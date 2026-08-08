Campaña de las presidenciales
El ex primer ministro y aspirante al Elíseo Gabriel Attal presenta una denuncia por una presunta injerencia rusa
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El ex primer ministro francés Gabriel Attal, candidato a las presidenciales de 2027, presentó una denuncia por "injerencia extranjera" procedente de "redes rusas" que buscan desestabilizarlo, indicaron este sábado sus abogados a la agencia France Presse.
Tras una primera alerta el miércoles "por una injerencia digital exterior" y "procedente de Rusia", los servicios del Estado "informaron" el viernes a Attal, secretario general del partido de centroderecha Renacimiento, de una "nueva operación de injerencia" el jueves, "de nuevo procedente de redes rusas", explican sus letrados en un comunicado.
A ocho meses de la primera vuelta de las presidenciales francesas, una serie de operaciones de desestabilización, atribuidas a redes prorrusas, han tenido como objetivo en pocos días a tres candidatos declarados o potenciales.
El aspirante de centroderecha Édouard Philippe fue objeto de calumnias sobre su estado de salud y el eurodiputado de izquierdas Raphaël Glucksmann fue atacado a través de su compañera, la periodista Léa Salamé, acusada de haber sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de su esposo. En cuanto a Attal, se le ha presentado como potencialmente afectado por la enfermedad de Párkinson.
Intento de desacreditación
La denuncia presentada por Attal en París el viernes por la noche se refiere a "hechos de injerencia extranjera, de manipulación de la información, de fabricación de contenidos falseados, susceptibles de atentar contra los intereses fundamentales de la nación y contra la sinceridad de las próximas elecciones presidenciales".
"Varios perfiles de X (...) han difundido falsos reportajes de vídeo, falsas portadas de periódicos, contenidos que imitan los logos y las líneas gráficas de medios", detallan sus abogados Sacha Ghozlan y Lucas Veil.
Además "atribuyen a él y a sus allegados declaraciones, actos y posiciones públicas mentirosas y falsas destinadas a desacreditarlo como candidato", precisaron.
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