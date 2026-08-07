Guerra de Irán, en directo | Última hora del conflicto en Oriente Medio

El conflicto en Oriente Medio se inició el 28 de febrero de 2026 con un ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra instalaciones nucleares iraníes. Irán respondió cerrando el estrecho de Ormuz , disparando el precio del crudo y dejando varados a cerca de 2.000 buques. Después de 39 días de hostilidades, entró en vigor un alto el fuego el 8 de abril mediado por Pakistán. Pese a la tregua, los enfrentamientos navales en el estrecho no han cesado de la mano de las dos partes. La tregua ha pendido de un hilo desde entonces, con constante fuego cruzado entre ambas partes, hasta que, tras varias intentonas fallidas, se ha firmado un acuerdo de paz que conlleva la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz.

EL PERIÓDICO ofrece un hilo directo con las últimas noticias sobre el conflicto entre EEUU e Israel contra Irán.

Erdogan llega a Arabia Saudí para firmar un acuerdo de defensa con Riad y Pakistán El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, llegó este viernes a Arabia Saudí, donde se reunirá con el príncipe heredero del reino árabe, Mohamed bin Salmán, y con el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y se espera que firme un acuerdo de defensa conjunto en un momento de crecientes tensiones regionales. La agencia oficial de noticias saudí SPA informó en una breve alerta de la llegada de Erdogan a la ciudad de Yeda, ubicada en la costa del mar Rojo y donde Bin Salmán recibe gran parte de sus visitas de alto nivel, sin aportar más detalles. El presidente turco realizará una "visita de trabajo" de un día a Arabia Saudí, en medio de las crecientes tensiones regionales y la guerra entre Estados Unidos e Irán, y se espera que participe en una reunión con el príncipe heredero saudí y el primer ministro de Pakistán, según el Gobierno de Turquía.

Yemen: al menos 58 soldados muertos en ataques de los rebeldes hutíes Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el jueves a las fuerzas gubernamentales, causando la muerte de al menos 58 soldados, una cifra sin precedentes en cuatro años de tregua, además de atacar objetivos en la vecina Arabia Saudí. La reanudación, el mes pasado, del conflicto en Yemen, iniciado en 2014, ha supuesto una nueva etapa en la escalada regional derivada de la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los hutíes, respaldados por Irán, afirmaron haber actuado el jueves en represalia por el reciente refuerzo, según ellos, de las tropas yemeníes apoyadas por Arabia Saudí.

Un soldado del Ejército libanés resulta herido en un ataque israelí contra el sur del Líbano Un soldado del Ejército libanés resultó herido este viernes en un ataque israelí dirigido contra una excavadora de los militares que estaba haciendo tareas de desescombro en el sur del Líbano, en medio de la reanudación de los bombardeos de Israel contra el país y tras la conclusión de una nueva ronda de conversaciones. "Un soldado sufrió heridas leves como consecuencia de un ataque hostil israelí contra una excavadora del Ejército en la ciudad de Mansouri, en Tiro, mientras trabajaba en la apertura de carreteras y la retirada de escombros", dijeron las Fuerzas Armadas Libanesas en un escueto comunicado.

Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firman pacto de defensa conjunta para lograr "disuasión" Arabia Saudí, Turquía y Pakistán firmaron este viernes en la ciudad sagrada saudí de La Meca un acuerdo de defensa trilateral para reforzar la "disuasión colectiva" y que estipula que cualquier ataque contra alguno de estos tres países se considerará una agresión "contra todos ellos". Según un comunicado conjunto, el llamado Acuerdo Conjunto de Defensa de La Meca fue firmado en una cumbre trilateral en esa ciudad -el lugar más sagrado para los musulmanes- entre el príncipe heredero saudí, Mohamed bin Salmán, el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, y el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan.

La reconstrucción de antiguas colonias de Israel en Cisjordania extiende el miedo en Yenín Más de 20 años después de que Israel desmantelara cuatro asentamientos cerca de las ciudades palestinas de Yenín y Nablus (norte de Cisjordania), el movimiento colono israelí se dispone a refundarlos con el apoyo del Gobierno de Benjamín Netanyahu, ante el temor de la población a que la expansión de las colonias llegue hasta las puertas de sus hogares. Desde las casas de Ahmad Abu Al Tahnat y Suleimán Rasmi Fathi Atoum, en el barrio de Hadima al Saadiya de Yenín, sólo se atisba una colina boscosa, informa Efe. Pero, días atrás, asomaban desde lo alto excavadoras y vehículos militares que trabajaban en la reconstrucción, al otro lado de la montaña, del asentamiento israelí de Kadim.

Autoridades sirias revisan el balance de la explosión en las afueras de Damasco, sin víctimas mortales El Ministerio de Salud de Siria indicó el viernes que 14 personas resultaron heridas en la explosión de una bomba ocurrida la víspera en un minibús cerca de Damasco, y corrigió así un balance anterior que daba cuenta de dos muertos y 13 heridos. Según Tawfiq Hasaba, funcionario del Ministerio de Salud, restos humanos trasladados a un hospital tras la explosión fueron identificados inicialmente de forma errónea como pertenecientes a víctimas mortales, cuando en realidad correspondían a personas heridas. En declaraciones a la televisión estatal, precisó que "el balance final es de 14 heridos", de los cuales tres se encuentran "en estado crítico".

Al menos tres soldados muertos en norte del Yemen en nueva ofensiva con drones de hutíes Al menos tres soldados del Ejército yemení murieron este viernes en la estratégica provincia petrolera de Marib, en el norte del Yemen y controlada por el Gobierno internacionalmente reconocido, en medio de una nueva ofensiva con drones de los rebeldes hutíes contra las tropas gubernamentales. Otros cuatro militares resultaron heridos cuando los insurgentes, que controlan gran parte del noroeste del país árabe, lanzaron una andanada de aviones no tripulados contra posiciones de las fuerzas regulares en el distrito de Harib, en la misma provincia, informó la televisión estatal Yemen TV.

Yemen: al menos 58 soldados muertos en ataques de los rebeldes hutíes Los rebeldes hutíes de Yemen atacaron el jueves a las fuerzas gubernamentales, causando la muerte de al menos 58 soldados, una cifra sin precedentes en cuatro años de tregua, además de atacar objetivos en el vecino territorio de Arabia Saudí. La reanudación, el mes pasado, del conflicto en Yemen, iniciado en 2014, ha constituido una nueva etapa en la escalada regional desencadenada por la guerra entre Estados Unidos e Irán. Los hutíes, respaldados por Irán, afirmaron que actuaron el jueves en represalia por el reciente refuerzo, según ellos, de las tropas yemeníes apoyadas por Arabia Saudí.

La Bolsa española se da la vuelta tras la apertura y pierde el 0,11 % y los 20.200 puntos La Bolsa española se ha dado la vuelta y tras la apertura de este viernes pierde el 0,11 % y el nivel de los 20.200 puntos, mientras el precio del petróleo sube de nuevo ante la falta de avances en el acuerdo para reabrir el estrecho de Ormuz, y a la espera del informe de empleo de EEUU de julio.