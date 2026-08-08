Emiratos Árabes acusa a Irán de atacar con un misil uno de sus buques cisterna en Ormuz

El Ministerio de Exteriores de Emiratos Árabes Unidos (EAU) ha acusado este sábado a Irán de atacar con un misil un buque cisterna de la estatal Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dabi (ADNOC) mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, en un incidente que no ha provocado víctimas.

"Emiratos Árabes Unidos condena enérgicamente el ataque iraní con misil contra un buque cisterna de ADNOC mientras transitaba por el estrecho de Ormuz, el cual no ha causado heridos", ha dicho el departamento en un comunicado, en el que ha afirmado que la acción constituye "una flagrante violación" del derecho internacional.

Asimismo, ha recordado que los ataques contra la navegación comercial y el uso de Ormuz "como herramienta de presión económica o chantaje" también representan "un acto de piratería por parte de la Guardia Revolucionaria iraní", así como "una amenaza directa" para la estabilidad de Oriente Medio y la seguridad energética mundial.

Necesidad de cese

"EAU enfatiza la necesidad de que Irán cese estos ataques agresivos, asegurando su pleno compromiso de detener todos los actos hostiles y la reapertura completa e incondicional del estrecho, logrando así la seguridad regional y la estabilidad de la economía y el comercio mundiales", ha sentenciado Exteriores emiratí.

ADNOC ha informado previamente en un comunicado que uno de sus buques ha sido atacado con un misil esta madrugada, y ha añadido que "la situación fue controlada".

El viernes, la empresa emiratí ha dicho que 15 de sus buques han sido atacados en Ormuz desde el inicio de la guerra entre Estados Unidos e Irán el pasado 28 de febrero, incluidos tres esta semana, unas acciones que han provocado la muerte de un miembro de la tripulación y heridas a otros 20.

70 buques atacados

Según varias plataformas de monitoreo, alrededor de unos 70 buques han sido atacados en el estrecho de Ormuz desde el inicio de la guerra.

La plataforma de monitoreo marítimo Kpler dijo el viernes que el número de cruces por Ormuz siguió cayendo el jueves, cuando se registraron ocho tránsitos confirmados, una reducción del 33 % respecto al día anterior, mientras que el 5 de agosto fueron 12 cruces y, un día antes, 15.

Esta reducción del tráfico, atribuida también a la incertidumbre de las navieras, se produce en un momento en el que los dos países ribereños de Ormuz (Irán y Omán) están cerca de alcanzar un acuerdo para establecer una nueva ruta temporal de navegación por el estrecho, por donde antes de la guerra pasaba el 20 % del crudo mundial.

La Guardia Revolucionaria iraní ha afirmado este sábado que la reapertura de Ormuz dependerá de que Estados Unidos acepte plenamente las condiciones de Teherán y deje de interferir en el proceso de negociaciones regionales, en referencia a las conversaciones entre Irán y Omán sobre la navegación en el estratégico paso marítimo.