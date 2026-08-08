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Campaña de las presidenciales

El ex primer ministro y aspirante al Elíseo Gabriel Attal presenta una denuncia por una presunta injerencia rusa

Francia se prepara para una guerra digital impulsada desde Rusia a puertas de las presidenciales: "No toleraremos ningún intento de injerencia extranjera"

Una columnista prorrusa y un expiloto militar acusado de espionaje ponen a Francia en alerta por la injerencia extranjera

El ex primer ministro francés Gabriel Attal, en una imagen de archivo.

El ex primer ministro francés Gabriel Attal, en una imagen de archivo. / TERESA SUAREZ / EFE

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France Presse

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París
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El ex primer ministro francés Gabriel Attal, candidato a las presidenciales de 2027, presentó una denuncia por "injerencia extranjera" procedente de "redes rusas" que buscan desestabilizarlo, indicaron este sábado sus abogados a la agencia France Presse.

Tras una primera alerta el miércoles "por una injerencia digital exterior" y "procedente de Rusia", los servicios del Estado "informaron" el viernes a Attal, secretario general del partido de centroderecha Renacimiento, de una "nueva operación de injerencia" el jueves, "de nuevo procedente de redes rusas", explican sus letrados en un comunicado.

A ocho meses de la primera vuelta de las presidenciales francesas, una serie de operaciones de desestabilización, atribuidas a redes prorrusas, han tenido como objetivo en pocos días a tres candidatos declarados o potenciales.

El aspirante de centroderecha Édouard Philippe fue objeto de calumnias sobre su estado de salud y el eurodiputado de izquierdas Raphaël Glucksmann fue atacado a través de su compañera, la periodista Léa Salamé, acusada de haber sobornado a medios de comunicación para favorecer la candidatura de su esposo. En cuanto a Attal, se le ha presentado como potencialmente afectado por la enfermedad de Párkinson.

Intento de desacreditación

La denuncia presentada por Attal en París el viernes por la noche se refiere a "hechos de injerencia extranjera, de manipulación de la información, de fabricación de contenidos falseados, susceptibles de atentar contra los intereses fundamentales de la nación y contra la sinceridad de las próximas elecciones presidenciales".

"Varios perfiles de X (...) han difundido falsos reportajes de vídeo, falsas portadas de periódicos, contenidos que imitan los logos y las líneas gráficas de medios", detallan sus abogados Sacha Ghozlan y Lucas Veil.

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Además "atribuyen a él y a sus allegados declaraciones, actos y posiciones públicas mentirosas y falsas destinadas a desacreditarlo como candidato", precisaron.

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