Directo guerra Ucrania - Rusia, última hora

El presidente ruso Vladímir Putin ordenó a sus tropas invadir la vecina Ucrania el 24 de febrero de 2022. Desde entonces, la guerra sigue anclada en el este de Europa. Los combates continuan.

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Nuevo ataque ruso contra Kiev y sus alrededores deja al menos tres muertos Bombardeos rusos en Kiev y sus alrededores dejaron la madrugada de este sábado al menos tres muertos y siete heridos, en un momento en que Ucrania lucha por hacer frente a la intensificación de los ataques con misiles de Moscú. Un periodista de la AFP escuchó alrededor de las 00H00 GMT una decena de explosiones que sacudieron la capital ucraniana, donde se pidió a los habitantes que se dirigieran a refugios. Poco antes, la administración militar local había anunciado el inicio de una "alerta aérea debido al uso de misiles balísticos". En la periferia noreste de Kiev, los ataques rusos causaron tres muertos, entre ellos un niño, y tres heridos en la localidad de Pukhivka, según los servicios de emergencia. No se precisó si se trató de misiles o de drones.

Zelenski llega a Belgrado para su primera visita oficial a Serbia, en plena invasión rusa El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, llegó este viernes a Belgrado para realizar su primera visita oficial a Serbia, donde mañana, sábado, tiene previsto reunirse con el presidente del país balcánico, el populista nacionalista Aleksandar Vucic. "Llegué a Serbia con mi equipo", escribió Zelenski en un breve mensaje publicado en la red social X junto a un vídeo que lo muestra bajando las escaleras del avión tras aterrizar en el aeropuerto de Belgrado.

Dos heridos en un ataque ruso que daña uno de los mayores estadios de Ucrania Dos personas resultaron heridas en un bombardeo ruso en la ciudad meridional ucraniana de Odesa, que causó importantes daños en el estadio del equipo de fútbol Chornomorets, informaron los servicios de rescate de Ucania "El techo, el acristalamiento y las gradas del estadio quedaron destruidos. El impacto causó un incendio en la hierba seca cercana", informó el Servicio de Emergencias del Estado en sus redes sociales. El Estadio Chornomorets es uno de los mayores de Ucrania, con un aforo de 34.164 espectadores, según el medio Kyiv Independent.

Dos muertos y un herido a causa de ataque de dron ucraniano en Crimea Al menos dos personas han muerto y otra ha resultado herida tras el ataque de un dron ucraniano en un edificio residencial en Kerch, en la peninsula ucraniana de Crimea (anexionada por Rusia en 2014), según ha informado este viernes el gobernador regional, Serguéi Aksiónov, en sus redes sociales. Según el ministerio de Defensa de Rusia, durante la noche de este jueves las defensas antiaéreas "interceptaron y aniquilaron 203 drones ucranianos de ala fija" lanzados sobre 17 regiones rusas, la península de Crimea y el mar Negro.

Zelenski estará este sábado en Belgrado, su primera visita a Serbia en plena invasión rusa El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, realiza este sábado su primera visita oficial a Serbia, donde se reunirá con su presidente, el populista nacionalista Aleksandar Vucic, en una visita centrada en asuntos económicos y energéticos que se produce en plena guerra con Moscú, del que Belgrado es un histórico aliado. Vucic ha destacado que Serbia no tiene intención de adoptar sanciones contra Rusia a pesar de la visita.

La UE sanciona a cinco altos cargos de la industria militar rusa La Unión Europea ha ampliado este viernes su lista de sanciones contra Rusia con la inclusión de cinco altos cargos de empresas del sector militar y de defensa por su papel en el desarrollo, producción o suministro de tecnología y equipos utilizados por las Fuerzas Armadas rusas en la guerra contra Ucrania. Entre ellos figura Ramil Nailevich Badgutdinov, director general de JSC Serpukhov Plant Metallist, empresa dedicada a la fabricación de componentes electromecánicos de precisión, incluidos sistemas empleados en los misiles balísticos Iskander-M del Ejército ruso.

Denuncian al único partido ruso que critica la guerra para excluirlo de las elecciones Los ultranacionalistas rusos denunciaron este viernes ante el Tribunal Supremo (TS) al partido opositor Yábloko, el único que se opone a la guerra en Ucrania, con el fin de excluirlo de las elecciones legislativas de septiembre. "Hoy, el partido Ródina (Patria) ha interpuesto una demanda administrativa para cancelar el registro de la lista federal de candidatos a la Duma del partido Yábloko", comentó Alexéi Zhuravliov, líder de esa formación ultranacionalista, a la agencia TASS. El TS confirmó seguidamente haber recibido la denuncia, similar a la que Ródina presentó el mes pasado en la región noroccidental de Carelia y que llevó al Supremo local a excluir a Yábloko de las elecciones a la asamblea regional. "Exigimos que se anule el registro de todos los candidatos a diputado", insistió.

Bruselas sanciona a cinco directivos rusos del sector de defensa y tecnología militar La Unión Europea (UE) añadió este viernes a su lista de sanciones a cinco directivos de empresas rusas activas en los sectores de defensa y tecnología militar, en respuesta a la intensificación de los ataques rusos contra población e infraestructuras civiles en Ucrania, anunció este viernes el Consejo de la UE. "Las personas incluidas en la lista ocupan puestos directivos de alto nivel en empresas rusas activas en el desarrollo, la producción o el suministro de tecnología y equipos militares utilizados por las fuerzas armadas rusas en la guerra de agresión contra Ucrania", detallaron los Veintisiete en un comunicado.

Marc Marginedas La penuria de Patriot en Ucrania ante el terror aéreo de Putin: sin solución a corto plazo Son datos, aún por confirmar, pero que apuntan en una dirección: Rusia dirige el esfuerzo principal en la guerra de Ucrania, que va camino de cumplir el quinquenio, hacia los cielos, ante el estancamiento que experimentan sus tropas los diferentes frentes bélicos terrestres. Según informaciones difundidas por la inteligencia ucraniana y publicadas por 'Kyiv Independent', una unidad de lanzamiento de misiles balísticos de Corea del Norte, compuesta por seis lanzaderas y unos 100 misiles balísticos KN-23 de fabricación asiática, está siendo desplegada en territorio de la Federación Rusa, concretamente en la región de Voronezh, en un área colindante con la región ucraniana de Luhansk, bajo ocupación rusa. Lea la crónica completa de Marc Marginedas.