en el aeropuerto operan con normalidad", indicó la terminal aérea.

Columna de humo

Las imágenes difundidas por el Instituto Nacional de Geofísica y Vulcanología de Italia mostraban una columna de humo elevándose desde la cima del volcán, cuya actividad es monitoreada permanentemente por los expertos.

Con 3.324 metros de altura, el Etna es el volcán activo más alto de Europa y ha registrado frecuentes erupciones a lo largo de los últimos 500.000 años.

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