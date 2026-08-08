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Bruselas pide a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y verificación tras la crisis en Ceuta

La vicepresidenta europea Henna Virkkunen se reúne con representantes de las dos plataformas

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Imagen de archivo del logo de Meta. / EL PERIÓDICO

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EFE

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Bruselas
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La vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea para la Soberanía Tecnológica, la Seguridad y la Democracia, Henna Virkkunen, pidió este viernes a Meta y TikTok aumentar la vigilancia y reforzar la verificación de datos en relación con la reciente crisis migratoria en Ceuta.

En un mensaje publicado anoche en redes sociales, la comisaria europea dijo haberse reunido con las plataformas "para tratar la situación en Ceuta".

Asimismo, aseveró que "las plataformas deben actuar con firmeza para preservar la integridad del espacio digital, especialmente en situaciones de crisis" y añadió que "es necesario aumentar la vigilancia y reforzar la cooperación con los organismos de verificación de datos".

El pasado jueves la Comisión Europea afirmó que está vigilando estrechamente las redes sociales de cara al 15 de agosto, fecha que circula en internet como posible nuevo intento de entrada masiva a la ciudad española de Ceuta, y señaló que canales vinculados a Rusia han amplificado la crisis migratoria desde el 30 de julio.

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No obstante, la portavoz de la Comisión Arianna Podestà insistió en que "muchos de los informes que circulan no están verificados" y que existe "un panorama poco claro" sobre lo que ocurre actualmente en la zona, por lo que se mantiene un contacto estrecho con las autoridades españolas y marroquíes.

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